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Росія може припинити існування в теперішньому вигляді, - генерал армії США Ходжес

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ходжес

Військові цілі США мають включати "деімперіалізацію" Росії. Штати мають бути готові, що вона припинить існування в нинішньому вигляді.

Такої думки дотримується генерал армії США Бен Ходжес. Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що військові цілі США у цьому конфлікті мають включати "деімперіалізацію" Росії. Мені здається, що ми бачимо початок кінця російської федерації у її нинішньому вигляді. Ми маємо бути готові до цього. Ми не були готові до кінця СРСР", - написав екскомандувач військами США у Європі.

Таким чином він прокоментував слова колишнього посла США в НАТО Курта Волкера про те, що "імперіалістичні війни" РФ проти її сусідів почалися не в Україні, а в Грузії, і "ми не можемо забувати, що Росія все ще перебуває в Грузії".

Також читайте: Можливо, настав час Україні та Молдові вирішити придністровське питання, - генерал армії США у відставці Ходжес

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+42
весь світ думав, що россіяни - жертви радянського поневолення, разом з іншими народами! а виявилося, що россіяни - джерело та причина гвалтування всіх поневоленних народів
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05.09.2022 07:10
+37
Є вираз - "До кожної людини треба ставитися з повагою, поки вона не доведе протилежне".
З державами те саме.
На початку 90-х росію прийняли в сім'ю вільних народів як колишнього невільника, що звільнився від свого рабства. Через 30 років усім стало зрозуміло, що це була фатальна помилка - не було ніякого невільника, якого силоміць тримали в неволі, а були раби, які добровільно та усвідомлено прийняли своє рабство. І як давно відомо, найбільша мрія раба - це не свобода, а наявність своїх рабів.
Тому зараз ставлення до Росії буде зовсім інше - жодних "ніжок буша", жодної допомоги. Розчавити отруйну гадину - це єдина їй "допомога"
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05.09.2022 07:06
+20
30 років назад потрібно було вирішити таке питання і не підгодовувати "ніжками Буша".
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05.09.2022 06:46
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Від ексів, завжди такі правельні і в одночас прості слова звучать.
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05.09.2022 06:44 Відповісти
бо вони не обмежені дипломатичними рамками
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05.09.2022 07:02 Відповісти
30 років назад потрібно було вирішити таке питання і не підгодовувати "ніжками Буша".
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05.09.2022 06:46 Відповісти
проблема в тому, що Захід не хоче бачити россіян в своїх країнах ані на танках ані в якості голодних обірванців
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05.09.2022 07:03 Відповісти
паРашастан повинен зникнути з мапи миру.
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05.09.2022 07:28 Відповісти
А они и не подкармливали - они зарабатывали деньги на всем бывшем СССР.
Это был огромный рынок сбыта для всего, что только можно было завезти.
Никто в здравом уме не мог отказаться от таких прибылей.
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05.09.2022 09:25 Відповісти
З Богом!
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05.09.2022 06:57 Відповісти
Є вираз - "До кожної людини треба ставитися з повагою, поки вона не доведе протилежне".
З державами те саме.
На початку 90-х росію прийняли в сім'ю вільних народів як колишнього невільника, що звільнився від свого рабства. Через 30 років усім стало зрозуміло, що це була фатальна помилка - не було ніякого невільника, якого силоміць тримали в неволі, а були раби, які добровільно та усвідомлено прийняли своє рабство. І як давно відомо, найбільша мрія раба - це не свобода, а наявність своїх рабів.
Тому зараз ставлення до Росії буде зовсім інше - жодних "ніжок буша", жодної допомоги. Розчавити отруйну гадину - це єдина їй "допомога"
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05.09.2022 07:06 Відповісти
