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Контрнаступ ЗСУ на півдні відбувається за планом, - The Wall Street Journal

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Успіх українського контрнаступу на півдні країни може набувати різних форм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal.

Навіть не відвойовуючи значних позицій, Київ може домогтися прогресу, змусивши Росію, серед іншого, розкрити розташування своїх військ і баз постачання; зайняти оборонну позицію або відвести війська з інших регіонів країни.

Україна також може отримати розвіддані про російські підрозділи, їхню вразливість і готовність до бою.

У ЗСУ поки немає ресурсів для швидкого наступу, пише видання. Замість цього, військові прагнуть послабити передові російські сили, одночасно використовуючи далекобійну артилерію і ракети для ураження стратегічних об'єктів у тилу.

За оцінками західних офіційних осіб, у Херсоні та його околицях перебувають приблизно 20 тис. російських військових. Україна сподівається відвоювати регіон, не вступаючи в криваві вуличні бої, пише WSJ.

Американський генерал-лейтенант Стівен Твітті, який раніше обіймав посаду заступника голови Європейського командування США, також заявив WSJ, що не чекає масованої атаки України.

"Ми побачимо кілька місць дислокації невеликих підрозділів, які завдадуть шкоди російським військовим і стануть відмінним способом боротьби", - сказав він.

Твітті наголосив, що за такого типу боїв потрібно дивитися на довгострокову перспективу, а не чекати негайних результатів.

Також читайте: Окупанти поширюють фейки про "невдачі" ЗСУ на Херсонщині, але замовчують власне безсилля, - Соболевський

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+45
А толку? Його місце займе інший "путін" - тільки з іншим прізвищем! І не виключено, що він буде ще більш "йо*нутим" Британці до 1944 року робили спроби ліквідувать Гітлера - а потім покинули Вони зрозуміли, що справа не в "Гітлері", а в самих німцях Крім того - вони побачили, що своїми некомпетентними рішеннями у сфері ведення війни Гітлер приведе Німеччину до краху швидше, ніж це зробить хтось з його розумних правонаступників Те саме зараз твориться і у оточенні Путіна Він перебрав на себе безпосереднє керівництво військами в Україні І "рулить, яку уміє" А "уміє" він поганенько - бо не тямить у цьому! КГБшнх "топтунів" не вчили копать окопи та вести бої в полі Вони тільки ручки дверей отрутою мазать уміють!
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04.09.2022 07:41
+33
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04.09.2022 07:22
+21
Верю в продажность и предательство нашего верховного говнокомандующего! Проницательность и мудрость мы уже увидели во время подготовки к войне с помощью асфальта , сдачи юга Украины и т.д.
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04.09.2022 09:40
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04.09.2022 07:22 Відповісти
Лучше бы он до Москвы прокатился

