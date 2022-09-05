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Правоохоронці затримали двох осіб, причетних до трагедії у Чернігові, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чернігів

Двох осіб, причетних до вибухів на виставці зброї в Чернігові, затримали правоохоронці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  заявив у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні отримав доповідь про те, що за підозрою в скоєнні кримінального правопорушення були затримані дві людини, які безпосередньо причетні до трагічного інциденту в Чернігові", - заявив Зеленський.

Президент деталізував, що один із затриманих віддав наказ відвезти бойову зброю на публічний міський захід, а другий - дозволив дитині взяти зброю в руки. Кримінальне провадження відкрили в ГБР.

"Ще раз попереджаю всіх представників влади та правоохоронних органів на місцях - стежте, щоб на публічних заходах не було бойової зброї та інших небезпечних речей. Життя людей-це спільна відповідальність усіх, хто має гарантувати безпеку", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На виставці у Чернігові спрацювала бойова зброя, постраждали двоє дітей, 2-річний хлопчик у тяжкому стані, - ОВА

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+26
Ти теж відповідатимеш,чмо гнусаве
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05.09.2022 02:07
+26
а кого задержали за разминирование границы с Крымом за погибших 50-80тыс. в Мариуполе?какой выродок шашлыки обещал а сам их на бойню отправил?
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05.09.2022 02:26
+22
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05.09.2022 02:28
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Ти теж відповідатимеш,чмо гнусаве
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05.09.2022 02:07 Відповісти
бажано, щоб і 73 зефіли відповіли.
Але, нажаль, дурень не відповідає за свої дії, хоча голосувати їм дозволено
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05.09.2022 13:35 Відповісти
Вони вже відповідають,далі буде ще більша срака,вірніше тухес.
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05.09.2022 13:52 Відповісти
А це точно саме ті, хто винен?
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05.09.2022 02:11 Відповісти
Та валять все на "територіалів" Зараз "включать "поламаний телефон": Місцеві органи влади "включать дурня" - "думали що територіали самі домовляться з поліцаями та МНС-никами про організацію заходу" (Атрощенко з Чаусом уже "відхрестилися" - заявили, що взагалі про цю "виставку" нічого не знали!) Як буде "відмазуваться" глава Деснянського району, на території якого це "організували" - не знаю) Поліцаї та МНС-ники скажуть, що до них ніхто не звертався "Територіали скажуть, що думали, що безпосередні виконавці знають порядок і правила проведення подібних заходів І все "окошиться" на цих виконавцях А ті, хто повинен був організувать і контролювать - "не при ділах" Їм лише "пригрозять пальчиком"
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05.09.2022 03:43 Відповісти
За такою логикою й тi , що розмiнували Чонгар тех "не при дiлах"..
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05.09.2022 08:11 Відповісти
так і є, тому що в них є начальники. в начальників - керівники, а нагорі - зе, яке і має відповідати за це. Але хіба купка лайна може нести відповідальність, тільки вонь!
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05.09.2022 13:38 Відповісти
Я не стану писать гадости про Боневтика в этой теме. Тут он прав.
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05.09.2022 02:13 Відповісти
Ворог ,не може бути прав або не прав,ця ница мавпа має право на подохнути
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05.09.2022 02:44 Відповісти
Та ви що? З дуба впали , як ваша мавпа?
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05.09.2022 05:07 Відповісти
Що таке ГБР?
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05.09.2022 02:23 Відповісти
Гундоське Бюро Розслідування
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05.09.2022 02:24 Відповісти
а кого задержали за разминирование границы с Крымом за погибших 50-80тыс. в Мариуполе?какой выродок шашлыки обещал а сам их на бойню отправил?
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05.09.2022 02:26 Відповісти
а чому так оперативно не затримали тих, хто відвів зі сходу війська і заборонив стріляти? Чому немає тих, хто розмінував Чончар, Перекоп і інші споруди на півдні? Хто здав південь? Хто здав Азовське і Чорне моря зі всіма будинками відпочинку і санаторіями, рибними запасами, флотом? Хто створив доступ до Кримського каналу, по якому пішла вода на окуповані території в Крим? Хто здав Запорізьку АЕС? Хто здав Бучу, Ірпень, Гостомель, Ізюм, Маріуполь, де закатували сотні тисяч українських жінок і дітей? Хто заморозив ракетні програми і немає чим збивати ворожі? Хто дав команду на вилучення клістронів і зробив наші ППО небоєздатними? Хто розікрав всі запаси масок, костюмів, зерна? Хто мародерить гуманітарку в кожній області? Хто випустив за кордон ригів і "слуг" які мають призивний вік? Хто повисив ціни на газ, бензин, солярку, продукти і послуги? Хто допустив, що ворог розбив фактично всі заводи і порти? Хто так гоиувався до війни, що не закупив жодного снаряда, бронежилета, шолома? Хто це такий?
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05.09.2022 07:55 Відповісти
НиначассЭ....
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05.09.2022 08:12 Відповісти
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05.09.2022 02:28 Відповісти
Жити на банковій або у кончезаспі.😏
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05.09.2022 06:30 Відповісти
Что взорвалось?
Мусорам верить глупо
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05.09.2022 05:03 Відповісти
За корегування ворожих ракет дають 5 років. А цим нещасним дадуть показово не менше 10. Я їх не виправдовую, але те, що з них зроблять цапів-відбувайлів - очевидно. У нас допомога ворогу "карається" гуманніше, ніж скоєння дтп чи якийсь побутовий злочин.
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05.09.2022 06:00 Відповісти
Бубочка тупой ради пиара опять на те-же грабли.....
Зеля.... Шо там с убийцами Шеремета? Ты когда покаешься перед невинными? И накажешь виновных в этом позорище?
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05.09.2022 06:55 Відповісти
А чого це він буде себе карати? - Самовбивць не відспівують.
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05.09.2022 07:08 Відповісти
А тем кто гуманитарку составами воровал только пидозра, а тем кто продавал ее вообще молчок.
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05.09.2022 06:57 Відповісти
А мама, яка повинна 24 ''пасти'' свою дитину невинна?
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05.09.2022 08:17 Відповісти
Знову Зеленський коментує затримання "винуватців" вибуху в Чернігові. Як там затримання Ріфа, Кузьменко і Дугарь? Підтвердилася експертиза "експерта" з "ДНР" по походняку якогось тіла? Знову лізе туди, де не його місце? Доріг вже набудував замість Укравтодора, а свої обовз'язки по укрепленню оборони кинув собаці під хвіст?
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05.09.2022 09:52 Відповісти
Ну не президент, а прес-секретар,причому Д-У-Ж-Е брехливий. Робити "виставки,показ розбитої техніки--це піар найвищої проби, розкрадання коштів, невиправданні витрати бюджету,відволікання своїх лохів від проблем. Кошти дуже потрібні ЗСУ І ці "покази" пішли від вказівок ОП,це причина різних НС. А тепер буде відповідати якийсь сержант,а не автор цієї безглуздої вистави.
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05.09.2022 10:58 Відповісти
міська влада винна, а не як тут ******* писати 73%
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05.09.2022 13:37 Відповісти
Цікаво,скільки в Бучі проголосувало за Шмарклю,тепер вони мають бути задоволені
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05.09.2022 13:44 Відповісти
Винен ініціатор цього дійства , а не учасники !

А це міський голова !
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05.09.2022 13:47 Відповісти
 
 