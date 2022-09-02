"Газпром" лжет о поломке на "Северном потоке", - Еврокомиссия
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Еврокомиссии считают, что российская компания "Газпром" объявила о закрытии газопровода "Северный поток" под лживым предлогом.
Об этом заявил спикер Еврокомиссии Эрик Мамер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Объявление "Газпрома" сегодня днем о том, что он снова закрывает "Северный поток-1" из-за обманной отговорки, является еще одним подтверждением его ненадежности как поставщика. Это также доказательство цинизма России, поскольку она предпочитает сжигать газ вместо того, чтобы выполнять контракты", - заявил Мамер.
Российская газовая компания "Газпром" в пятницу вечером объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" из-за якобы обнаруженной неисправности в единственной компрессорной станции "Портовая", которая продолжала работать.
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не люди , а біологічне сміття на генетичному рівні 😠
Их усмирят не стоны -
Трубопроводных войск
Стройные
легионы!
Хлынет стальной поток
На воровские орды.
Сядет на трубы в срок
Птица двуглавая гордо!
И прокричит она
В стылой рассветной сини
Лучшие в мире слова:
«Вера.
Газпром.
Россия!»
http://pdrs.dp.ua/poetry/poetry27.html
помимо недополучения прибыли, с кацапа еще три шкуры сдерут, по арбитражным судам, за невыполнение контрактов....
европейские хранилища заполнены более чем на 80%, стоимость газа рухнула с тенденцией к дальнейшему падению цен......
плешивый опять всех переиграл..... )
Пора уже привыкнуть с подлости, наглой лжи и шантажу русских орков.
Главный БРЕХЛО им всем сцарь (ымперии)!
Путин и их купил ?
Да когда уже закончатся деньги у порванной в клочья экономики страны бензоколонки ?
Ну не могут они бесконечно всех покупать, я отказываюсь в это верить ...
Меркель подпердит!