Там одного плешивого нужно убрать

Для начала
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04.09.2022 07:24 Відповісти
А толку? Його місце займе інший "путін" - тільки з іншим прізвищем! І не виключено, що він буде ще більш "йо*нутим" Британці до 1944 року робили спроби ліквідувать Гітлера - а потім покинули Вони зрозуміли, що справа не в "Гітлері", а в самих німцях Крім того - вони побачили, що своїми некомпетентними рішеннями у сфері ведення війни Гітлер приведе Німеччину до краху швидше, ніж це зробить хтось з його розумних правонаступників Те саме зараз твориться і у оточенні Путіна Він перебрав на себе безпосереднє керівництво військами в Україні І "рулить, яку уміє" А "уміє" він поганенько - бо не тямить у цьому! КГБшнх "топтунів" не вчили копать окопи та вести бої в полі Вони тільки ручки дверей отрутою мазать уміють!
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04.09.2022 07:41 Відповісти
"путін" на паРаші, це як у нас "Тітушко"
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04.09.2022 08:12 Відповісти
Ні хріна собі! Ви вже створили секту?!А можна глянути ікони?
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04.09.2022 09:32 Відповісти
Верю в продажность и предательство нашего верховного говнокомандующего! Проницательность и мудрость мы уже увидели во время подготовки к войне с помощью асфальта , сдачи юга Украины и т.д.
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04.09.2022 09:40 Відповісти
Це сарказм
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04.09.2022 10:15 Відповісти
Дата реєстрації - 04.09.2022.
В спам провокатора!
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04.09.2022 10:22 Відповісти
Абсолютно згоден! Нам не треба, принаймні зараз, щоб путін подох. По-перше, як президент він дискредитований у світі. По-друге, він - неук і дурень. Хай собі рулить далі. Швидше росія розвалиться.
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04.09.2022 09:37 Відповісти
Не треба недооцінювати ворога. Роль особистості в історії добре відома.
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04.09.2022 10:41 Відповісти
В Мелітополі мешканців косить корона. Хто не вакцинувався вчасно той запізнився. Підозрюють що корону завезли асвабадітєлі.
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04.09.2022 07:26 Відповісти
Це ви серйозно про корону,чи жартуєте?Якщо це жарт,то ще ладно...
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04.09.2022 12:09 Відповісти
А до чого жарти? Подивіться скільки мільярдів виділив Байден нещодавно на боротьбу з короною.
Нам просто не до того, але корона нікуди не ділася.
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04.09.2022 12:42 Відповісти
Якщо б ви мали критичне мислення,то ви би не писали мені ту маячню що зараз пишите.
Ознайомтесь зі статтею. натиснути тут
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04.09.2022 19:46 Відповісти
Ага, а земля пласка, і стоїть на 3-х китах, а вони, тільки уявіть собі, на черепасі !!
допобачення.)))
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04.09.2022 19:52 Відповісти
Ви хоть читали,чи ні?Ось вам відос,де Біл Гейтс прямим текстом каже,для чого факцинація.Якщо і тут не дійде,то мені вас жаль. https://www.youtube.com/watch?v=_r0rjgwQvMI
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04.09.2022 21:58 Відповісти
https://ria-m.tv/news/297314/jiteley_melitopolya_kosit_neponyatnyiy_virus.html
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04.09.2022 12:43 Відповісти
Вы меня начинаете разочаровывать.Постоянно в инфопотоке,и до сих пор не разобрались,что такое барановирус за 2 с половиной года???
Ознакомьтесь
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04.09.2022 19:42 Відповісти
В Одессе много больных. Вся семья переболела, хотя все привиты, хотя надо признаться болезнь была средней тяжести.
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04.09.2022 13:30 Відповісти
Вакцинація не гарантує що не захворієш, але в реанімацію не потрапиш.
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04.09.2022 13:34 Відповісти
Підіймайте свій рівень,подивиться ролик с видатним українським вірусологом.
Кому можно не вакцинироваться - ответ специалиста! Жолобак
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04.09.2022 20:00 Відповісти
Нафіга це мені? Невже не зрозуміло що той хто і хотів би вакцинуватись на окупованих територіях вже не зможе цього зробити. Ролик пропонуй для тих хто під окупацією.
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04.09.2022 22:35 Відповісти
Ролик пропонуй для тих хто під окупацією.

