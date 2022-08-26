УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9818 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 601 2

Звуки вибухів у Запоріжжі - робота ППО, - ОВА

ппо

Жителі Запоріжжя чули вибухи, в обладміністрація заявили про роботу ППО.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Без паніки! Спрацювало ППО Збройних сил України! Бережіть себе! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - наголосив він.

До цього місцеві повідомляли про звуки вибухів.

Також читайте: Наслідки обстрілів Запоріжжя та області рашистами: за добу зареєстровано 45 ворожих ударів, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Автор: 

вибух (4439) Запоріжжя (2258) ППО (3146) Старух Олександр (199)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Без паніки? А чому не була оголошена тривога??? Вже не вперше таке, спочатку вибухи, а потім сирена! А цього разу взагалі не було попередження🤬
показати весь коментар
26.08.2022 16:20 Відповісти
Тому що підльотній час ракети зменшился, ворог стоїть від міста 50-60 км. Різниця в тому , відкіля стартує чи пуск ракет, чим далі від ленточки тім достовірніша інфо та час обнаруження, обробки, наведення
показати весь коментар
26.08.2022 16:27 Відповісти
 
 