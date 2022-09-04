Контрнаступление ВСУ на юге проходит по плану, - The Wall Street Journal

Успех украинского контрнаступления на юге страны может принимать разные формы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Даже не отвоевывая значительных позиций, Киев может добиться прогресса, заставив Россию, среди прочего, раскрыть расположение своих войск и баз снабжения; занять оборонительную позицию или отвести войска из других регионов страны.

Украина также может получить разведданные о российских подразделениях, их уязвимости и готовности к бою.

У ВСУ пока нет ресурсов для быстрого наступления, пишет издание. Вместо этого военные стремятся ослабить передовые российские силы, одновременно используя дальнобойную артиллерию и ракеты для поражения стратегических объектов в тылу.

По оценкам западных официальных лиц, в Херсоне и его окрестностях находятся около 20 тыс. российских военных. Украина надеется отвоевать регион, не вступая в кровавые уличные бои, пишет WSJ.

Американский генерал-лейтенант Стивен Твитти, ранее занимавший должность заместителя главы Европейского командования США, также заявил WSJ, что не ожидает массированной атаки Украины.

"Мы увидим несколько мест дислокации небольших подразделений, которые нанесут ущерб российским военным и станут отличным способом борьбы", - сказал он.

Твитти подчеркнул, что при таком бое нужно смотреть на долгосрочную перспективу, а не ждать немедленных результатов.

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