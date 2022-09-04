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На багатьох ділянках фронту тривають жорсткі бойові дії, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

На багатьох ділянках фронту на Харківщині, сході та півдні України тривають жорсткі бойові дії.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Жорсткі бойові дії тривають на багатьох ділянках фронту – і на Харківщині, і на Донбасі, і на півдні нашої країни.

Російські війська знову били по Миколаївщині, по районах Запорізької, Дніпропетровської областей, по Харкову. На жаль, є жертви, серед них, на жаль, є діти.

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Українська артилерія робить усе, щоб знищити ударний потенціал окупантів, щоб кожен російський штаб та всі їхні склади боєприпасів, усі логістичні маршрути на окупованій території були знешкоджені.

Я дякую нашим воїнам, які це забезпечують. Сьогодні зокрема хочу відзначити бійців 55-ї артилерійської бригади на Донецькому напрямку – за влучний вогонь по ворогу. Дякую й нашій розвідці, й Службі безпеки України за точність наших відповідей по позиціях і об’єктах окупантів", - розповів президент.
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Топ коментарі
+33
Якби Зеленський замість "Просто перестать стрелять" "просто перестав піЗЕдеть", то і жертв серед Українців було б набагато менше!
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03.09.2022 22:51
+27
А не яких фронтах воюють бійці Є.Кошовий та О.Пікалов?
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03.09.2022 22:50
+22
а тим часом офіс президента дав наказ і надалі будувати дороги- ккому війна а кому мільярди дерибанити потрібно!
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03.09.2022 22:48
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треба вже робити прививки военным от ковид. Ковид набирает обороты . Лучше укрепить здоровье армии заранее
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03.09.2022 22:47 Відповісти
За словами генерального директора ВООЗ Тедроса Аданома Гебреєсуса, з наближенням зими в Північній півкулі може з'явитися небезпечніший новий вид Covid-19. Медики очікують на різке зростання госпіталізацій і смертеЙ
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03.09.2022 22:59 Відповісти
Напрасно прикалуєтесь. КОВІД нікуди не дівся.
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04.09.2022 00:05 Відповісти
Чого це прикалуюсь ? Сама перехворила три тиждні тому прямо в Стамбулі . Якщо би не три привівки - то було б тяжко. Тому і пишу - треба робити війсковим привівки в і срочно . Боюсь , що вакцін в Україні нема із-за війни
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04.09.2022 00:15 Відповісти
ти рідна ляшка? гроші скінчилися в Стамбулі раптом? go home
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04.09.2022 01:11 Відповісти
Да подихай собі на здоровья
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04.09.2022 07:23 Відповісти
Перепрошую. Тут занадто багато ковідоскпетиків.
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04.09.2022 10:20 Відповісти
Я більш турбуюся про військових , а ковідо скептики нехай сами просебе турбуются

пройшов час з початку вакцинації і вже можемо зробити висновок - в проваацінований Словаччіни зараз много хворіють на ковід , но він як обичайна простуда переноситься - даже на роботу ходять.

но влада много зробила - зручни місця вакцинації, пенсіонерам 300 евро за останню третью вакціну в вказанні сроки,НЕДОРОГІ ТЕСТИ В УСІХ АПТЕКАХ і т д

