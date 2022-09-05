Ми повернемо свободу Криму й усім нашим людям на півострові, - Зеленський

Ми повернемо свободу Криму, усім нашим людям у Криму й обов’язково зробимо Крим одним із найкращих, найкомфортніших місць у Європі. Крим на це заслуговує.

Як інформує Цензор.НЕТ, на цьому наголосив у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський.

Він зазначив: " Сьогодні – річниця затримання окупантами в Криму першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла. Він не скоював жодних злочинів. Єдине, чим він роздратував окупантів, – це захистом свого народу та своєї країни – України.

Наріман Джелял торік взяв участь у роботі "Кримської платформи". Він прибув із Криму на саміт і розказав гостям та учасникам про те, що реально відбувається на півострові. Про репресії проти всіх, хто намагається зберегти свою свободу й свою культуру. Про деградацію життя у Криму за час окупації. російська присутність у нашому Криму перетворила його на одне з найбільш небезпечних і невільних місць у Європі. І пан Джелял хотів зробити все, щоб змінити це – щоб повернути у Крим нормальне життя, щоб повернути Україну.

Я вірю, що український прапор і вільне життя знову повернуться у Крим. Ми звільнимо всю нашу землю, усіх наших людей".

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