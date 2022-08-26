Звуки взрывов в Запорожье – работа ПВО, - ОВА
Жители Запорожья слышали взрывы, в обладминистрации заявили о работе ПВО.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.
"Без паники! Сработало ПВО Вооруженных сил Украины! Берегите себя! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", - подчеркнул он.
До этого местные сообщали о звуках взрывов.
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vita gunesh
показать весь комментарий26.08.2022 16:20 Ответить Мне нравится 0
ЗПЖ
показать весь комментарий26.08.2022 16:27 Ответить Мне нравится 0
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