Правоохранители задержали двух человек, причастных к трагедии в Чернигове, - Зеленский

Двух человек, причастных к взрывам на выставке оружия в Чернигове, задержали правоохранители.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в своем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня получил доклад о том, что по подозрению в совершении уголовного правонарушения были задержаны два человека, непосредственно причастные к трагическому инциденту в Чернигове", - заявил Зеленский.

Президент детализировал, что один из задержанных отдал приказ отвезти боевое оружие на публичное городское мероприятие, а второй – разрешил ребенку взять оружие в руки. Уголовное производство было открыто в ГБР.

"Еще раз предупреждаю всех представителей власти и правоохранительных органов на местах - следите, чтобы на публичных мероприятиях не было боевого оружия и других опасных вещей. Жизнь людей - это общая ответственность всех, кто должен обеспечить безопасность", - отметил он.

Также смотрите: Момент взрыва боеприпаса в Чернигове. ВИДЕО