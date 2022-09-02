РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6131 посетитель онлайн
Новости За рубежом Газовая война
6 343 35
Газ (10094) Газпром (3166) Еврокомиссия (1315) Евросоюз (15858) Северный поток (1428)

"Газпром" лжет о поломке на "Северном потоке", - Еврокомиссия

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

газпром

В Еврокомиссии считают, что российская компания "Газпром" объявила о закрытии газопровода "Северный поток" под лживым предлогом.

Об этом заявил спикер Еврокомиссии Эрик Мамер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Объявление "Газпрома" сегодня днем о том, что он снова закрывает "Северный поток-1" из-за обманной отговорки, является еще одним подтверждением его ненадежности как поставщика. Это также доказательство цинизма России, поскольку она предпочитает сжигать газ вместо того, чтобы выполнять контракты", - заявил Мамер.

Читайте: Россия остановила поставки газа Европе из-за якобы неисправности "Северного потока"

Российская газовая компания "Газпром" в пятницу вечером объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" из-за якобы обнаруженной неисправности в единственной компрессорной станции "Портовая", которая продолжала работать.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+22
Кацапи завжди брехали , брешуть і будуть брехати , бо це
не люди , а біологічне сміття на генетичному рівні 😠
показать весь комментарий
02.09.2022 21:26
+16
якщо кацап не бреше - він не дихає.
показать весь комментарий
02.09.2022 21:26
+6
Виявляється, що газом є не лише метан, але й кисень! і його теж можна перекрити! - Французская компания Air Liquide, которая поставляет кислород в российские больницы, заявила 2 сентября, что уходит из России.
показать весь комментарий
02.09.2022 21:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Азохенвєй!!! Та не може бути!
показать весь комментарий
02.09.2022 21:25 Ответить
якщо кацап не бреше - він не дихає.
показать весь комментарий
02.09.2022 21:26 Ответить
Кацапи завжди брехали , брешуть і будуть брехати , бо це
не люди , а біологічне сміття на генетичному рівні 😠
показать весь комментарий
02.09.2022 21:26 Ответить
"Газпром" бреше завжди - сиві дядьки, а як діти єй бо
показать весь комментарий
02.09.2022 21:27 Ответить
Схоже свинособакія вирішила самовипиляться з ринку, бо після подібних фортелей про якусь торгівлю можна забуть...
показать весь комментарий
02.09.2022 21:27 Ответить
Еврокомиссии пора включить мозги (если они ещё есть ) или самораспуститься . Чтобы не войти в историю с позором .
показать весь комментарий
02.09.2022 21:29 Ответить
Знает могучий мозг:
Их усмирят не стоны -
Трубопроводных войск
Стройные
легионы!

Хлынет стальной поток
На воровские орды.
Сядет на трубы в срок
Птица двуглавая гордо!

И прокричит она
В стылой рассветной сини
Лучшие в мире слова:
«Вера.
Газпром.
Россия!»

http://pdrs.dp.ua/poetry/poetry27.html
показать весь комментарий
02.09.2022 21:30 Ответить
путін не лох
показать весь комментарий
02.09.2022 21:31 Ответить
він убійца
показать весь комментарий
02.09.2022 21:33 Ответить
Такі так, він ще той негідник, не хоче падла виходити вон
показать весь комментарий
02.09.2022 21:36 Ответить
Никогда такого не было и вот опять )))
показать весь комментарий
02.09.2022 21:33 Ответить
Газпром бреше 🤔 А що, є ще якісь версії припинення газопостачання до ЄС 😝😝😝😝😝😝😜🤪
показать весь комментарий
02.09.2022 21:34 Ответить
Виявляється, що газом є не лише метан, але й кисень! і його теж можна перекрити! - Французская компания Air Liquide, которая поставляет кислород в российские больницы, заявила 2 сентября, что уходит из России.
показать весь комментарий
02.09.2022 21:34 Ответить
От это по нашему, по бразильски🤔🧐😁 Ты мне глаз,- я тебе оба 😝😝😝😝😝😜🤪
показать весь комментарий
02.09.2022 21:39 Ответить
Французская Air Liquide намерена выйти из своего бизнеса в России и передать его местному менеджменту
показать весь комментарий
02.09.2022 23:13 Ответить
как говорится - "проблемы индейцев шерифа не волнуют"....
помимо недополучения прибыли, с кацапа еще три шкуры сдерут, по арбитражным судам, за невыполнение контрактов....
европейские хранилища заполнены более чем на 80%, стоимость газа рухнула с тенденцией к дальнейшему падению цен......
плешивый опять всех переиграл..... )
показать весь комментарий
02.09.2022 21:35 Ответить
В глаза ему взгляните.
показать весь комментарий
02.09.2022 21:41 Ответить
- Врут везде и всегда. Не соврал, день пропал. А.С. Пушкин
показать весь комментарий
02.09.2022 21:42 Ответить
А у вас, що, в контрактах не прописані зобов'язання та шалени штрафи за їх не виконання? Ви там, що, на пташиних правах?
показать весь комментарий
02.09.2022 21:42 Ответить
вы думаете Simens сможет оплатить ?
показать весь комментарий
02.09.2022 23:20 Ответить
"Казав кацап право,та й збрехав браво." Приказка народна...
показать весь комментарий
02.09.2022 21:49 Ответить
ну і де, судові позови, про порушення умов контракту, чи просто , чмокнете московита в сраку, вчергове і на тому закінчиться!
показать весь комментарий
02.09.2022 21:51 Ответить
Ой, надо же! А что в первый раз?
Пора уже привыкнуть с подлости, наглой лжи и шантажу русских орков.
Главный БРЕХЛО им всем сцарь (ымперии)!
показать весь комментарий
02.09.2022 21:52 Ответить
Грязьпром, кацап, бреше це слова синоніми
показать весь комментарий
02.09.2022 22:06 Ответить
показать весь комментарий
02.09.2022 22:18 Ответить
Меркельтильная cyкв!
показать весь комментарий
03.09.2022 00:43 Ответить
Чего они так присосались к этим трубам. Было же сказано прекратить качать газ из России. Значит на трубы тоже можно забить.
показать весь комментарий
02.09.2022 22:27 Ответить
У меня только один вопрос - почему молчат представители Сименс ?
Путин и их купил ?
Да когда уже закончатся деньги у порванной в клочья экономики страны бензоколонки ?
Ну не могут они бесконечно всех покупать, я отказываюсь в это верить ...
показать весь комментарий
02.09.2022 22:46 Ответить
Новина, та да
показать весь комментарий
02.09.2022 23:10 Ответить
Сколько надо раз кацапам насрать на голову Европе чтобы та прозрела? Сто, тысячу? Миллион?
показать весь комментарий
03.09.2022 00:24 Ответить
"Газпром" - надежный подставщик!
Меркель подпердит!
показать весь комментарий
03.09.2022 00:45 Ответить
"Поломка"- это не технический термин. Есть " возникшая неисправность", как пишеться в технической документации. А уж переводить на украинский язык....
показать весь комментарий
03.09.2022 03:15 Ответить
Да как вы могли сказать подобное на родину Пушкина и Достоевского, Менделеева и Миши Шолохова нобелевского лауреата что вруны!? Да сами алканы траншейные--- фу гады завистники! Гей- парадники и прочие лес- бабу- биянки!
показать весь комментарий
03.09.2022 11:16 Ответить
 
 