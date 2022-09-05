Мы вернем свободу Крыма и всем нашим людям на полуострове, - Зеленский
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Мы вернем свободу Крыма, всем нашим людям в Крыму и обязательно сделаем Крым одним из самых лучших, комфортных мест в Европе. Крым этого заслуживает.
Как информирует Цензор.НЕТ, это подчеркнул в вечернем видеообращении Президент Владимир Зеленский.
Он отметил: "Сегодня – годовщина задержания оккупантами в Крыму первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла. Он не совершал никаких преступлений. Единственное, чем он разозлил оккупантов, – это защита своего народа и своей страны – Украины.
Нариман Джелял в прошлом году принял участие в работе "Крымской платформы". Он прибыл из Крыма на саммит и рассказал гостям и участникам о том, что реально происходит на полуострове. О репрессиях против всех, кто пытается сохранить свою свободу и свою культуру. О деградации жизни в Крыму во время оккупации. русское присутствие в нашем Крыму превратило его в одно из самых опасных и несвободных мест в Европе. И господин Джелял хотел сделать все, чтобы изменить это – чтобы вернуть в Крым нормальную жизнь, чтобы вернуть Украину.
Я верю, что украинский флаг и свободная жизнь снова вернутся в Крым. Мы освободим всю нашу землю, всех наших людей.
Пожалуйста, подождите...
Все остальное мы сделаем сами.
Уклонисты и,барыги, мародеры и брехуны!
Зокрема, німецькі благодійники попереджають волонтерів, що будуть змушені обмежити обсяги допомоги 🤬
Статистику голосування із тих областей бачили??? Винні, бо привели до влади придурка, скотиняку та зрадника.
Подивіться на відсоткове співвідношення голосів за гнусаву гниду... Поприкалувались до домовин та іржуть?