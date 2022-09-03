На многих участках фронта продолжаются жесткие боевые действия, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На многих участках фронта Харьковской области, востоке и юге Украины продолжаются жесткие боевые действия.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.
"Жесткие боевые действия продолжаются на многих участках фронта – и Харьковщине, и Донбассе, и на юге нашей страны.
Российские войска снова били по Николаевщине, по районам Запорожской, Днепропетровской областей, по Харькову. К сожалению, есть жертвы, среди них, к сожалению, есть дети.
Украинская артиллерия делает все, чтобы уничтожить ударный потенциал оккупантов, чтобы каждый российский штаб и все их склады боеприпасов, все логистические маршруты на оккупированной территории были обезврежены.
Я благодарю наших воинов, которые это обеспечивают. Сегодня, в частности, хочу отметить бойцов 55-й артиллерийской бригады на Донецком направлении - за точный огонь по врагу. Благодарю и нашу разведку, и Службу безопасности Украины за точность наших ответов по позициям и объектам оккупантов", - рассказал президент.
Пожалуйста, подождите...
треба вже робити прививки военным от ковид. Ковид набирает обороты . Лучше укрепить здоровье армии заранее
пройшов час з початку вакцинації і вже можемо зробити висновок - в проваацінований Словаччіни зараз много хворіють на ковід , но він як обичайна простуда переноситься - даже на роботу ходять.
но влада много зробила - зручни місця вакцинації, пенсіонерам 300 евро за останню третью вакціну в вказанні сроки,НЕДОРОГІ ТЕСТИ В УСІХ АПТЕКАХ і т д
Мене зараз турбуе - щоб вакціна в Україні ( не китайська) була в необходимой кількості ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ
‼️‼️‼️ВРАХОВУЮЧІ ВЛАДУ ІДІОТІВ І ПОСОБНИКІВ РАШИ , вони могут цього вчасно не зробити
На жаль, я не певен, що військовим організують вакцинацію, хоча це треба. Хіба що волонтери допоможуть, як зазвичай. Ковідоскпетиків у нас дуже багато на різних рівнях.
тому і з ковідом вони робили по напрацьованим схемам
після перемоги
будемо вибивати ту нечисть яка довела країну
1 до таких великих втрат людей
2 пропуск ворога без супротиву до Києва, Мелітополя та Херсону
3 заморозка НЕПТУНА та БОГДАНИ
4 вивід грошей з оборони на велике будівництво
5 своїм все, остальні пішли нах..й
6 повний ігнор на звернення про злочини (держзраду) в ОП
7 призначення відвертих агентів кремля на посади з допуском до держтаємниці
Прямо очі людям откриває, оракул телевізійний!
Невже немає інших питань, які потребують негайного вирішення, що це, схоже на бомжа опудало, записує по чотирі - п'ять відео на день?!
OSoka@OS_9999999
7 ч
профіль для піонерського значка... ню-ню...
Треба ж відмазувати хероїв незамінних!
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22 ч
«Велике мародерство» під патронатом преЗедента.. Акція: купи матрац в Епіцентрі і вдома вияви наліпку "волонтерський". Прям як з масками в карантин… Але барига Порох, не сплутайте!
А в то же время представители Боневтика мародерствуют в тылу.
Чем больше брешуть моцкали типа ********* Салавьев Сикелев...тем сильнее Украина...парадокс .но это так....
Подписку я недавно оформил на молодого украинца в Ютьюбе..."Cічень".. супер талантлив ...👍Зовут Микита...
Правда коштуют дорого...десь 3000 гривень...
що з нею буде все гаразд. Так він прийшов до влади, так він тримається при владі
Як то кажуть при любій владі проституток і артистів не чіпають, ось і весь рецепт
находження Зе при владі.