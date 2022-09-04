Контрнаступ ЗСУ на півдні відбувається за планом, - The Wall Street Journal

Успіх українського контрнаступу на півдні країни може набувати різних форм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal.

Навіть не відвойовуючи значних позицій, Київ може домогтися прогресу, змусивши Росію, серед іншого, розкрити розташування своїх військ і баз постачання; зайняти оборонну позицію або відвести війська з інших регіонів країни.

Україна також може отримати розвіддані про російські підрозділи, їхню вразливість і готовність до бою.

У ЗСУ поки немає ресурсів для швидкого наступу, пише видання. Замість цього, військові прагнуть послабити передові російські сили, одночасно використовуючи далекобійну артилерію і ракети для ураження стратегічних об'єктів у тилу.

За оцінками західних офіційних осіб, у Херсоні та його околицях перебувають приблизно 20 тис. російських військових. Україна сподівається відвоювати регіон, не вступаючи в криваві вуличні бої, пише WSJ.

Американський генерал-лейтенант Стівен Твітті, який раніше обіймав посаду заступника голови Європейського командування США, також заявив WSJ, що не чекає масованої атаки України.

"Ми побачимо кілька місць дислокації невеликих підрозділів, які завдадуть шкоди російським військовим і стануть відмінним способом боротьби", - сказав він.

Твітті наголосив, що за такого типу боїв потрібно дивитися на довгострокову перспективу, а не чекати негайних результатів.

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