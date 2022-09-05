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ЗСУ звільнили три населених пункти, - Зеленський. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім зверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, відеозвернення Зеленського опубліковане у його фейсбуці. 

"Вірю, що український прапор і вільне життя знову повернуться в Крим. Ми звільнимо всю нашу землю, всіх наших людей.

Збройні Сили України, наша розвідка, спеціальні служби роблять необхідні для цього кроки. Ці кроки можна почути. І всі бачать: окупанти вже почали втікати з Криму. Це правильний вибір для них.

І хочу подякувати сьогодні бійцям 63-го батальйону 103-ї бригади тероборони, які забезпечили результат на Донеччині – звільнено населений пункт.

54-та бригада на напрямку Лисичанськ – Сіверськ також зробила хороші кроки, просунулася вперед, зайняла певні висоти.

Хочу відзначити також 42-й окремий мотопіхотний батальйон – завдяки його героїчним діям звільнено два населені пункти на півдні нашої держави.

Дякую усім вам, хлопці!"

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+44
А шо молчишь про десятки населенных пунктов, освобожденных героическим батальоном "квартал 95", возглавляемым героями-орденоносцами Кошевым и Пикаловым? Не скромничай, расскажи про их геройства.
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04.09.2022 23:21
+39
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04.09.2022 23:12
+36
Як гарні новини від ЗСУ, так він попереду всіх на бойовому коні. Квартальний піарщик.
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04.09.2022 23:10
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Як гарні новини від ЗСУ, так він попереду всіх на бойовому коні. Квартальний піарщик.
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04.09.2022 23:10 Відповісти
Так вот почему был режим молчания!!! Зеля на сцене!
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04.09.2022 23:26 Відповісти
Я так и знал ,что видео не про населённые пункты))
И это всё о нём...
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04.09.2022 23:10 Відповісти
Наполеон Боневтік.
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04.09.2022 23:13 Відповісти
І не про міни, і не про Маріуполь, і не про Азов.
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04.09.2022 23:15 Відповісти
Залужний тут не до чого!!!
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04.09.2022 23:33 Відповісти
квартал працює...
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04.09.2022 23:11 Відповісти
працює-не працює,а бойові ордени отримають знову мордаті жлобоклоуни.
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04.09.2022 23:20 Відповісти
бУйові...по торбі на кожного.
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04.09.2022 23:22 Відповісти
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04.09.2022 23:12 Відповісти
"У победы много отцов, поражение всегда сирота"
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04.09.2022 23:12 Відповісти
Как видосики про перемоги лепеть...уууу...тут он первый.А вот как ответвенность на себя брать,тутего нигде нет.Четко "службу"понял,красавец!
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04.09.2022 23:15 Відповісти
нічого не зрозуміло, то по свинособачій?
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05.09.2022 10:41 Відповісти
Слава Україні! Смерть москалям! Україна понад усе !!!
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04.09.2022 23:19 Відповісти
А шо молчишь про десятки населенных пунктов, освобожденных героическим батальоном "квартал 95", возглавляемым героями-орденоносцами Кошевым и Пикаловым? Не скромничай, расскажи про их геройства.
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04.09.2022 23:21 Відповісти
95 квартал освободил от разума гораздо больше населенных пунктов...
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04.09.2022 23:27 Відповісти
Насчет этого освобождения будет секретный указ о награждении,
Каждый вечер вечер наступает вдруг.
Если делать нечего тебе, мой друг,
Если ты от жизни от своей устал -
Может быть заглянешь в наш вечерний квартал!
Здесь сияют витрины
И горят фонари,
Здесь сигналят машины
От зари до зари.
Здесь красотки танцуют,
Здесь вседа полный зал,
Здесь девчонки целуют,
Даже если устал.
Здесь всегда зажигает
Наш Вечерний Квартал!

