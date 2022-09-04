Контрнаступ ЗСУ на півдні відбувається за планом, - The Wall Street Journal
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Успіх українського контрнаступу на півдні країни може набувати різних форм.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal.
Навіть не відвойовуючи значних позицій, Київ може домогтися прогресу, змусивши Росію, серед іншого, розкрити розташування своїх військ і баз постачання; зайняти оборонну позицію або відвести війська з інших регіонів країни.
Україна також може отримати розвіддані про російські підрозділи, їхню вразливість і готовність до бою.
У ЗСУ поки немає ресурсів для швидкого наступу, пише видання. Замість цього, військові прагнуть послабити передові російські сили, одночасно використовуючи далекобійну артилерію і ракети для ураження стратегічних об'єктів у тилу.
За оцінками західних офіційних осіб, у Херсоні та його околицях перебувають приблизно 20 тис. російських військових. Україна сподівається відвоювати регіон, не вступаючи в криваві вуличні бої, пише WSJ.
Американський генерал-лейтенант Стівен Твітті, який раніше обіймав посаду заступника голови Європейського командування США, також заявив WSJ, що не чекає масованої атаки України.
"Ми побачимо кілька місць дислокації невеликих підрозділів, які завдадуть шкоди російським військовим і стануть відмінним способом боротьби", - сказав він.
Твітті наголосив, що за такого типу боїв потрібно дивитися на довгострокову перспективу, а не чекати негайних результатів.
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Там одного плешивого нужно убрать
Для начала
В спам провокатора!
Нам просто не до того, але корона нікуди не ділася.
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Ролік допоможе зрозуміти,що метушня навколо барановірусу-це все профанація.
Том Купер: сводка о войне в Украине за 2-3 сентября
https://mediavektor.org/
Фишка об освобождении юга Украины правильная...Донбасс пока чисто оборонительный рубеж... трогать не нужно...а вот доступ к торговым портам на юге главная задача ...подитожил Фукуяма...
"Поэтому я не выступаю, например, за введение бесполетной зоны, потому что это повлечет открытое противостояние между НАТО и Россией. А этого мы стараемся избежать."
Вот что они так все трясутся от этой бесполётной зоны? Предупредить просто надо в письменном виде с уведомлением о доставке во все инстанции. Чтоб не говорили потом, что не предупреждали. Ну можно для начала пару дней холостыми, а потом сделать последнее предупреждение, что это, мол, мы тренировались, а с завтрашнего дня будут боевые . Вон, турки сбили и ничего, никакой ядерной войны не началось, всё помидорами кончилось. Да летуны сами в отказ пойдут, если знать будут, что их сразу собьют.
Да хотя бы просто прислали бы вместе с Хаймарсами и гаубицами установки ПВО/ПРО в достаточном количестве, если так боятся, что Резиновый Попистан начнёт обвинять во вмешательстве.
Читай тих кому брехати немає сенсу . . Цього австрійця наприклад .
Том Купер: сводка о войне в Украине за 2-3 сентября
https://mediavektor.org/
дякую за информацію
а не так і погано з наступом на півдні як малюють
наші вороги
віримо в наші збройні сили
Слава ЗСУ!!!
Слава Україні!!!
хаймарси повинні держать периметр у 80км
байрактари помагать по артилерії
пілоти і пво держать небо і не давать розгулятись оркам
і потихеньку не спіша пробивати їхню оборону
кстаті коли це правда що Брускінське за нами то
вимальовується не погані перспективи по
півночі Херсонщини
Сава ЗСУ!!!
Більше того: я стверджую, що якби влада готовилась до оборони, то пуйло б ніколи не віддало наказу нападати. Москалям легко нападати на не озброєних і на не навчених. Коли ПВО без клістронів.
скупчується в одному місці бронетехніка і чекає поки її помітить безпілотник і прилетить відартилерії.
наче пів року вчимося а все ніяк, не в коня корм.