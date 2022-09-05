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ВСУ освободили три населенных пункта, - Зеленский. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным вечерним обращением к украинцам

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеообращение Зеленского опубликовано в его фейсбуке.

"Верю, что украинский флаг и свободная жизнь снова вернутся в Крым. Мы освободим всю нашу землю, всех наших людей".

Вооруженные Силы Украины, наша разведка, специальные службы предпринимают необходимые шаги. Эти шаги можно услышать. И все видят: оккупанты уже начали бежать из Крыма. Это правильный выбор для них.

И хочу поблагодарить сегодня бойцов 63-го батальона 103-й бригады терробороны, которые обеспечили результат в Донецкой области - освобожден населенный пункт.

54-я бригада на направлении Лисичанск-Северск также сделала хорошие шаги, продвинулась вперед, заняла определенные высоты.

Хочу отметить также 42-й отдельный мотопехотный батальон – благодаря его героическим действиям освобождены два населенных пункта на юге нашего государства.

Благодарю всех вас, ребята!"
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Топ комментарии
+44
А шо молчишь про десятки населенных пунктов, освобожденных героическим батальоном "квартал 95", возглавляемым героями-орденоносцами Кошевым и Пикаловым? Не скромничай, расскажи про их геройства.
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04.09.2022 23:21
+39
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04.09.2022 23:12
+36
Як гарні новини від ЗСУ, так він попереду всіх на бойовому коні. Квартальний піарщик.
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04.09.2022 23:10
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Як гарні новини від ЗСУ, так він попереду всіх на бойовому коні. Квартальний піарщик.
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04.09.2022 23:10 Ответить
Так вот почему был режим молчания!!! Зеля на сцене!
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04.09.2022 23:26 Ответить
Я так и знал ,что видео не про населённые пункты))
И это всё о нём...
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04.09.2022 23:10 Ответить
Наполеон Боневтік.
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04.09.2022 23:13 Ответить
І не про міни, і не про Маріуполь, і не про Азов.
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04.09.2022 23:15 Ответить
Залужний тут не до чого!!!
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04.09.2022 23:33 Ответить
квартал працює...
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04.09.2022 23:11 Ответить
працює-не працює,а бойові ордени отримають знову мордаті жлобоклоуни.
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04.09.2022 23:20 Ответить
бУйові...по торбі на кожного.
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04.09.2022 23:22 Ответить
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04.09.2022 23:12 Ответить
"У победы много отцов, поражение всегда сирота"
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04.09.2022 23:12 Ответить
Как видосики про перемоги лепеть...уууу...тут он первый.А вот как ответвенность на себя брать,тутего нигде нет.Четко "службу"понял,красавец!
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04.09.2022 23:15 Ответить
нічого не зрозуміло, то по свинособачій?
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05.09.2022 10:41 Ответить
Слава Україні! Смерть москалям! Україна понад усе !!!
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04.09.2022 23:19 Ответить
А шо молчишь про десятки населенных пунктов, освобожденных героическим батальоном "квартал 95", возглавляемым героями-орденоносцами Кошевым и Пикаловым? Не скромничай, расскажи про их геройства.
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04.09.2022 23:21 Ответить
95 квартал освободил от разума гораздо больше населенных пунктов...
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04.09.2022 23:27 Ответить
Насчет этого освобождения будет секретный указ о награждении,
Каждый вечер вечер наступает вдруг.
Если делать нечего тебе, мой друг,
Если ты от жизни от своей устал -
Может быть заглянешь в наш вечерний квартал!
Здесь сияют витрины
И горят фонари,
Здесь сигналят машины
От зари до зари.
Здесь красотки танцуют,
Здесь вседа полный зал,
Здесь девчонки целуют,
Даже если устал.
Здесь всегда зажигает
Наш Вечерний Квартал!

