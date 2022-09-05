ЗСУ звільнили три населених пункти, - Зеленський. ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім зверненням до українців.
Як інформує Цензор.НЕТ, відеозвернення Зеленського опубліковане у його фейсбуці.
"Вірю, що український прапор і вільне життя знову повернуться в Крим. Ми звільнимо всю нашу землю, всіх наших людей.
Збройні Сили України, наша розвідка, спеціальні служби роблять необхідні для цього кроки. Ці кроки можна почути. І всі бачать: окупанти вже почали втікати з Криму. Це правильний вибір для них.
І хочу подякувати сьогодні бійцям 63-го батальйону 103-ї бригади тероборони, які забезпечили результат на Донеччині – звільнено населений пункт.
54-та бригада на напрямку Лисичанськ – Сіверськ також зробила хороші кроки, просунулася вперед, зайняла певні висоти.
Хочу відзначити також 42-й окремий мотопіхотний батальйон – завдяки його героїчним діям звільнено два населені пункти на півдні нашої держави.
Дякую усім вам, хлопці!"
Будь ласка, зачекайте...
И это всё о нём...
Каждый вечер вечер наступает вдруг.
Если делать нечего тебе, мой друг,
Если ты от жизни от своей устал -
Может быть заглянешь в наш вечерний квартал!
Здесь сияют витрины
И горят фонари,
Здесь сигналят машины
От зари до зари.
Здесь красотки танцуют,
Здесь вседа полный зал,
Здесь девчонки целуют,
Даже если устал.
Здесь всегда зажигает
Наш Вечерний Квартал!
багато народу вбив і посадив, корчив з себе великого полководця будучи великою сциклею
і закінчив тим що його зарізала його ж охорона, преторіанська гвардія
Їх в природі не існує, а є свідомі украінці , в яких є клепка в голові,
а не зелена полова 😠
Будемо надіятися, що хлопці там втримаються і не тільки.
Віримо в ЗСУ!
Тим, з ким на сцені дуркував разом,
Хто від війни сховався якнайдалі,
І в той же час ні слова про «Азов»…
Всі дружбани «заслужені», «народні»,
Набрались слуги звань і нагород!
Для них не діють заборони жодні,
На це все мовчки дивиться народ.
Про це, якби, гутарить не на часі,
Базар про це буде після війни…
Постануть слуги в іншій іпостасі -
Вони герої! Винні не вони!
29. 08. 2022 р.
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