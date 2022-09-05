Ми повернемо свободу Криму й усім нашим людям на півострові, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ми повернемо свободу Криму, усім нашим людям у Криму й обов’язково зробимо Крим одним із найкращих, найкомфортніших місць у Європі. Крим на це заслуговує.
Як інформує Цензор.НЕТ, на цьому наголосив у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський.
Він зазначив: " Сьогодні – річниця затримання окупантами в Криму першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла. Він не скоював жодних злочинів. Єдине, чим він роздратував окупантів, – це захистом свого народу та своєї країни – України.
Наріман Джелял торік взяв участь у роботі "Кримської платформи". Він прибув із Криму на саміт і розказав гостям та учасникам про те, що реально відбувається на півострові. Про репресії проти всіх, хто намагається зберегти свою свободу й свою культуру. Про деградацію життя у Криму за час окупації. російська присутність у нашому Криму перетворила його на одне з найбільш небезпечних і невільних місць у Європі. І пан Джелял хотів зробити все, щоб змінити це – щоб повернути у Крим нормальне життя, щоб повернути Україну.
Я вірю, що український прапор і вільне життя знову повернуться у Крим. Ми звільнимо всю нашу землю, усіх наших людей".
Будь ласка, зачекайте...
Все остальное мы сделаем сами.
Уклонисты и,барыги, мародеры и брехуны!
Зокрема, німецькі благодійники попереджають волонтерів, що будуть змушені обмежити обсяги допомоги 🤬
Статистику голосування із тих областей бачили??? Винні, бо привели до влади придурка, скотиняку та зрадника.
Подивіться на відсоткове співвідношення голосів за гнусаву гниду... Поприкалувались до домовин та іржуть?