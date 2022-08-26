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Новости Война
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Звуки взрывов в Запорожье – работа ПВО, - ОВА

ппо

Жители Запорожья слышали взрывы, в обладминистрации заявили о работе ПВО.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Без паники! Сработало ПВО Вооруженных сил Украины! Берегите себя! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", - подчеркнул он.

До этого местные сообщали о звуках взрывов.

Смотрите: Последствия обстрелов Запорожья и области рашистами: за сутки зарегистрировано 45 вражеских ударов, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

взрыв (6727) Запорожье (2645) ПВО (2709) Старух Александр (145)


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Без паніки? А чому не була оголошена тривога??? Вже не вперше таке, спочатку вибухи, а потім сирена! А цього разу взагалі не було попередження🤬
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26.08.2022 16:20 Ответить
Тому що підльотній час ракети зменшился, ворог стоїть від міста 50-60 км. Різниця в тому , відкіля стартує чи пуск ракет, чим далі від ленточки тім достовірніша інфо та час обнаруження, обробки, наведення
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26.08.2022 16:27 Ответить
 
 