Ролік допоможе зрозуміти,що метушня навколо барановірусу-це все профанація.
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05.09.2022 01:17 Відповісти
Ще б на південь добре ппо, бо кацапи розлітались і ******** наші позиції
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04.09.2022 07:38 Відповісти
Бл... У москалів за планом, у наших за планом. Курва, хтось бреше
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04.09.2022 08:11 Відповісти
ІПСО. Москалі повинні думати що у них все за планом.
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04.09.2022 08:13 Відповісти
А ми повинні Вірити
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04.09.2022 08:15 Відповісти
ми повинні робити виляд що віримо.
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04.09.2022 08:21 Відповісти
А Зеля допомогає.
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04.09.2022 11:58 Відповісти
У мене дружина відслідковує паралельно українські новини і російські Каже - "дзеркалка"!Міняй лише українське на "російське", і новини - ідентичні Тільки кацапи надто безпардонно брешуть: їх послухать, то вони вже сотню раз українську армію розгромили, а українців убили стільки, що у нас дорослих чоловіків стільки нема - "тисячами" їх росіяни "валять" кожен день! Про "Хаймерси" і мови нема - у нас їх всього два десятки, а кацапи лише за останній місяць вдвоє більше знищили! Наших танків "затрофеєних" росіяни чомусь не показують, а от роту російських (10 шт) на вулицях Чернігова бачила - ще на початку квітня Ішли під жовто-блакитними та червоно-чорними прапорами!
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04.09.2022 08:21 Відповісти
який сенс слухати новини від ворога. Яку інформацію крім брехні там можна почути. Все одно що змішати мед з дьогтем і намагатись зрозуміти справжній смак меду.
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04.09.2022 09:27 Відповісти
Тобі вислів такий - "істина від зворотнього" відомий? Коли читаєш вдумливо суцільну брехню, то можна виявить часточку об"єктивної інформації - навіть якщо сам того не бажає брехун!
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04.09.2022 09:45 Відповісти
..."не читайте совецьких газет"
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04.09.2022 17:51 Відповісти
Читай тих кому брехати немає сенсу . . Цього австрійця наприклад .
Том Купер: сводка о войне в Украине за 2-3 сентября
https://mediavektor.org/
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04.09.2022 09:43 Відповісти
хтось із коментаторів зауважив про не точний переклад Купера - дезінформація на користь раші.
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04.09.2022 18:13 Відповісти
на Твітері куча відео де наші займайють кинуті позиції другої армії Світу
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04.09.2022 08:19 Відповісти
Джонсон сказав шо до зими булоб непогано відбити Херсон -- шоб Захід побачив шо ця віина не на роки.
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04.09.2022 08:48 Відповісти
Проблема у тому, що навіть відбивши Херсон, наші війська "впруться" у теж таки Дніпро з тими ж розбитими мостами - і вже кацапи будуть тримати під вогневим контролем річку. І що з цим робити - невідомо.
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04.09.2022 11:23 Відповісти
Понтони -- Херсон треба обіити -- шоб не зробити з нього купу розвалин.
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04.09.2022 11:53 Відповісти
Джонсон не в курсі про Оман ?
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04.09.2022 11:52 Відповісти
Зараз всі продвинуті -- особено Джонсон.
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04.09.2022 11:55 Відповісти
А для мене важливо вiдбити Херсон та херсонщину з Запорiзською обл., щоб нашi люди стали вiльними вiд катiв! Я з мiста Суми i мене бере жах, коли згадую часи тимчасовоi окупацii Сумщини...
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04.09.2022 12:41 Відповісти
Вчера знаменитый японец из США Френсис Фукуяма дал интервью телеканалу Настоящее время...где подробно нарисовал картину этой войны с крысами кремля...
Фишка об освобождении юга Украины правильная...Донбасс пока чисто оборонительный рубеж... трогать не нужно...а вот доступ к торговым портам на юге главная задача ...подитожил Фукуяма...
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04.09.2022 09:05 Відповісти
Да, но вот там дальше:
"Поэтому я не выступаю, например, за введение бесполетной зоны, потому что это повлечет открытое противостояние между НАТО и Россией. А этого мы стараемся избежать."

Вот что они так все трясутся от этой бесполётной зоны? Предупредить просто надо в письменном виде с уведомлением о доставке во все инстанции. Чтоб не говорили потом, что не предупреждали. Ну можно для начала пару дней холостыми, а потом сделать последнее предупреждение, что это, мол, мы тренировались, а с завтрашнего дня будут боевые . Вон, турки сбили и ничего, никакой ядерной войны не началось, всё помидорами кончилось. Да летуны сами в отказ пойдут, если знать будут, что их сразу собьют.
Да хотя бы просто прислали бы вместе с Хаймарсами и гаубицами установки ПВО/ПРО в достаточном количестве, если так боятся, что Резиновый Попистан начнёт обвинять во вмешательстве.
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04.09.2022 13:11 Відповісти
Це такий тролінг кацапів?
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04.09.2022 09:12 Відповісти
Чем больше брешуть моцкали,тем сильнее Украина...мне особенно нравится хенерал Козлашенков....патерь нет... путлер капуты наступают чтобы взять Киев за три дня и шесть месяцев 🤣🤣🤣
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04.09.2022 09:41 Відповісти
Конашенков підріс -- починав з Неуловімих мстітєлеи .
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04.09.2022 11:13 Відповісти
44 хаймарси зе день! Кококонашенков смале нє па дєцкі.
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04.09.2022 12:22 Відповісти
Maksim Perepelitca

Читай тих кому брехати немає сенсу . . Цього австрійця наприклад .
Том Купер: сводка о войне в Украине за 2-3 сентября
https://mediavektor.org/

