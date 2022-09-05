Россия может прекратить существование в нынешнем виде, – генерал армии США Ходжес
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Военные цели США должны включать "деимпериализацию" России. Штаты должны быть готовы к тому, что она прекратит существование в нынешнем виде.
Такого мнения придерживается генерал армии США Бен Ходжес. Об этом он написал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я думаю, что военные цели США в этом конфликте должны включать "деимпериализацию" России. Мне кажется, что мы видим начало конца российской федерации в ее нынешнем виде. Мы должны быть готовы к этому. Мы не были готовы к концу СССР", - написал экс-командующий войсками США в Европе.
Таким образом, он прокомментировал слова бывшего посла США в НАТО Курта Волкера о том, что "империалистические войны" РФ против ее соседей начались не в Украине, а в Грузии, и "мы не можем забывать, что Россия все еще находится в Грузии".
Пожалуйста, подождите...
Это был огромный рынок сбыта для всего, что только можно было завезти.
Никто в здравом уме не мог отказаться от таких прибылей.
З державами те саме.
На початку 90-х росію прийняли в сім'ю вільних народів як колишнього невільника, що звільнився від свого рабства. Через 30 років усім стало зрозуміло, що це була фатальна помилка - не було ніякого невільника, якого силоміць тримали в неволі, а були раби, які добровільно та усвідомлено прийняли своє рабство. І як давно відомо, найбільша мрія раба - це не свобода, а наявність своїх рабів.
Тому зараз ставлення до Росії буде зовсім інше - жодних "ніжок буша", жодної допомоги. Розчавити отруйну гадину - це єдина їй "допомога"
У російській є слова одного кореня - "насилие и изнасилование"
В українській "насильство та зґвалтування", це зовсім різні коріння.
Зрозуміло, що ви хотіли написати "джерело насильства", але переклали це як "джерело зґвалтування".
Загалом, зрозуміло, але трохи нескладно
Це вже було потім, а спочатку були джавеліни для партизанського спротиву та поради копати траншеї.
Лайк не можу поставити, бо ви все перевернули з ніг на голову.
2. Танкових колон по 60 км. не те що не було, а і бути не могло. Були колони забеспечення такого гатуйку, тобто пальне, бк, особовий склад, інженерні підрозділи і таке інше. Звісно у складі колон були і БТРи, і БМП, і танки. Але це не були виключно танкові колони. Наступ кацапів на Київ і захлинувся тому, що колони забеспечення були розбиті і заправити танки не було чим, особовий склад, що мав би підтримати танки, був знищений.
3. Я не маю наміру применшувати значимість західної допомоги, але ті ж самі 777, М113, хаймерси - справа подальшого часу. Навіть на сьогодняшний день Україна не отримала достатнього озброєння, за що платить дуже велику ціну. Не маю жодного сумніву в тому, що отримає все, що потрібно, але це справа майбутнього.
https://bykvu.com/ua/bukvy*********-viiskovyi-konvoi-pid-kyievom-maie-dovzhynu-ponad-64-km/
Був би ще більше вдячний вам за посилання на 60-ти кілометрові (як ви стверджуєте) танкові колони, надання західними партнерами відповідної бойової техніки до(!!!) початку кацапської інтервенції, адже у попередньому посиланні я не знайшов доказів вашого твердження. Ще раз повторюю, що не применьшую значення західної допомоги, але було б краще отримати своєчасну та співмірну ситуації допомогу, бо джавеліни та нлави, звісно, добре, але одними ними кацапа здолати важко, якщо не сказати - неможливо. Тим більше, що, за вашими словами, в США та Великій Британії мали повну інформацію щодо сил та озброєння, які ***** накопичив вздовж кордонів та його планів. Якщо так, то чому тягли з наданням відповідної допомоги, а не партизанських джавелінів ??? Нагадаю, що коли Україні потрібна була зброя західних зразків, партнери вишукували по всьому світу зброю совкового виробництва, нє ??? Звісно і це також допомога, але...
Тому виходить так, що здати Україну ***** не дозволили ЛЮДИ, народ, а не США та ВБ, так ???
Заздалегідь дякую за "експердну" відповідь.
Ваше третє посилання не відкривається зовсім. Взагалі-то воно мені і не потрібне, бо я знаю, що такого не те що не було, а і бути не могло апріорі.
Тому у мене є до вас останнє запитання: я можу сприймати цю обставину як за неможливість надати вами підтвердження вашим же словам ? Бо якщо ви вважаєте найбільш вагомим доказом перехід на особистості, на кшталт "експерд", "як карась", "провокатор", то подальше з"ясовування істини просто виглядає не потрібним.
А думка відставного 3-зіркового генерала, який командував силами США в Європі, це думка того, хто знає, що треба робити і як треба робити.
І до цієї думки дослухаються.
Хоча згоден, це не план дій та не дорожня карта
Вони хтіли "наваросію", ото хай вона і буде!
Не більша за "Садовоє кольцо"...
Яка нам вигода? сформована під нашим і наших союзників контролем, Новоросія буде неагресивною державою.
Але!
Тільки якщо це (єммм...) "створиннячко" буде мати формат "Безконтактного зоопарку", більша площа якого буде "Кунс-камера"!
І шоб усе як треба - баночки, формалін, струм з обох боків огородження й таблички "Кормити тільки ягелем"...
100-летний ветеран в интервью что-то ляпнул про "россию" в смысле необходимости переговоров и взаимных уступок, но тут же был осажен и привёл свою линию в соответствие с линией партии
Тому і продовжують гавкати на користь москви.
Бо незалежний експерт незважачи на свій похилий вік, поки він не впав у маразм, не буде агітувати на користь москви - не знищене зло має властивість відновлюватися.
А москва должна быть физически разрушена, ее ымперские завоевания связаны с неспособностью метрополии обеспечить должный уровень благосотояния жителей!