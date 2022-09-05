УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10252 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
2 869 26
Зеленський (17415) Крим (12755)

Ми повернемо свободу Криму й усім нашим людям на півострові, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Ми повернемо свободу Криму, усім нашим людям у Криму й обов’язково зробимо Крим одним із найкращих, найкомфортніших місць у Європі. Крим на це заслуговує.

Як інформує Цензор.НЕТ, на цьому наголосив у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський.

Він зазначив: " Сьогодні – річниця затримання окупантами в Криму першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла. Він не скоював жодних злочинів. Єдине, чим він роздратував окупантів, – це захистом свого народу та своєї країни – України.

Наріман Джелял торік взяв участь у роботі "Кримської платформи". Він прибув із Криму на саміт і розказав гостям та учасникам про те, що реально відбувається на півострові. Про репресії проти всіх, хто намагається зберегти свою свободу й свою культуру. Про деградацію життя у Криму за час окупації. російська присутність у нашому Криму перетворила його на одне з найбільш небезпечних і невільних місць у Європі. І пан Джелял хотів зробити все, щоб змінити це – щоб повернути у Крим нормальне життя, щоб повернути Україну.

Я вірю, що український прапор і вільне життя знову повернуться у Крим. Ми звільнимо всю нашу землю, усіх наших людей".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ звільнили три населених пункти, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+19
"Ми повернемо..."- кто это "мы"? Ты что ли со своим 95 кварталом и прочей воровитой и зрадливой зеленой бандой???
Уклонисты и,барыги, мародеры и брехуны!
показати весь коментар
05.09.2022 00:52
+17
показати весь коментар
05.09.2022 00:53
+13
Как твои друганы поживают, которых ты развлекало в Горловке в 2014?
показати весь коментар
05.09.2022 00:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дайте ему селёдки!
Все остальное мы сделаем сами.
показати весь коментар
05.09.2022 00:48 Відповісти
Как твои друганы поживают, которых ты развлекало в Горловке в 2014?
показати весь коментар
05.09.2022 00:50 Відповісти
"Ми повернемо..."- кто это "мы"? Ты что ли со своим 95 кварталом и прочей воровитой и зрадливой зеленой бандой???
Уклонисты и,барыги, мародеры и брехуны!
показати весь коментар
05.09.2022 00:52 Відповісти
показати весь коментар
05.09.2022 00:53 Відповісти
У Зели в резиденции.
показати весь коментар
05.09.2022 01:09 Відповісти
Він рік тому казав що він ії дітям сиротам віддав.
показати весь коментар
05.09.2022 08:32 Відповісти
а везти будматеріали гвинтокрилами бо дороги тролям не потрібні
показати весь коментар
05.09.2022 01:47 Відповісти
ти придурок? Чи Зе!біл .обнутий?
показати весь коментар
05.09.2022 09:18 Відповісти
Масове розкрадання гуманітарки в Запоріжжі відомо вже далеко за кордонами країни

Зокрема, німецькі благодійники попереджають волонтерів, що будуть змушені обмежити обсяги допомоги 🤬
показати весь коментар
05.09.2022 00:56 Відповісти
Дякуючи Ze скоро не буде ніякої гуманітарки і голодні люди будуть приходити під офіс президента з вимогою перестати красти гуманітарки, а лютей не будуть пускати під офіс як не пускали раніше протестувати проти 95 кварталу
показати весь коментар
05.09.2022 00:58 Відповісти
Дожилося зелене л...,що під спічами гидранта жодного лайку, Крим звісно повернется,але до чого тут ти із своъм кодлом Ермаком, половником Арестовичем,і Веркою Сердючкою напару з Кошевим ....навіть перераховувати огидно цей сучий цирк.Тъху!
показати весь коментар
05.09.2022 01:12 Відповісти
Ми пахали.. я трактор !!!! Османский пабедитель !!!
показати весь коментар
05.09.2022 02:42 Відповісти
Оманский а не османский
показати весь коментар
05.09.2022 04:39 Відповісти
За розкрадання гуманитарки чего молчишь? Или Лохбонэвтик таки и вправда в доле вместе с Дерьмаком. Не нажрутся нияк, мало им ,,вэликого крадивныцтва", надо ещё и переселенцев обворовать. Гниды! В ОТСТАВКУ!!!
показати весь коментар
05.09.2022 05:04 Відповісти
Да не в отставку за такое надо а смернтная казнь всем схематозникам , крадущим лекарства и гуманитарную помощь , по закону военного времени. Одного бы расстрелял и никто бы не крал , бо своя жопа дороже.
показати весь коментар
05.09.2022 05:15 Відповісти
Тобто Херсон вже "ви" звільнили, а тепер черга Криму? Бо тільки лінивий не попіарився на його звільненні, президент майже щодня це як мантру повторює, а щодо Херсонської та Запорізької областей - глибока тиша зі сторони влади.
показати весь коментар
05.09.2022 06:37 Відповісти
Спочатку поверни свободу півдню, яких ти здав. Поверни в свої домівки 6 мільйонів ні в чому не винних громадян, які із-за твоєї бездарності і відданості росії втекли від війни, щоб зберегти життя дітям і собі. Щось багато обіцянок, а на виході нудб добрих справ, а тільки знищення того, що була добре раніше - нагородження відвертих ворогів і сцикунів, які поховалися від повісток, дерибан гуманітарки і допомоги, яку українцям дає весь світ, не тобі Володя і твоїй хупці, а українцям, залишення їх один на один з проблемою і ракетами, які падають їм на голови. А вони тобі повірили, то вже можливо досить їх "грузити" брехнею?
показати весь коментар
05.09.2022 08:00 Відповісти
ні в чому не винних громадян???
Статистику голосування із тих областей бачили??? Винні, бо привели до влади придурка, скотиняку та зрадника.
показати весь коментар
05.09.2022 09:22 Відповісти
я це розумію, але я мав на увазі і дітей і тих, хто не голосував за цю хуцпу.
показати весь коментар
05.09.2022 09:53 Відповісти
складно там все... Постійно протягували нам до влади: Кучма чи Овоща та інших зажопівських регів... Регіон, що масово винищений від українського люду (знищені наші та переселено в їхні оселі кацапоізичну солянку уродів)...
Подивіться на відсоткове співвідношення голосів за гнусаву гниду... Поприкалувались до домовин та іржуть?
показати весь коментар
05.09.2022 11:28 Відповісти
круто хрюкают русские истинно вяликие нациковые швайны ! из них будет великолепное органическое удобрение !
показати весь коментар
05.09.2022 08:04 Відповісти
Всё время говорит ветиевато, как наркоманский бред какой-то, или говорит не однозначно, боясь получить по попе от сынка полковника ФСБ.
показати весь коментар
05.09.2022 10:53 Відповісти
бєнікаламою і йогочленограю з його бригадою слуг (яке знущання і глузування з народу України) ще вомані пояснили , що президентом України є януовощ... іііііі що далі і як треба працювати бригаді "отщепєнців"....все, що зараз трапляється є наслідками всієї оманськоїоперації....кнурєрмак є"смотрящім"кремлівської мафії....мафіячекає поки українці або загинуть або не витримають....
показати весь коментар
05.09.2022 11:02 Відповісти
 
 