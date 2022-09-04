В районі Кривого Рогу збито ворожу ракету, - Повітряне командування "Схід"

В районі Кривого Рогу на Дніпропетровщині збито ворожу ракету.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Повітряного командування "Схід".

"Вчергове результативно спрацювала система ППО. В районі Кривого Рогу мінус одна рашистська ракета. Тримаємо стрій! Разом до перемоги!", - йдеться у повідомленні.

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