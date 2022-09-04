РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14142 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
28 114 70
армия РФ (15337) война (46615) Херсон (2092) Херсонщина (3488) ВСУ (5131)

Контрнаступление ВСУ на юге проходит по плану, - The Wall Street Journal

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу

Успех украинского контрнаступления на юге страны может принимать разные формы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Даже не отвоевывая значительных позиций, Киев может добиться прогресса, заставив Россию, среди прочего, раскрыть расположение своих войск и баз снабжения; занять оборонительную позицию или отвести войска из других регионов страны.

Украина также может получить разведданные о российских подразделениях, их уязвимости и готовности к бою.

У ВСУ пока нет ресурсов для быстрого наступления, пишет издание. Вместо этого военные стремятся ослабить передовые российские силы, одновременно используя дальнобойную артиллерию и ракеты для поражения стратегических объектов в тылу.

По оценкам западных официальных лиц, в Херсоне и его окрестностях находятся около 20 тыс. российских военных. Украина надеется отвоевать регион, не вступая в кровавые уличные бои, пишет WSJ.

Американский генерал-лейтенант Стивен Твитти, ранее занимавший должность заместителя главы Европейского командования США, также заявил WSJ, что не ожидает массированной атаки Украины.

"Мы увидим несколько мест дислокации небольших подразделений, которые нанесут ущерб российским военным и станут отличным способом борьбы", - сказал он.

Твитти подчеркнул, что при таком бое нужно смотреть на долгосрочную перспективу, а не ждать немедленных результатов.

Смотрите также: Воины-десантники 79-й бригады уничтожили два танка и живую силу российских оккупантов, - ДШВ ВСУ. ВИДЕО
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+45
А толку? Його місце займе інший "путін" - тільки з іншим прізвищем! І не виключено, що він буде ще більш "йо*нутим" Британці до 1944 року робили спроби ліквідувать Гітлера - а потім покинули Вони зрозуміли, що справа не в "Гітлері", а в самих німцях Крім того - вони побачили, що своїми некомпетентними рішеннями у сфері ведення війни Гітлер приведе Німеччину до краху швидше, ніж це зробить хтось з його розумних правонаступників Те саме зараз твориться і у оточенні Путіна Він перебрав на себе безпосереднє керівництво військами в Україні І "рулить, яку уміє" А "уміє" він поганенько - бо не тямить у цьому! КГБшнх "топтунів" не вчили копать окопи та вести бої в полі Вони тільки ручки дверей отрутою мазать уміють!
показать весь комментарий
04.09.2022 07:41
+33
показать весь комментарий
04.09.2022 07:22
+21
Верю в продажность и предательство нашего верховного говнокомандующего! Проницательность и мудрость мы уже увидели во время подготовки к войне с помощью асфальта , сдачи юга Украины и т.д.
показать весь комментарий
04.09.2022 09:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
04.09.2022 07:22 Ответить
Лучше бы он до Москвы прокатился