дякую за информацію
а не так і погано з наступом на півдні як малюють
наші вороги
віримо в наші збройні сили
Слава ЗСУ!!!
Слава Україні!!!
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04.09.2022 10:24 Відповісти
А я склоняюсь к мысли , что все таки ***** , заважає оркам зробиты крок доброi волі , та його треба прибрати
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04.09.2022 10:27 Відповісти
Дали б кацапам наказ, вони його зробили б, як з під Києва. Наші танками не могли наздогнати, щоб попрощатися.
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04.09.2022 10:31 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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04.09.2022 10:29 Відповісти
активные действия на правом берегу очень нужны, это истощает силы и средства противника, а подвоз у него привязан к трем полуразрушенным мостами и хлипким понтонкам...
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04.09.2022 10:57 Відповісти
Під час Першої Чеченської війни відбулась остання битва за Грозний де одна тисяча чеченських військових за підтримки кількох тисяч поліцейських, що були в Грозному розбили за два тижні двадцятитисячний контингент свинорусів, втрати кацапів склали 700 дохлими та три тисячі пораненими, кацапи тримали оборону в школі та лікарні та сильно просили командування їх врятувати, після звільнення Грозного від кацапів стало очевидно, що свиноруси програли війну, тому незабаром війна скінчилась, а кацапи втекли з Чечні як собаки побиті зализувати рани. Двадцять тисяч кацапів в Херсоні та його околицях не мають стати проблемою, дотого ж вони без можливості підтримки.
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04.09.2022 11:00 Відповісти
И вооружение у этой 1000 было намного слабее чем у армии
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04.09.2022 11:48 Відповісти
Може й за планом, але втрати при наступальних діях усе ж відрізняються. В нашу область вже четвертий день поспіль привозять по кілька загиблих воїнів на день - всі з Херсонського напрямку... Ми всі маємо розуміти велику ціну "контрнаступу."
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04.09.2022 11:18 Відповісти
щоб не було великих втрат треба добре планувать контратаку
хаймарси повинні держать периметр у 80км
байрактари помагать по артилерії
пілоти і пво держать небо і не давать розгулятись оркам
і потихеньку не спіша пробивати їхню оборону
кстаті коли це правда що Брускінське за нами то
вимальовується не погані перспективи по
півночі Херсонщини
Сава ЗСУ!!!
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04.09.2022 11:54 Відповісти
Я противник свободного ношения оружия, но были бы у нас граждане вооружены, никакие 20 тысяч обезьян с автоматами никогда бы не захватили Херсон. ВСУ можно было бы даже не подымать.
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04.09.2022 12:16 Відповісти
Ну не знаю... у громадян були би тоді мисливські рушниці або пістолети Макарова. Проти БМП і Танків, солдат в бронежилетах з АК-47 - така собі зброя...
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04.09.2022 12:39 Відповісти
Нормально - не у всіх кацапів є бронижелити, а ті що є зачасту зроблені зі звичаного мякого металу. тому Макарови і мисливські рушниці завадили б окупації.
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04.09.2022 14:17 Відповісти
Никто же не говорит со стрелковым оружием на танки идти. Пострелять их по одному, тех кто отбился от стада да и всё.
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04.09.2022 19:09 Відповісти
була б територіальна оборона із нормальним озброєнням, хай навіть совецького зразку а не джавеліни, то цілком можливо. Але ж влада не формувала тероборону і не провадила навчання.
Більше того: я стверджую, що якби влада готовилась до оборони, то пуйло б ніколи не віддало наказу нападати. Москалям легко нападати на не озброєних і на не навчених. Коли ПВО без клістронів.
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04.09.2022 18:22 Відповісти
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04.09.2022 14:20 Відповісти
російські пабліки викладають відео з яких видно що наші командири так само тупі як і російські під Києвом.

скупчується в одному місці бронетехніка і чекає поки її помітить безпілотник і прилетить відартилерії.

наче пів року вчимося а все ніяк, не в коня корм.
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04.09.2022 15:10 Відповісти
Звільнені Високопілля і Озерне, Цензор прокидаємось) І ще доволі багато відяшок узгоджених з нашими військовими

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04.09.2022 16:24 Відповісти
 
 