Контрнаступление ВСУ на юге проходит по плану, - The Wall Street Journal
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Успех украинского контрнаступления на юге страны может принимать разные формы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal.
Даже не отвоевывая значительных позиций, Киев может добиться прогресса, заставив Россию, среди прочего, раскрыть расположение своих войск и баз снабжения; занять оборонительную позицию или отвести войска из других регионов страны.
Украина также может получить разведданные о российских подразделениях, их уязвимости и готовности к бою.
У ВСУ пока нет ресурсов для быстрого наступления, пишет издание. Вместо этого военные стремятся ослабить передовые российские силы, одновременно используя дальнобойную артиллерию и ракеты для поражения стратегических объектов в тылу.
По оценкам западных официальных лиц, в Херсоне и его окрестностях находятся около 20 тыс. российских военных. Украина надеется отвоевать регион, не вступая в кровавые уличные бои, пишет WSJ.
Американский генерал-лейтенант Стивен Твитти, ранее занимавший должность заместителя главы Европейского командования США, также заявил WSJ, что не ожидает массированной атаки Украины.
"Мы увидим несколько мест дислокации небольших подразделений, которые нанесут ущерб российским военным и станут отличным способом борьбы", - сказал он.
Твитти подчеркнул, что при таком бое нужно смотреть на долгосрочную перспективу, а не ждать немедленных результатов.
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Там одного плешивого нужно убрать
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Нам просто не до того, але корона нікуди не ділася.
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Том Купер: сводка о войне в Украине за 2-3 сентября
https://mediavektor.org/
Фишка об освобождении юга Украины правильная...Донбасс пока чисто оборонительный рубеж... трогать не нужно...а вот доступ к торговым портам на юге главная задача ...подитожил Фукуяма...
"Поэтому я не выступаю, например, за введение бесполетной зоны, потому что это повлечет открытое противостояние между НАТО и Россией. А этого мы стараемся избежать."
Вот что они так все трясутся от этой бесполётной зоны? Предупредить просто надо в письменном виде с уведомлением о доставке во все инстанции. Чтоб не говорили потом, что не предупреждали. Ну можно для начала пару дней холостыми, а потом сделать последнее предупреждение, что это, мол, мы тренировались, а с завтрашнего дня будут боевые . Вон, турки сбили и ничего, никакой ядерной войны не началось, всё помидорами кончилось. Да летуны сами в отказ пойдут, если знать будут, что их сразу собьют.
Да хотя бы просто прислали бы вместе с Хаймарсами и гаубицами установки ПВО/ПРО в достаточном количестве, если так боятся, что Резиновый Попистан начнёт обвинять во вмешательстве.
Читай тих кому брехати немає сенсу . . Цього австрійця наприклад .
Том Купер: сводка о войне в Украине за 2-3 сентября
https://mediavektor.org/
дякую за информацію
а не так і погано з наступом на півдні як малюють
наші вороги
віримо в наші збройні сили
Слава ЗСУ!!!
Слава Україні!!!
хаймарси повинні держать периметр у 80км
байрактари помагать по артилерії
пілоти і пво держать небо і не давать розгулятись оркам
і потихеньку не спіша пробивати їхню оборону
кстаті коли це правда що Брускінське за нами то
вимальовується не погані перспективи по
півночі Херсонщини
Сава ЗСУ!!!
Більше того: я стверджую, що якби влада готовилась до оборони, то пуйло б ніколи не віддало наказу нападати. Москалям легко нападати на не озброєних і на не навчених. Коли ПВО без клістронів.
скупчується в одному місці бронетехніка і чекає поки її помітить безпілотник і прилетить відартилерії.
наче пів року вчимося а все ніяк, не в коня корм.