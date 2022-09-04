В районе Кривого Рога сбита вражеская ракета, - Воздушное командование "Схід"

В районе Кривого Рога на Днепропетровщине сбита вражеская ракета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Воздушного командования "Схід".

"В очередной раз результативно сработала система ПВО. В районе Кривого Рога минус одна рашистская ракета. Держим строй! Вместе к победе!", - говорится в сообщении.

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