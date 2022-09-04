На багатьох ділянках фронту тривають жорсткі бойові дії, - Зеленський
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На багатьох ділянках фронту на Харківщині, сході та півдні України тривають жорсткі бойові дії.
Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Жорсткі бойові дії тривають на багатьох ділянках фронту – і на Харківщині, і на Донбасі, і на півдні нашої країни.
Російські війська знову били по Миколаївщині, по районах Запорізької, Дніпропетровської областей, по Харкову. На жаль, є жертви, серед них, на жаль, є діти.
Українська артилерія робить усе, щоб знищити ударний потенціал окупантів, щоб кожен російський штаб та всі їхні склади боєприпасів, усі логістичні маршрути на окупованій території були знешкоджені.
Я дякую нашим воїнам, які це забезпечують. Сьогодні зокрема хочу відзначити бійців 55-ї артилерійської бригади на Донецькому напрямку – за влучний вогонь по ворогу. Дякую й нашій розвідці, й Службі безпеки України за точність наших відповідей по позиціях і об’єктах окупантів", - розповів президент.
Будь ласка, зачекайте...
треба вже робити прививки военным от ковид. Ковид набирает обороты . Лучше укрепить здоровье армии заранее
пройшов час з початку вакцинації і вже можемо зробити висновок - в проваацінований Словаччіни зараз много хворіють на ковід , но він як обичайна простуда переноситься - даже на роботу ходять.
но влада много зробила - зручни місця вакцинації, пенсіонерам 300 евро за останню третью вакціну в вказанні сроки,НЕДОРОГІ ТЕСТИ В УСІХ АПТЕКАХ і т д
Мене зараз турбуе - щоб вакціна в Україні ( не китайська) була в необходимой кількості ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ
‼️‼️‼️ВРАХОВУЮЧІ ВЛАДУ ІДІОТІВ І ПОСОБНИКІВ РАШИ , вони могут цього вчасно не зробити
На жаль, я не певен, що військовим організують вакцинацію, хоча це треба. Хіба що волонтери допоможуть, як зазвичай. Ковідоскпетиків у нас дуже багато на різних рівнях.
тому і з ковідом вони робили по напрацьованим схемам
після перемоги
будемо вибивати ту нечисть яка довела країну
1 до таких великих втрат людей
2 пропуск ворога без супротиву до Києва, Мелітополя та Херсону
3 заморозка НЕПТУНА та БОГДАНИ
4 вивід грошей з оборони на велике будівництво
5 своїм все, остальні пішли нах..й
6 повний ігнор на звернення про злочини (держзраду) в ОП
7 призначення відвертих агентів кремля на посади з допуском до держтаємниці
Прямо очі людям откриває, оракул телевізійний!
Невже немає інших питань, які потребують негайного вирішення, що це, схоже на бомжа опудало, записує по чотирі - п'ять відео на день?!
OSoka@OS_9999999
7 ч
профіль для піонерського значка... ню-ню...
Треба ж відмазувати хероїв незамінних!
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22 ч
«Велике мародерство» під патронатом преЗедента.. Акція: купи матрац в Епіцентрі і вдома вияви наліпку "волонтерський". Прям як з масками в карантин… Але барига Порох, не сплутайте!
А в то же время представители Боневтика мародерствуют в тылу.
Чем больше брешуть моцкали типа ********* Салавьев Сикелев...тем сильнее Украина...парадокс .но это так....
Подписку я недавно оформил на молодого украинца в Ютьюбе..."Cічень".. супер талантлив ...👍Зовут Микита...
Правда коштуют дорого...десь 3000 гривень...
що з нею буде все гаразд. Так він прийшов до влади, так він тримається при владі
Як то кажуть при любій владі проституток і артистів не чіпають, ось і весь рецепт
находження Зе при владі.