Мене зараз турбуе - щоб вакціна в Україні ( не китайська) була в необходимой кількості ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ
‼️‼️‼️ВРАХОВУЮЧІ ВЛАДУ ІДІОТІВ І ПОСОБНИКІВ РАШИ , вони могут цього вчасно не зробити
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04.09.2022 12:02 Відповісти
Я хворів двічі, і вдруге - вже провакцінувавшись. Вдруге це було як звичайна простуда, 2 чи 3 дні. А ось перший раз - десь місяць, з двосторонньою пневмонією.
На жаль, я не певен, що військовим організують вакцинацію, хоча це треба. Хіба що волонтери допоможуть, як зазвичай. Ковідоскпетиків у нас дуже багато на різних рівнях.
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04.09.2022 12:12 Відповісти
Я теж не впевнена , що організують військовим вакцинацію , тому і почала цю тему підіймати.
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04.09.2022 12:17 Відповісти
Коли я приїхала в Словаччіну , то дивувалась , що в них мало хворіють на різни грипи А в УКРАІНЕ в той час були постійний епідемії , одна за другий. Потім я зрозуміла, що словакі вакцинуються
тому і з ковідом вони робили по напрацьованим схемам
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04.09.2022 12:20 Відповісти
Как говорит по радио товарищ Левитан...
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03.09.2022 22:47 Відповісти
а тим часом офіс президента дав наказ і надалі будувати дороги- ккому війна а кому мільярди дерибанити потрібно!
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03.09.2022 22:48 Відповісти
Про міни, падлюка, не згадує.
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04.09.2022 00:13 Відповісти
а жорстокі бої ще будуть
після перемоги
будемо вибивати ту нечисть яка довела країну
1 до таких великих втрат людей
2 пропуск ворога без супротиву до Києва, Мелітополя та Херсону
3 заморозка НЕПТУНА та БОГДАНИ
4 вивід грошей з оборони на велике будівництво
5 своїм все, остальні пішли нах..й
6 повний ігнор на звернення про злочини (держзраду) в ОП
7 призначення відвертих агентів кремля на посади з допуском до держтаємниці
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04.09.2022 11:35 Відповісти
Та хоч зараз можна про це не згадувати?! Президент - це головнокомандувач, і іншого немає. Хочете стати на його місце - дочекайтесь наступних виборів і балотуйтесь.
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04.09.2022 12:14 Відповісти
Без сортирного генерала, ніхто не здогадався, б!
Прямо очі людям откриває, оракул телевізійний!
Невже немає інших питань, які потребують негайного вирішення, що це, схоже на бомжа опудало, записує по чотирі - п'ять відео на день?!
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03.09.2022 22:48 Відповісти
А не яких фронтах воюють бійці Є.Кошовий та О.Пікалов?
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03.09.2022 22:50 Відповісти
Очолюють фонд "Повернись живим з Польщі".
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03.09.2022 22:52 Відповісти
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03.09.2022 23:54 Відповісти
ракета підбила нашу котлету.
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03.09.2022 22:52 Відповісти
это та ракета Калибр которую он с Беларуси? перехватил ну че "красавчик"
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03.09.2022 23:13 Відповісти
Колька може на дезоморфин подсел?Митбол,на кокс больше не хватает?Не поверю. Не двигайся хоть в руку,не пались.
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04.09.2022 00:02 Відповісти
"Двигайся" в жопу,поближе к мозгу.
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04.09.2022 00:03 Відповісти
перебух у котлети з ранку....
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04.09.2022 01:14 Відповісти
То він з кішкою "мітбола" поділить не зміг!
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04.09.2022 05:47 Відповісти
А если бинт размотать? Что мы увидим?
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04.09.2022 11:27 Відповісти
" И сами вы онанист, и кухня у вас узкая , потому и локти болят " Из анекдота , навеяло)))
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04.09.2022 12:52 Відповісти
тихо - кошовий прячется от снайпера и с каждым днем ему все труднее это делать щеки вываливаются из-за укрытия
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03.09.2022 23:12 Відповісти
Якби Зеленський замість "Просто перестать стрелять" "просто перестав піЗЕдеть", то і жертв серед Українців було б набагато менше!
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03.09.2022 22:51 Відповісти
Так уже Жданов объясняет, шо то был Порошенко - похоже запугали.Ф
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03.09.2022 23:39 Відповісти
і про бісер та свиней...
OSoka@OS_9999999

7 ч


профіль для піонерського значка... ню-ню...

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03.09.2022 23:59 Відповісти
Що там велике крадівництво?
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03.09.2022 22:52 Відповісти
Детективы НАБУ получили информацию о возможной причастности должностных лиц Офиса президента и депутатов партии "Слуга народа" к масштабному хищению гуманитарной помощи. В схеме участвовали глава ОП Андрей Ермак, его зам - Кирилл Тимошенко, глава фракции «Слуга народа»
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03.09.2022 22:54 Відповісти
Зараз терміново, щось вкинуть.
Треба ж відмазувати хероїв незамінних!
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03.09.2022 22:55 Відповісти
це так мріємо чи можна трошки порадіти?
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03.09.2022 22:59 Відповісти
𝑶𝒌𝒔𝒂𝒏𝒂༻꧂@oksanetta11

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22 ч

«Велике мародерство» під патронатом преЗедента.. Акція: купи матрац в Епіцентрі і вдома вияви наліпку "волонтерський". Прям як з масками в карантин… Але барига Порох, не сплутайте!

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04.09.2022 00:38 Відповісти
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03.09.2022 22:55 Відповісти
Їх ніхто не зачипа. Всі отримують льготи , які тільки можна приписати собі.
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03.09.2022 23:07 Відповісти
При наших судах ні одного поки не розпочнемо розвішувати на дерева
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04.09.2022 04:51 Відповісти
Утверждается, что украинские силы преодолели позиции российских ВДВ в Донецкой области, захватив десантную ПТРК БМД-2, все еще находящуюся в блиндаже, а также другие материальные средства (например, автоматический гранатомет АГС-17, показанный здесь).