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05.09.2022 10:13 Відповісти
ну и на хрен цю лобуду? пів України воює та гине, а пів України танцює та курить ...
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05.09.2022 10:47 Відповісти
ЗСУ-черговий респект.Не зупиняйтесь...
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04.09.2022 23:21 Відповісти
а ты, сученок, хоть копейку дал на эти батальоны? или може твоi "любi друзi" с "новымi лiтсамi" ?
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04.09.2022 23:22 Відповісти
Нужно больше войск, больше сил!!!
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04.09.2022 23:24 Відповісти
Дуже приємно. Дякую ЗСУ! Так тримати!
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04.09.2022 23:28 Відповісти
их имена слишком известны, чтобы их называть...
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04.09.2022 23:29 Відповісти
Зе все більше нагадує верховного римського керівника Нерона - той теж думав що він актор,
багато народу вбив і посадив, корчив з себе великого полководця будучи великою сциклею
і закінчив тим що його зарізала його ж охорона, преторіанська гвардія
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04.09.2022 23:30 Відповісти
а может зеленский это Калигула? по интеллекту как раз где то на уровне лошади
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05.09.2022 03:40 Відповісти
В одному правий - з головою у нього не гаразд.
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05.09.2022 09:53 Відповісти
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04.09.2022 23:38 Відповісти
действительно хороший -побольше б таких
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05.09.2022 02:33 Відповісти
НУ ЩО ЧАС ПОРЕГОТАТИ - БРЕД ПІТ ПОДВІНЬСЯ, ТЕПЕР ВОВА Зе ЦЕ БІЙЦІВСЬКІЙ КЛУБ 🤣
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04.09.2022 23:44 Відповісти
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04.09.2022 23:51 Відповісти
це знущання над нами
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05.09.2022 00:17 Відповісти
эту каву нужно назвать - епанный стыд
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05.09.2022 03:42 Відповісти
Кава з гімна тварин вважається елітною
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05.09.2022 08:31 Відповісти
Мабуть тому на банці зобразили циз тварин 😀
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05.09.2022 09:46 Відповісти
Персональна заслуга навеличнийшого. Як би не він і його Єрмак , небуло би чого звільняти.
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04.09.2022 23:54 Відповісти
Скорее всего было бы что но не так много чего
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05.09.2022 00:58 Відповісти
скоріше за все уже було б декілька нових мінськів від сивочолого
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05.09.2022 06:51 Відповісти
Здрисність з гілки, порохоботська мерзота!!!!
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05.09.2022 00:18 Відповісти
WTF?
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05.09.2022 00:22 Відповісти
Чи ти сліпий , притрушений , де ти бачиш порохоботів?

Їх в природі не існує, а є свідомі украінці , в яких є клепка в голові,
а не зелена полова 😠
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05.09.2022 01:28 Відповісти
пшло вон, дерьмо зеленое.
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05.09.2022 02:35 Відповісти
Тре трохи і совість мати. Я чого тут, щоб не бути там, телек заплюю, щей поб'ю, а він грошей коштує, мо щей знадобиться. Так і тут ці харі пхаєте, ''астанавтесь''.
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05.09.2022 00:46 Відповісти
предатель вылез
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05.09.2022 02:34 Відповісти
Озерне - це сильно круто, тому що наші переправилися там через Сіверський Донець, чого кацапи не могли там зробити дуже-дуже довго.
Будемо надіятися, що хлопці там втримаються і не тільки.
Віримо в ЗСУ!
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05.09.2022 02:53 Відповісти
Це ж треба так засрати чат порохолизами…
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05.09.2022 02:57 Відповісти
не позорься зелебот недорезанный - иди лучше гуманитарку ворованную жри да не подавись вместе со своей ермаковской шоблой
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05.09.2022 03:45 Відповісти
Освободили - да. Вот только какие очередя, у нас в Николаеве, были и есть из военных и гражданских скорых - писать не буду. И, как опять волонтёры просят жителей города нести всё шо есть - бинты, одежду любую, средства гигиены..... - нихера нет. Зато рассказывать о взятии - это да. И готовить законопроект о передачи денег с акциза не на Армию, не на закупку вооружения - а просто бене в карман - на счета автодора - для возобновления строительства или ремонта дорог. Сказать, что ненавижу зеленского - всё равно, шо ничего не сказать.
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05.09.2022 03:53 Відповісти
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05.09.2022 10:02 Відповісти
Гарант дуркує, роздає медалі,
Тим, з ким на сцені дуркував разом,
Хто від війни сховався якнайдалі,
І в той же час ні слова про «Азов»…

Всі дружбани «заслужені», «народні»,
Набрались слуги звань і нагород!
Для них не діють заборони жодні,
На це все мовчки дивиться народ.

Про це, якби, гутарить не на часі,
Базар про це буде після війни…
Постануть слуги в іншій іпостасі -
Вони герої! Винні не вони!

29. 08. 2022 р.
ID: 958019
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05.09.2022 07:47 Відповісти
Правильно було б написати "ЗСУ звільнили три населених пункти з тих сотень які здали боневтік зі своїм кагалом".
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05.09.2022 08:30 Відповісти
Как закалялась сталь
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05.09.2022 09:59 Відповісти
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05.09.2022 10:00 Відповісти
армия освободила... АРМИЯ... и тут же как черт из табакерки вылазит щеневтик... хотя у гнусавого боневтика нет ума разобраться с вражеской раскольнической церковью и онуфрием... они какие-то церковные ходы делают по Украине, а СлаБоУмных нет... ти, президент, кажеш, що не на часі розбиратися та критикувати... да тебя не критиковать надо, а импичмент объявлять! своим бездействием ты - ЛИЧНО ТЫ, зеленский - способствуешь разрастанию враждебных сил внутри Украины... ИМПИЧМЕНТ!
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05.09.2022 11:12 Відповісти
Дай Бог щоб Зе законно відсторонили від влади, бо потім дЄрмаки і Зе Ко по всьому світу будуть волати що Бубочку безжалісна хунта зі звязками у кремлі скинула.
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05.09.2022 16:17 Відповісти
Процесс пошёл.
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05.09.2022 12:08 Відповісти
"Благодарю всех вас, ребята!" - это теперь вместо Слава Украине ?
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05.09.2022 20:30 Відповісти
 
 