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05.09.2022 10:13 Ответить
ну и на хрен цю лобуду? пів України воює та гине, а пів України танцює та курить ...
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05.09.2022 10:47 Ответить
ЗСУ-черговий респект.Не зупиняйтесь...
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04.09.2022 23:21 Ответить
а ты, сученок, хоть копейку дал на эти батальоны? или може твоi "любi друзi" с "новымi лiтсамi" ?
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04.09.2022 23:22 Ответить
Нужно больше войск, больше сил!!!
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04.09.2022 23:24 Ответить
Дуже приємно. Дякую ЗСУ! Так тримати!
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04.09.2022 23:28 Ответить
их имена слишком известны, чтобы их называть...
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04.09.2022 23:29 Ответить
Зе все більше нагадує верховного римського керівника Нерона - той теж думав що він актор,
багато народу вбив і посадив, корчив з себе великого полководця будучи великою сциклею
і закінчив тим що його зарізала його ж охорона, преторіанська гвардія
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04.09.2022 23:30 Ответить
а может зеленский это Калигула? по интеллекту как раз где то на уровне лошади
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05.09.2022 03:40 Ответить
В одному правий - з головою у нього не гаразд.
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05.09.2022 09:53 Ответить
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04.09.2022 23:38 Ответить
действительно хороший -побольше б таких
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05.09.2022 02:33 Ответить
НУ ЩО ЧАС ПОРЕГОТАТИ - БРЕД ПІТ ПОДВІНЬСЯ, ТЕПЕР ВОВА Зе ЦЕ БІЙЦІВСЬКІЙ КЛУБ 🤣
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04.09.2022 23:44 Ответить
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04.09.2022 23:51 Ответить
це знущання над нами
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05.09.2022 00:17 Ответить
эту каву нужно назвать - епанный стыд
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05.09.2022 03:42 Ответить
Кава з гімна тварин вважається елітною
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05.09.2022 08:31 Ответить
Мабуть тому на банці зобразили циз тварин 😀
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05.09.2022 09:46 Ответить
Персональна заслуга навеличнийшого. Як би не він і його Єрмак , небуло би чого звільняти.
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04.09.2022 23:54 Ответить
Скорее всего было бы что но не так много чего
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05.09.2022 00:58 Ответить
скоріше за все уже було б декілька нових мінськів від сивочолого
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05.09.2022 06:51 Ответить
Здрисність з гілки, порохоботська мерзота!!!!
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05.09.2022 00:18 Ответить
WTF?
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05.09.2022 00:22 Ответить
Чи ти сліпий , притрушений , де ти бачиш порохоботів?

Їх в природі не існує, а є свідомі украінці , в яких є клепка в голові,
а не зелена полова 😠
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05.09.2022 01:28 Ответить
пшло вон, дерьмо зеленое.
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05.09.2022 02:35 Ответить
Тре трохи і совість мати. Я чого тут, щоб не бути там, телек заплюю, щей поб'ю, а він грошей коштує, мо щей знадобиться. Так і тут ці харі пхаєте, ''астанавтесь''.
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05.09.2022 00:46 Ответить
предатель вылез
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05.09.2022 02:34 Ответить
Озерне - це сильно круто, тому що наші переправилися там через Сіверський Донець, чого кацапи не могли там зробити дуже-дуже довго.
Будемо надіятися, що хлопці там втримаються і не тільки.
Віримо в ЗСУ!
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05.09.2022 02:53 Ответить
Це ж треба так засрати чат порохолизами…
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05.09.2022 02:57 Ответить
не позорься зелебот недорезанный - иди лучше гуманитарку ворованную жри да не подавись вместе со своей ермаковской шоблой
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05.09.2022 03:45 Ответить
Освободили - да. Вот только какие очередя, у нас в Николаеве, были и есть из военных и гражданских скорых - писать не буду. И, как опять волонтёры просят жителей города нести всё шо есть - бинты, одежду любую, средства гигиены..... - нихера нет. Зато рассказывать о взятии - это да. И готовить законопроект о передачи денег с акциза не на Армию, не на закупку вооружения - а просто бене в карман - на счета автодора - для возобновления строительства или ремонта дорог. Сказать, что ненавижу зеленского - всё равно, шо ничего не сказать.
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05.09.2022 03:53 Ответить
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05.09.2022 10:02 Ответить
Гарант дуркує, роздає медалі,
Тим, з ким на сцені дуркував разом,
Хто від війни сховався якнайдалі,
І в той же час ні слова про «Азов»…

Всі дружбани «заслужені», «народні»,
Набрались слуги звань і нагород!
Для них не діють заборони жодні,
На це все мовчки дивиться народ.

Про це, якби, гутарить не на часі,
Базар про це буде після війни…
Постануть слуги в іншій іпостасі -
Вони герої! Винні не вони!

29. 08. 2022 р.
ID: 958019
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05.09.2022 07:47 Ответить
Правильно було б написати "ЗСУ звільнили три населених пункти з тих сотень які здали боневтік зі своїм кагалом".
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05.09.2022 08:30 Ответить
Как закалялась сталь
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05.09.2022 09:59 Ответить
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05.09.2022 10:00 Ответить
армия освободила... АРМИЯ... и тут же как черт из табакерки вылазит щеневтик... хотя у гнусавого боневтика нет ума разобраться с вражеской раскольнической церковью и онуфрием... они какие-то церковные ходы делают по Украине, а СлаБоУмных нет... ти, президент, кажеш, що не на часі розбиратися та критикувати... да тебя не критиковать надо, а импичмент объявлять! своим бездействием ты - ЛИЧНО ТЫ, зеленский - способствуешь разрастанию враждебных сил внутри Украины... ИМПИЧМЕНТ!
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05.09.2022 11:12 Ответить
Дай Бог щоб Зе законно відсторонили від влади, бо потім дЄрмаки і Зе Ко по всьому світу будуть волати що Бубочку безжалісна хунта зі звязками у кремлі скинула.
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05.09.2022 16:17 Ответить
Процесс пошёл.
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05.09.2022 12:08 Ответить
"Благодарю всех вас, ребята!" - это теперь вместо Слава Украине ?
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05.09.2022 20:30 Ответить
 
 