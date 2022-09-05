ВСУ освободили три населенных пункта, - Зеленский. ВИДЕО
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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным вечерним обращением к украинцам
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеообращение Зеленского опубликовано в его фейсбуке.
"Верю, что украинский флаг и свободная жизнь снова вернутся в Крым. Мы освободим всю нашу землю, всех наших людей".
Вооруженные Силы Украины, наша разведка, специальные службы предпринимают необходимые шаги. Эти шаги можно услышать. И все видят: оккупанты уже начали бежать из Крыма. Это правильный выбор для них.
И хочу поблагодарить сегодня бойцов 63-го батальона 103-й бригады терробороны, которые обеспечили результат в Донецкой области - освобожден населенный пункт.
54-я бригада на направлении Лисичанск-Северск также сделала хорошие шаги, продвинулась вперед, заняла определенные высоты.
Хочу отметить также 42-й отдельный мотопехотный батальон – благодаря его героическим действиям освобождены два населенных пункта на юге нашего государства.
Благодарю всех вас, ребята!"
Пожалуйста, подождите...
И это всё о нём...
Каждый вечер вечер наступает вдруг.
Если делать нечего тебе, мой друг,
Если ты от жизни от своей устал -
Может быть заглянешь в наш вечерний квартал!
Здесь сияют витрины
И горят фонари,
Здесь сигналят машины
От зари до зари.
Здесь красотки танцуют,
Здесь вседа полный зал,
Здесь девчонки целуют,
Даже если устал.
Здесь всегда зажигает
Наш Вечерний Квартал!
багато народу вбив і посадив, корчив з себе великого полководця будучи великою сциклею
і закінчив тим що його зарізала його ж охорона, преторіанська гвардія
Їх в природі не існує, а є свідомі украінці , в яких є клепка в голові,
а не зелена полова 😠
Будемо надіятися, що хлопці там втримаються і не тільки.
Віримо в ЗСУ!
Тим, з ким на сцені дуркував разом,
Хто від війни сховався якнайдалі,
І в той же час ні слова про «Азов»…
Всі дружбани «заслужені», «народні»,
Набрались слуги звань і нагород!
Для них не діють заборони жодні,
На це все мовчки дивиться народ.
Про це, якби, гутарить не на часі,
Базар про це буде після війни…
Постануть слуги в іншій іпостасі -
Вони герої! Винні не вони!
29. 08. 2022 р.
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