Звуки взрывов в Запорожье – работа ПВО, - ОВА

Жители Запорожья слышали взрывы, в обладминистрации заявили о работе ПВО.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Без паники! Сработало ПВО Вооруженных сил Украины! Берегите себя! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", - подчеркнул он.

До этого местные сообщали о звуках взрывов.

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