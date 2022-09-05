Россия может прекратить существование в нынешнем виде, – генерал армии США Ходжес

Военные цели США должны включать "деимпериализацию" России. Штаты должны быть готовы к тому, что она прекратит существование в нынешнем виде.

Такого мнения придерживается генерал армии США Бен Ходжес. Об этом он написал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что военные цели США в этом конфликте должны включать "деимпериализацию" России. Мне кажется, что мы видим начало конца российской федерации в ее нынешнем виде. Мы должны быть готовы к этому. Мы не были готовы к концу СССР", - написал экс-командующий войсками США в Европе.

Таким образом, он прокомментировал слова бывшего посла США в НАТО Курта Волкера о том, что "империалистические войны" РФ против ее соседей начались не в Украине, а в Грузии, и "мы не можем забывать, что Россия все еще находится в Грузии".

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