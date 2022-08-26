Звуки вибухів у Запоріжжі - робота ППО, - ОВА

Жителі Запоріжжя чули вибухи, в обладміністрація заявили про роботу ППО.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Без паніки! Спрацювало ППО Збройних сил України! Бережіть себе! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - наголосив він.

До цього місцеві повідомляли про звуки вибухів.

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