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03.09.2022 22:59 Відповісти
Видео https://twitter.com/i/status/1566012372652810246
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03.09.2022 23:37 Відповісти
На багатьох ділянках фронту на Харківщині, сході та півдні України тривають жорсткі бойові дії. Джерело: https://censor.net/ua/n3364948

А в то же время представители Боневтика мародерствуют в тылу.
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03.09.2022 23:02 Відповісти
Скільки твоїх слуг на фронті? Огласітє вєсь спісок пжлст.
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03.09.2022 23:09 Відповісти
Героям Слава!
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03.09.2022 23:54 Відповісти
Настоящие КРАСАВЧИКИ👍❤️💙💛✊‼️
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04.09.2022 01:10 Відповісти
І тому зелена кодла забирає гроші у ЗСУ на велике крадівництво та розкрадає гуманітарку
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04.09.2022 04:50 Відповісти
Тут хлопці з передової, дуже цікавляться за які такі заслуги Zeлох нагородив орденом "за заслуги" клоунів із кварталу95, горбунова, данилко. Десантники дуже хочуть знати, що вони роблять не так, що їх не нагороджують.
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04.09.2022 06:50 Відповісти
Не вилизують сраку недомірку.
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04.09.2022 08:10 Відповісти
Информационная война с рабZeeй на которой победила по факту Украина... тоже должна быть...украинскую блогосферу в Ютьюбе украинцы слабо поддерживают...к примеру у Романа Цимбалюка должно быть уже больше пару миллионов подписчиков...а всего 950 000...у Портникова и Березовца нет и полмиллиона...за других вааще молчу...
Чем больше брешуть моцкали типа ********* Салавьев Сикелев...тем сильнее Украина...парадокс .но это так....
Подписку я недавно оформил на молодого украинца в Ютьюбе..."Cічень".. супер талантлив ...👍Зовут Микита...
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04.09.2022 07:44 Відповісти
У мене на Ютубі така гучність що ледве чути що там говорять.
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04.09.2022 08:08 Відповісти
В мене теж було так....Є гарні навушники безпроводні...підключив до Андроїду і ніяких проблем...
Правда коштуют дорого...десь 3000 гривень...
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04.09.2022 08:20 Відповісти
Удивил ! Вот удивил - и всё ! Да неужели ? На фронте бои? Шовыговорите ?!
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04.09.2022 14:42 Відповісти
Пане президенте! У мене особисто до Вас два запитання, я до речі ніяк не можу отримати на перше з них відповідь вже більше ніж пів року і воно полягає в наступному: як стало всім нам відомо через ЗМІ, що ще до повномасштабної війни в Україні, яку безпідставно розвязав кремлівський педофіл - *****, Ви через Абрамовича передали записку *****, яку написали особисто та власноручно. Відома також реакція ***** на прочитану записку від того ж Абрамовича, який повідомив, що ***** сказав : " я их уничтожу". Так от питання: який текст цієї записки, що в ньому було таке, що заставило ***** таке сказати по відношенню до України та Українців? Просив би Вас, щоби ви оприлюднили текст записки для всіх Українців. І друге запитання: чому ні Ви особисто ні наше МЗС ніяк не відреагували на заяву цього дебілоїда із *****всько-кацапської держдуми морозова на те що він "висрав" своїм сраним ротом, перебуваючи в нашому тимчасово окупованому Луганську, це те що особисто Вас треба вбити чи знищити, як президента націоналістичної держави та основного терориста? Зарані дякую за відповідь на ці 2-а питання. Слава Україні, її ЗСУ, НацГвардії та всім силовим структурам, що боронять нашу Україну!!!
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04.09.2022 15:01 Відповісти
ПОРОХ КРАЩЕ

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04.09.2022 15:12 Відповісти
Іноді мені Зе нагадує нерозбірливу дівчину яка всім дає тільки для того щоб впевнитись,
що з нею буде все гаразд. Так він прийшов до влади, так він тримається при владі
Як то кажуть при любій владі проституток і артистів не чіпають, ось і весь рецепт
находження Зе при владі.
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04.09.2022 15:18 Відповісти
Знаєте, я ненавиджу комуністів за багато речей, але при всьому тому в них було своє бачення світу, свій виписаний шлях до щастя по комуністичному. Втілення цієї утопії коштувало усім людям незкінчених потоків крові. Але дивлячись на сьогоднішню зе владу я можу чітко сказати, що ці володарі життя просто зеро, пустунка, нолик. Весь їхній світогляд вміщується у банківську картку і кеш. Людське життя для зелебоби то ніщо, а от 7 мільярдів доларів на місяць, це ж просто бінго. Мені здається що замість президента, найманого менеджера ми, раби, обираємо собі рабовласника. Це величезна проблема підміняти принципи грошима. Тоді не потрібна батьківщина, вона там, де більше платять, не потрібна родина, кохання можна купити за гроші, не потрібно почуттів, все замінить шоппінг. Але чи буде це повноцінним життям, а не ядовитим сурогатом, замінником життя? Якщо ми, українці проміняє о мрію і майбутнє на гроші і обіцянки, то назавжди лишимося рабами своїх ілюзій. А політики типу зєлі будуть успішно конвертувати ці ілюзії в кеш, а на виході ви вже ховаєте своїх рідних і близьких...
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04.09.2022 16:13 Відповісти
Боневті, Щеневтік, а завтра мабуть Вжевтік
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04.09.2022 17:19 Відповісти
 
 