Звуки вибухів у Запоріжжі - робота ППО, - ОВА
Жителі Запоріжжя чули вибухи, в обладміністрація заявили про роботу ППО.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.
"Без паніки! Спрацювало ППО Збройних сил України! Бережіть себе! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - наголосив він.
До цього місцеві повідомляли про звуки вибухів.
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vita gunesh
показати весь коментар26.08.2022 16:20 Відповісти Мені подобається 0
ЗПЖ
показати весь коментар26.08.2022 16:27 Відповісти Мені подобається 0
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