Там одного плешивого нужно убрать

Для начала
показать весь комментарий
04.09.2022 07:24 Ответить
А толку? Його місце займе інший "путін" - тільки з іншим прізвищем! І не виключено, що він буде ще більш "йо*нутим" Британці до 1944 року робили спроби ліквідувать Гітлера - а потім покинули Вони зрозуміли, що справа не в "Гітлері", а в самих німцях Крім того - вони побачили, що своїми некомпетентними рішеннями у сфері ведення війни Гітлер приведе Німеччину до краху швидше, ніж це зробить хтось з його розумних правонаступників Те саме зараз твориться і у оточенні Путіна Він перебрав на себе безпосереднє керівництво військами в Україні І "рулить, яку уміє" А "уміє" він поганенько - бо не тямить у цьому! КГБшнх "топтунів" не вчили копать окопи та вести бої в полі Вони тільки ручки дверей отрутою мазать уміють!
показать весь комментарий
04.09.2022 07:41 Ответить
"путін" на паРаші, це як у нас "Тітушко"
показать весь комментарий
04.09.2022 08:12 Ответить
Ні хріна собі! Ви вже створили секту?!А можна глянути ікони?
показать весь комментарий
04.09.2022 09:32 Ответить
Верю в продажность и предательство нашего верховного говнокомандующего! Проницательность и мудрость мы уже увидели во время подготовки к войне с помощью асфальта , сдачи юга Украины и т.д.
показать весь комментарий
04.09.2022 09:40 Ответить
Це сарказм
показать весь комментарий
04.09.2022 10:15 Ответить
Дата реєстрації - 04.09.2022.
В спам провокатора!
показать весь комментарий
04.09.2022 10:22 Ответить
Абсолютно згоден! Нам не треба, принаймні зараз, щоб путін подох. По-перше, як президент він дискредитований у світі. По-друге, він - неук і дурень. Хай собі рулить далі. Швидше росія розвалиться.
показать весь комментарий
04.09.2022 09:37 Ответить
Не треба недооцінювати ворога. Роль особистості в історії добре відома.
показать весь комментарий
04.09.2022 10:41 Ответить
В Мелітополі мешканців косить корона. Хто не вакцинувався вчасно той запізнився. Підозрюють що корону завезли асвабадітєлі.
показать весь комментарий
04.09.2022 07:26 Ответить
Це ви серйозно про корону,чи жартуєте?Якщо це жарт,то ще ладно...
показать весь комментарий
04.09.2022 12:09 Ответить
А до чого жарти? Подивіться скільки мільярдів виділив Байден нещодавно на боротьбу з короною.
Нам просто не до того, але корона нікуди не ділася.
показать весь комментарий
04.09.2022 12:42 Ответить
Якщо б ви мали критичне мислення,то ви би не писали мені ту маячню що зараз пишите.
Ознайомтесь зі статтею. натиснути тут
показать весь комментарий
04.09.2022 19:46 Ответить
Ага, а земля пласка, і стоїть на 3-х китах, а вони, тільки уявіть собі, на черепасі !!
допобачення.)))
показать весь комментарий
04.09.2022 19:52 Ответить
Ви хоть читали,чи ні?Ось вам відос,де Біл Гейтс прямим текстом каже,для чого факцинація.Якщо і тут не дійде,то мені вас жаль. https://www.youtube.com/watch?v=_r0rjgwQvMI
показать весь комментарий
04.09.2022 21:58 Ответить
https://ria-m.tv/news/297314/jiteley_melitopolya_kosit_neponyatnyiy_virus.html
показать весь комментарий
04.09.2022 12:43 Ответить
Вы меня начинаете разочаровывать.Постоянно в инфопотоке,и до сих пор не разобрались,что такое барановирус за 2 с половиной года???
Ознакомьтесь
показать весь комментарий
04.09.2022 19:42 Ответить
В Одессе много больных. Вся семья переболела, хотя все привиты, хотя надо признаться болезнь была средней тяжести.
показать весь комментарий
04.09.2022 13:30 Ответить
Вакцинація не гарантує що не захворієш, але в реанімацію не потрапиш.
показать весь комментарий
04.09.2022 13:34 Ответить
Підіймайте свій рівень,подивиться ролик с видатним українським вірусологом.
Кому можно не вакцинироваться - ответ специалиста! Жолобак
показать весь комментарий
04.09.2022 20:00 Ответить
Нафіга це мені? Невже не зрозуміло що той хто і хотів би вакцинуватись на окупованих територіях вже не зможе цього зробити. Ролик пропонуй для тих хто під окупацією.
показать весь комментарий
04.09.2022 22:35 Ответить
Ролик пропонуй для тих хто під окупацією.

