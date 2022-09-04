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В районе Кривого Рога сбита вражеская ракета, - Воздушное командование "Схід"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ппо

В районе Кривого Рога на Днепропетровщине сбита вражеская ракета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Воздушного командования "Схід".

"В очередной раз результативно сработала система ПВО. В районе Кривого Рога минус одна рашистская ракета. Держим строй! Вместе к победе!", - говорится в сообщении.

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Героям слава !!!
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04.09.2022 10:20 Ответить
ППО цими діями зберегли не одне життя і якесь підприємство, чи школу. Слава ЗСУ!!!
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04.09.2022 10:29 Ответить
Олекса Моцно Лютий
@tendertorg21
·
1 год
Готуйтеся до зими, не розраховуйте на владу. Бо Зе і ко вам нічого не должні і якщо будете мерзнути, будете винні самі. Якщо Зе не сказав, що кацапи нападуть, то на те, чи ви будете мерзнути, йому ще більше насрати
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04.09.2022 10:44 Ответить
Вони знали що нападуть,думали тихим маршем до Києва дійдуть і зеболото буде і надалі правити. Але для них зе з його домовленостями залишився просто зеро.
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04.09.2022 11:10 Ответить
 
 