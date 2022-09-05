Правоохранители задержали двух человек, причастных к трагедии в Чернигове, - Зеленский
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Двух человек, причастных к взрывам на выставке оружия в Чернигове, задержали правоохранители.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в своем обращении президент Украины Владимир Зеленский.
"Сегодня получил доклад о том, что по подозрению в совершении уголовного правонарушения были задержаны два человека, непосредственно причастные к трагическому инциденту в Чернигове", - заявил Зеленский.
Президент детализировал, что один из задержанных отдал приказ отвезти боевое оружие на публичное городское мероприятие, а второй – разрешил ребенку взять оружие в руки. Уголовное производство было открыто в ГБР.
"Еще раз предупреждаю всех представителей власти и правоохранительных органов на местах - следите, чтобы на публичных мероприятиях не было боевого оружия и других опасных вещей. Жизнь людей - это общая ответственность всех, кто должен обеспечить безопасность", - отметил он.
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Але, нажаль, дурень не відповідає за свої дії, хоча голосувати їм дозволено
Мусорам верить глупо
Зеля.... Шо там с убийцами Шеремета? Ты когда покаешься перед невинными? И накажешь виновных в этом позорище?
А це міський голова !