Ролік допоможе зрозуміти,що метушня навколо барановірусу-це все профанація.
показать весь комментарий
05.09.2022 01:17 Ответить
Ще б на південь добре ппо, бо кацапи розлітались і ******** наші позиції
показать весь комментарий
04.09.2022 07:38 Ответить
Бл... У москалів за планом, у наших за планом. Курва, хтось бреше
показать весь комментарий
04.09.2022 08:11 Ответить
ІПСО. Москалі повинні думати що у них все за планом.
показать весь комментарий
04.09.2022 08:13 Ответить
А ми повинні Вірити
показать весь комментарий
04.09.2022 08:15 Ответить
ми повинні робити виляд що віримо.
показать весь комментарий
04.09.2022 08:21 Ответить
А Зеля допомогає.
показать весь комментарий
04.09.2022 11:58 Ответить
У мене дружина відслідковує паралельно українські новини і російські Каже - "дзеркалка"!Міняй лише українське на "російське", і новини - ідентичні Тільки кацапи надто безпардонно брешуть: їх послухать, то вони вже сотню раз українську армію розгромили, а українців убили стільки, що у нас дорослих чоловіків стільки нема - "тисячами" їх росіяни "валять" кожен день! Про "Хаймерси" і мови нема - у нас їх всього два десятки, а кацапи лише за останній місяць вдвоє більше знищили! Наших танків "затрофеєних" росіяни чомусь не показують, а от роту російських (10 шт) на вулицях Чернігова бачила - ще на початку квітня Ішли під жовто-блакитними та червоно-чорними прапорами!
показать весь комментарий
04.09.2022 08:21 Ответить
який сенс слухати новини від ворога. Яку інформацію крім брехні там можна почути. Все одно що змішати мед з дьогтем і намагатись зрозуміти справжній смак меду.
показать весь комментарий
04.09.2022 09:27 Ответить
Тобі вислів такий - "істина від зворотнього" відомий? Коли читаєш вдумливо суцільну брехню, то можна виявить часточку об"єктивної інформації - навіть якщо сам того не бажає брехун!
показать весь комментарий
04.09.2022 09:45 Ответить
..."не читайте совецьких газет"
показать весь комментарий
04.09.2022 17:51 Ответить
Читай тих кому брехати немає сенсу . . Цього австрійця наприклад .
Том Купер: сводка о войне в Украине за 2-3 сентября
https://mediavektor.org/
показать весь комментарий
04.09.2022 09:43 Ответить
хтось із коментаторів зауважив про не точний переклад Купера - дезінформація на користь раші.
показать весь комментарий
04.09.2022 18:13 Ответить
на Твітері куча відео де наші займайють кинуті позиції другої армії Світу
показать весь комментарий
04.09.2022 08:19 Ответить
Джонсон сказав шо до зими булоб непогано відбити Херсон -- шоб Захід побачив шо ця віина не на роки.
показать весь комментарий
04.09.2022 08:48 Ответить
Проблема у тому, що навіть відбивши Херсон, наші війська "впруться" у теж таки Дніпро з тими ж розбитими мостами - і вже кацапи будуть тримати під вогневим контролем річку. І що з цим робити - невідомо.
показать весь комментарий
04.09.2022 11:23 Ответить
Понтони -- Херсон треба обіити -- шоб не зробити з нього купу розвалин.
показать весь комментарий
04.09.2022 11:53 Ответить
Джонсон не в курсі про Оман ?
показать весь комментарий
04.09.2022 11:52 Ответить
Зараз всі продвинуті -- особено Джонсон.
показать весь комментарий
04.09.2022 11:55 Ответить
А для мене важливо вiдбити Херсон та херсонщину з Запорiзською обл., щоб нашi люди стали вiльними вiд катiв! Я з мiста Суми i мене бере жах, коли згадую часи тимчасовоi окупацii Сумщини...
показать весь комментарий
04.09.2022 12:41 Ответить
Вчера знаменитый японец из США Френсис Фукуяма дал интервью телеканалу Настоящее время...где подробно нарисовал картину этой войны с крысами кремля...
Фишка об освобождении юга Украины правильная...Донбасс пока чисто оборонительный рубеж... трогать не нужно...а вот доступ к торговым портам на юге главная задача ...подитожил Фукуяма...
показать весь комментарий
04.09.2022 09:05 Ответить
Да, но вот там дальше:
"Поэтому я не выступаю, например, за введение бесполетной зоны, потому что это повлечет открытое противостояние между НАТО и Россией. А этого мы стараемся избежать."

Вот что они так все трясутся от этой бесполётной зоны? Предупредить просто надо в письменном виде с уведомлением о доставке во все инстанции. Чтоб не говорили потом, что не предупреждали. Ну можно для начала пару дней холостыми, а потом сделать последнее предупреждение, что это, мол, мы тренировались, а с завтрашнего дня будут боевые . Вон, турки сбили и ничего, никакой ядерной войны не началось, всё помидорами кончилось. Да летуны сами в отказ пойдут, если знать будут, что их сразу собьют.
Да хотя бы просто прислали бы вместе с Хаймарсами и гаубицами установки ПВО/ПРО в достаточном количестве, если так боятся, что Резиновый Попистан начнёт обвинять во вмешательстве.
показать весь комментарий
04.09.2022 13:11 Ответить
Це такий тролінг кацапів?
показать весь комментарий
04.09.2022 09:12 Ответить
Чем больше брешуть моцкали,тем сильнее Украина...мне особенно нравится хенерал Козлашенков....патерь нет... путлер капуты наступают чтобы взять Киев за три дня и шесть месяцев 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
04.09.2022 09:41 Ответить
Конашенков підріс -- починав з Неуловімих мстітєлеи .
показать весь комментарий
04.09.2022 11:13 Ответить
44 хаймарси зе день! Кококонашенков смале нє па дєцкі.
показать весь комментарий
04.09.2022 12:22 Ответить
Maksim Perepelitca

Читай тих кому брехати немає сенсу . . Цього австрійця наприклад .
Том Купер: сводка о войне в Украине за 2-3 сентября
https://mediavektor.org/

