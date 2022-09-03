Вночі у Дніпрі лунали вибухи - працювала ППО, - ПК "Схід"

Звуки вибухів у Дніпрі були роботою ППО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило Повітряне командування "Схід" у Facebook.

"Дніпро, працює ППО. Нагадуємо: в ефірі дотримуємося цілковитої тиші! Фотографії роботи та геолокації наших ЗСУ не репостимо", - йдеться в повідомленні.

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