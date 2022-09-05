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Мы вернем свободу Крыма и всем нашим людям на полуострове, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Мы вернем свободу Крыма, всем нашим людям в Крыму и обязательно сделаем Крым одним из самых лучших, комфортных мест в Европе. Крым этого заслуживает.

Как информирует Цензор.НЕТ, это подчеркнул в вечернем видеообращении Президент Владимир Зеленский.

Он отметил: "Сегодня – годовщина задержания оккупантами в Крыму первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла. Он не совершал никаких преступлений. Единственное, чем он разозлил оккупантов, – это защита своего народа и своей страны – Украины.

Нариман Джелял в прошлом году принял участие в работе "Крымской платформы". Он прибыл из Крыма на саммит и рассказал гостям и участникам о том, что реально происходит на полуострове. О репрессиях против всех, кто пытается сохранить свою свободу и свою культуру. О деградации жизни в Крыму во время оккупации. русское присутствие в нашем Крыму превратило его в одно из самых опасных и несвободных мест в Европе. И господин Джелял хотел сделать все, чтобы изменить это – чтобы вернуть в Крым нормальную жизнь, чтобы вернуть Украину.

Я верю, что украинский флаг и свободная жизнь снова вернутся в Крым. Мы освободим всю нашу землю, всех наших людей.

Смотрите: ВСУ уничтожили склад оккупантов в Харьковской области. ВИДЕО
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Топ комментарии
+19
"Ми повернемо..."- кто это "мы"? Ты что ли со своим 95 кварталом и прочей воровитой и зрадливой зеленой бандой???
Уклонисты и,барыги, мародеры и брехуны!
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05.09.2022 00:52
+17
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05.09.2022 00:53
+13
Как твои друганы поживают, которых ты развлекало в Горловке в 2014?
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05.09.2022 00:50
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05.09.2022 00:48 Ответить
Как твои друганы поживают, которых ты развлекало в Горловке в 2014?
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05.09.2022 00:50 Ответить
"Ми повернемо..."- кто это "мы"? Ты что ли со своим 95 кварталом и прочей воровитой и зрадливой зеленой бандой???
Уклонисты и,барыги, мародеры и брехуны!
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05.09.2022 00:52 Ответить
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05.09.2022 00:53 Ответить
У Зели в резиденции.
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05.09.2022 01:09 Ответить
Він рік тому казав що він ії дітям сиротам віддав.
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05.09.2022 08:32 Ответить
а везти будматеріали гвинтокрилами бо дороги тролям не потрібні
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05.09.2022 01:47 Ответить
ти придурок? Чи Зе!біл .обнутий?
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05.09.2022 09:18 Ответить
Масове розкрадання гуманітарки в Запоріжжі відомо вже далеко за кордонами країни

Зокрема, німецькі благодійники попереджають волонтерів, що будуть змушені обмежити обсяги допомоги 🤬
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05.09.2022 00:56 Ответить
Дякуючи Ze скоро не буде ніякої гуманітарки і голодні люди будуть приходити під офіс президента з вимогою перестати красти гуманітарки, а лютей не будуть пускати під офіс як не пускали раніше протестувати проти 95 кварталу
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05.09.2022 00:58 Ответить
Дожилося зелене л...,що під спічами гидранта жодного лайку, Крим звісно повернется,але до чого тут ти із своъм кодлом Ермаком, половником Арестовичем,і Веркою Сердючкою напару з Кошевим ....навіть перераховувати огидно цей сучий цирк.Тъху!
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05.09.2022 01:12 Ответить
Ми пахали.. я трактор !!!! Османский пабедитель !!!
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05.09.2022 02:42 Ответить
Оманский а не османский
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05.09.2022 04:39 Ответить
За розкрадання гуманитарки чего молчишь? Или Лохбонэвтик таки и вправда в доле вместе с Дерьмаком. Не нажрутся нияк, мало им ,,вэликого крадивныцтва", надо ещё и переселенцев обворовать. Гниды! В ОТСТАВКУ!!!
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05.09.2022 05:04 Ответить
Да не в отставку за такое надо а смернтная казнь всем схематозникам , крадущим лекарства и гуманитарную помощь , по закону военного времени. Одного бы расстрелял и никто бы не крал , бо своя жопа дороже.
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05.09.2022 05:15 Ответить
Тобто Херсон вже "ви" звільнили, а тепер черга Криму? Бо тільки лінивий не попіарився на його звільненні, президент майже щодня це як мантру повторює, а щодо Херсонської та Запорізької областей - глибока тиша зі сторони влади.
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05.09.2022 06:37 Ответить
Спочатку поверни свободу півдню, яких ти здав. Поверни в свої домівки 6 мільйонів ні в чому не винних громадян, які із-за твоєї бездарності і відданості росії втекли від війни, щоб зберегти життя дітям і собі. Щось багато обіцянок, а на виході нудб добрих справ, а тільки знищення того, що була добре раніше - нагородження відвертих ворогів і сцикунів, які поховалися від повісток, дерибан гуманітарки і допомоги, яку українцям дає весь світ, не тобі Володя і твоїй хупці, а українцям, залишення їх один на один з проблемою і ракетами, які падають їм на голови. А вони тобі повірили, то вже можливо досить їх "грузити" брехнею?
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05.09.2022 08:00 Ответить
ні в чому не винних громадян???
Статистику голосування із тих областей бачили??? Винні, бо привели до влади придурка, скотиняку та зрадника.
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05.09.2022 09:22 Ответить
я це розумію, але я мав на увазі і дітей і тих, хто не голосував за цю хуцпу.
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05.09.2022 09:53 Ответить
складно там все... Постійно протягували нам до влади: Кучма чи Овоща та інших зажопівських регів... Регіон, що масово винищений від українського люду (знищені наші та переселено в їхні оселі кацапоізичну солянку уродів)...
Подивіться на відсоткове співвідношення голосів за гнусаву гниду... Поприкалувались до домовин та іржуть?
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05.09.2022 11:28 Ответить
круто хрюкают русские истинно вяликие нациковые швайны ! из них будет великолепное органическое удобрение !
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05.09.2022 08:04 Ответить
Всё время говорит ветиевато, как наркоманский бред какой-то, или говорит не однозначно, боясь получить по попе от сынка полковника ФСБ.
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05.09.2022 10:53 Ответить
бєнікаламою і йогочленограю з його бригадою слуг (яке знущання і глузування з народу України) ще вомані пояснили , що президентом України є януовощ... іііііі що далі і як треба працювати бригаді "отщепєнців"....все, що зараз трапляється є наслідками всієї оманськоїоперації....кнурєрмак є"смотрящім"кремлівської мафії....мафіячекає поки українці або загинуть або не витримають....
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05.09.2022 11:02 Ответить
 
 