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Вночі у Дніпрі лунали вибухи - працювала ППО, - ПК "Схід"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ппо

Звуки вибухів у Дніпрі були роботою ППО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило Повітряне командування "Схід" у Facebook.

"Дніпро, працює ППО. Нагадуємо: в ефірі дотримуємося цілковитої тиші! Фотографії роботи та геолокації наших ЗСУ не репостимо", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Звуки вибухів у Запоріжжі - робота ППО, - ОВА

Автор: Наталя Джума
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Позбивали кацракетки,і супер!
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03.09.2022 09:38 Відповісти
 
 