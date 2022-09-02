"Газпром" лжет о поломке на "Северном потоке", - Еврокомиссия

В Еврокомиссии считают, что российская компания "Газпром" объявила о закрытии газопровода "Северный поток" под лживым предлогом.

Об этом заявил спикер Еврокомиссии Эрик Мамер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Объявление "Газпрома" сегодня днем о том, что он снова закрывает "Северный поток-1" из-за обманной отговорки, является еще одним подтверждением его ненадежности как поставщика. Это также доказательство цинизма России, поскольку она предпочитает сжигать газ вместо того, чтобы выполнять контракты", - заявил Мамер.

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Российская газовая компания "Газпром" в пятницу вечером объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" из-за якобы обнаруженной неисправности в единственной компрессорной станции "Портовая", которая продолжала работать.