весь світ думав, що россіяни - жертви радянського поневолення, разом з іншими народами! а виявилося, що россіяни - джерело та причина гвалтування всіх поневоленних народів
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05.09.2022 07:10 Відповісти
Мені здається, що вас трохи підвів Google Транслейтор.
У російській є слова одного кореня - "насилие и изнасилование"
В українській "насильство та зґвалтування", це зовсім різні коріння.
Зрозуміло, що ви хотіли написати "джерело насильства", але переклали це як "джерело зґвалтування".
Загалом, зрозуміло, але трохи нескладно
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05.09.2022 08:04 Відповісти
Доречі,гвалтування теж є,як і насильство з боку рашистів.
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05.09.2022 10:04 Відповісти
ні, я мав на увазі саме гвалтування! бо те що роблять россіяни - це збочення
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05.09.2022 10:58 Відповісти
* маю на увазі не просто насильство, а збочене насильство
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05.09.2022 11:00 Відповісти
як проеволюціонувала оцінка спроможностей України та россії в очах західних аналітиків!! від "ми даємо 2 дні за захоплення Києва" та "питання не в тому чи захоплять россіяни Київ, а в тому коли вони його захоплють" в "россія може припинити існування в теперишньому вигляді"
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05.09.2022 07:07 Відповісти
Західни аналітіки давали наліз зрадницький політіки Зелі, а не краіни. Звичайно Зеля мог капітулювати не 72 часи, а за 6, але народ цього не дозволив.
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05.09.2022 07:29 Відповісти
Скоріше не дозволили США та Англія.Польща.та інші союзники українського народу.Без їхньої військово-фінансової допомоги український народ мабуть би не мав би доброї можливості відстоювати свою гідність і незалежність перед рашистським окупантом-кровопивцею
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05.09.2022 09:25 Відповісти
Не дозволили США та Англія.
Це вже було потім, а спочатку були джавеліни для партизанського спротиву та поради копати траншеї.
Лайк не можу поставити, бо ви все перевернули з ніг на голову.
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05.09.2022 09:53 Відповісти
Мені Ваші лайки без потреби, оскільки Ви навіть не задумуєтесь ,що поради "копати траншеї" за пів-року до початку війни давали українському кулєбі з єрмаком в США (що означає в переносному розумінні"пора хлопці думати про захист України , а не про асвальт" ,рівно як джавеліни і не тільки для партизанського спротиву були надані Україні знову ж таки від тих самих лрузів іх США,Англії .Польщі.Відаючи .що рашисти будуть нападати на Україну США .та союзники українського народу за пару тижнів до початку війни щоденно відправляли в Україну до 10 ти транспортних літаків із озброєнням.особливо"джавелінів" "нлавів" і т.д .оскільки в США були дані про кількість важкого озброєння на Півночі України(танкові колони на початку вторгнення по 40-60км )Це вже було на початку,а не потім,потім було би вже без потреби
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05.09.2022 10:08 Відповісти
1. Поради копати траншеї Куллебі надавали в Штатах не за пів року до початку інтервенції, а 23 лютого, доречи. Так що не пересмикуйте і дотримуйтесь хронології, якщо претендуєте на об"єктивність.
2. Танкових колон по 60 км. не те що не було, а і бути не могло. Були колони забеспечення такого гатуйку, тобто пальне, бк, особовий склад, інженерні підрозділи і таке інше. Звісно у складі колон були і БТРи, і БМП, і танки. Але це не були виключно танкові колони. Наступ кацапів на Київ і захлинувся тому, що колони забеспечення були розбиті і заправити танки не було чим, особовий склад, що мав би підтримати танки, був знищений.
3. Я не маю наміру применшувати значимість західної допомоги, але ті ж самі 777, М113, хаймерси - справа подальшого часу. Навіть на сьогодняшний день Україна не отримала достатнього озброєння, за що платить дуже велику ціну. Не маю жодного сумніву в тому, що отримає все, що потрібно, але це справа майбутнього.
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05.09.2022 13:38 Відповісти
Грышка, читай читай і не клей "експерда"- https://twitter.com/censor_net/status/1559432517857542150

