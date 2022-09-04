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В районі Кривого Рогу збито ворожу ракету, - Повітряне командування "Схід"
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В районі Кривого Рогу на Дніпропетровщині збито ворожу ракету.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Повітряного командування "Схід".
"Вчергове результативно спрацювала система ППО. В районі Кривого Рогу мінус одна рашистська ракета. Тримаємо стрій! Разом до перемоги!", - йдеться у повідомленні.
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@tendertorg21
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1 год
Готуйтеся до зими, не розраховуйте на владу. Бо Зе і ко вам нічого не должні і якщо будете мерзнути, будете винні самі. Якщо Зе не сказав, що кацапи нападуть, то на те, чи ви будете мерзнути, йому ще більше насрати