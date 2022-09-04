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В районі Кривого Рогу збито ворожу ракету, - Повітряне командування "Схід"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ппо

В районі Кривого Рогу на Дніпропетровщині збито ворожу ракету.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Повітряного командування "Схід".

"Вчергове результативно спрацювала система ППО. В районі Кривого Рогу мінус одна рашистська ракета. Тримаємо стрій! Разом до перемоги!", - йдеться у повідомленні. 

Також читайте: Вночі у Дніпрі лунали вибухи - працювала ППО, - ПК "Схід"

Автор: Ірина Дашківська
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Героям слава !!!
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04.09.2022 10:20 Відповісти
ППО цими діями зберегли не одне життя і якесь підприємство, чи школу. Слава ЗСУ!!!
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04.09.2022 10:29 Відповісти
Олекса Моцно Лютий
@tendertorg21
·
1 год
Готуйтеся до зими, не розраховуйте на владу. Бо Зе і ко вам нічого не должні і якщо будете мерзнути, будете винні самі. Якщо Зе не сказав, що кацапи нападуть, то на те, чи ви будете мерзнути, йому ще більше насрати
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04.09.2022 10:44 Відповісти
Вони знали що нападуть,думали тихим маршем до Києва дійдуть і зеболото буде і надалі правити. Але для них зе з його домовленостями залишився просто зеро.
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04.09.2022 11:10 Відповісти
 
 