дякую за информацію
а не так і погано з наступом на півдні як малюють
наші вороги
віримо в наші збройні сили
Слава ЗСУ!!!
Слава Україні!!!
показать весь комментарий
04.09.2022 10:24 Ответить
А я склоняюсь к мысли , что все таки ***** , заважає оркам зробиты крок доброi волі , та його треба прибрати
показать весь комментарий
04.09.2022 10:27 Ответить
Дали б кацапам наказ, вони його зробили б, як з під Києва. Наші танками не могли наздогнати, щоб попрощатися.
показать весь комментарий
04.09.2022 10:31 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показать весь комментарий
04.09.2022 10:29 Ответить
активные действия на правом берегу очень нужны, это истощает силы и средства противника, а подвоз у него привязан к трем полуразрушенным мостами и хлипким понтонкам...
показать весь комментарий
04.09.2022 10:57 Ответить
Під час Першої Чеченської війни відбулась остання битва за Грозний де одна тисяча чеченських військових за підтримки кількох тисяч поліцейських, що були в Грозному розбили за два тижні двадцятитисячний контингент свинорусів, втрати кацапів склали 700 дохлими та три тисячі пораненими, кацапи тримали оборону в школі та лікарні та сильно просили командування їх врятувати, після звільнення Грозного від кацапів стало очевидно, що свиноруси програли війну, тому незабаром війна скінчилась, а кацапи втекли з Чечні як собаки побиті зализувати рани. Двадцять тисяч кацапів в Херсоні та його околицях не мають стати проблемою, дотого ж вони без можливості підтримки.
показать весь комментарий
04.09.2022 11:00 Ответить
И вооружение у этой 1000 было намного слабее чем у армии
показать весь комментарий
04.09.2022 11:48 Ответить
Може й за планом, але втрати при наступальних діях усе ж відрізняються. В нашу область вже четвертий день поспіль привозять по кілька загиблих воїнів на день - всі з Херсонського напрямку... Ми всі маємо розуміти велику ціну "контрнаступу."
показать весь комментарий
04.09.2022 11:18 Ответить
щоб не було великих втрат треба добре планувать контратаку
хаймарси повинні держать периметр у 80км
байрактари помагать по артилерії
пілоти і пво держать небо і не давать розгулятись оркам
і потихеньку не спіша пробивати їхню оборону
кстаті коли це правда що Брускінське за нами то
вимальовується не погані перспективи по
півночі Херсонщини
Сава ЗСУ!!!
показать весь комментарий
04.09.2022 11:54 Ответить
Я противник свободного ношения оружия, но были бы у нас граждане вооружены, никакие 20 тысяч обезьян с автоматами никогда бы не захватили Херсон. ВСУ можно было бы даже не подымать.
показать весь комментарий
04.09.2022 12:16 Ответить
Ну не знаю... у громадян були би тоді мисливські рушниці або пістолети Макарова. Проти БМП і Танків, солдат в бронежилетах з АК-47 - така собі зброя...
показать весь комментарий
04.09.2022 12:39 Ответить
Нормально - не у всіх кацапів є бронижелити, а ті що є зачасту зроблені зі звичаного мякого металу. тому Макарови і мисливські рушниці завадили б окупації.
показать весь комментарий
04.09.2022 14:17 Ответить
Никто же не говорит со стрелковым оружием на танки идти. Пострелять их по одному, тех кто отбился от стада да и всё.
показать весь комментарий
04.09.2022 19:09 Ответить
була б територіальна оборона із нормальним озброєнням, хай навіть совецького зразку а не джавеліни, то цілком можливо. Але ж влада не формувала тероборону і не провадила навчання.
Більше того: я стверджую, що якби влада готовилась до оборони, то пуйло б ніколи не віддало наказу нападати. Москалям легко нападати на не озброєних і на не навчених. Коли ПВО без клістронів.
показать весь комментарий
04.09.2022 18:22 Ответить
показать весь комментарий
04.09.2022 14:20 Ответить
російські пабліки викладають відео з яких видно що наші командири так само тупі як і російські під Києвом.

скупчується в одному місці бронетехніка і чекає поки її помітить безпілотник і прилетить відартилерії.

наче пів року вчимося а все ніяк, не в коня корм.
показать весь комментарий
04.09.2022 15:10 Ответить
Звільнені Високопілля і Озерне, Цензор прокидаємось) І ще доволі багато відяшок узгоджених з нашими військовими

показать весь комментарий
04.09.2022 16:24 Ответить
 
 