https://bykvu.com/ua/bukvy*********-viiskovyi-konvoi-pid-kyievom-maie-dovzhynu-ponad-64-km/
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05.09.2022 14:09 Відповісти
Дуже дякую за посилання (ви таки "клюнули" на мою провокацію).
Був би ще більше вдячний вам за посилання на 60-ти кілометрові (як ви стверджуєте) танкові колони, надання західними партнерами відповідної бойової техніки до(!!!) початку кацапської інтервенції, адже у попередньому посиланні я не знайшов доказів вашого твердження. Ще раз повторюю, що не применьшую значення західної допомоги, але було б краще отримати своєчасну та співмірну ситуації допомогу, бо джавеліни та нлави, звісно, добре, але одними ними кацапа здолати важко, якщо не сказати - неможливо. Тим більше, що, за вашими словами, в США та Великій Британії мали повну інформацію щодо сил та озброєння, які ***** накопичив вздовж кордонів та його планів. Якщо так, то чому тягли з наданням відповідної допомоги, а не партизанських джавелінів ??? Нагадаю, що коли Україні потрібна була зброя західних зразків, партнери вишукували по всьому світу зброю совкового виробництва, нє ??? Звісно і це також допомога, але...
Тому виходить так, що здати Україну ***** не дозволили ЛЮДИ, народ, а не США та ВБ, так ???
Заздалегідь дякую за "експердну" відповідь.
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05.09.2022 20:26 Відповісти
Дуже перепрошую, але у вас якось так вийшло, що перші два посилання на один і той самий допис у твіттері. Він стосується Кулеби з Єрмаком. Тому інформації щодо танкових колон довжиною у 60 км. я і не побачив. Стосовно ворожих війскових конвоїв я і не спорив, а навпаки стверджував цей факт, бо строкову службу служив якраз у танковому полку і уявляю собі кількість машин у танковій колоні довжиною у 60 км. - це приблизно 20 танкових полків за радянською структурою формування танкових підрозділів. Щоб впевнитися у цьому, будь ласка, перегляньте мій попередній допис. Кожен полк це 100 танків. Зможете самі порахувати кількість саме танків у такій колоні ? А кількість техніки у конвоях забеспечення (пального, бк, провізії, особовий склад підрозділів забеспечення і т.д.) такої кількості танків ? А загальна кількість танків, яку ***** накопичив на кордоні з Україною для нападу, вам відома ?
Ваше третє посилання не відкривається зовсім. Взагалі-то воно мені і не потрібне, бо я знаю, що такого не те що не було, а і бути не могло апріорі.
Тому у мене є до вас останнє запитання: я можу сприймати цю обставину як за неможливість надати вами підтвердження вашим же словам ? Бо якщо ви вважаєте найбільш вагомим доказом перехід на особистості, на кшталт "експерд", "як карась", "провокатор", то подальше з"ясовування істини просто виглядає не потрібним.
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06.09.2022 12:29 Відповісти
Все, як завжди, пенсіонер розумний, при роботі чмо, яке прогинається під будь що
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05.09.2022 07:33 Відповісти
Якщо звичайний пенсіонер висловить свою думку щодо будь-якого політичного питання, про це не знатиме ніхто, крім його дружини.
А думка відставного 3-зіркового генерала, який командував силами США в Європі, це думка того, хто знає, що треба робити і як треба робити.
І до цієї думки дослухаються.
Хоча згоден, це не план дій та не дорожня карта
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05.09.2022 07:34 Відповісти
Ох, як же кацапидло воробей саме собіц ндравіцца. Туие ********** бидло не знає, що таке впливова особа.
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05.09.2022 07:37 Відповісти
Дуже імовірно !
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05.09.2022 07:26 Відповісти
не можє а повинна припинити існування зовсім
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05.09.2022 07:41 Відповісти
Допоможемо ій в цьому
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05.09.2022 07:43 Відповісти
коли люди, економлять на їжі, без горячої води та газу, без можливості поїхати у відпустку, відчувають вялічіе своеї держави, це не патріотиз - це шизофренія.... і так з недоімперіею пора закінчувати......
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05.09.2022 07:44 Відповісти
Немає росії і ніколи не було. Є орда, хинова і московія, які себе перейменували в Росію, вкравши історію і назву в нас русинів-українців. У диких ординців немає жодної колядки, своєї пісні, казок - все крадене. Орда і залишиться ордою, хоч де б вона не посилилася і щоб не одягала.
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05.09.2022 08:08 Відповісти
Я презу ,поцу пишу 3года https://youtu.be/xoo0fCItMCs
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05.09.2022 11:19 Відповісти
это ожидаемо, суть всего происходящего в том, что жить хорошо хотят все, а перспектив в хорошей жизни у паРашников нет, стратегия медленного поджаривания жабы будет набирать обороты, что приведет к внутренним недовольствам и конфликтам , подогреваемые потерей рабочих мест, отсутствием качественных товаров и услуг, снижением покупательской возможности и постепенного обнищания населения , что в свою очередь приведет к отделению регионов от центра управления , то есть московии , отказ от паспортов ,, русских,, создание своих ,, республик ,,, и региональное самоуправление сможет спасти ситуацию и поможет уйти из под санкций , которые будут только усиливаться , фейковый патриотизм останется только на шизоидных каналах останкино, по всей стране начнутся бунты перерастающие в всепоглощающую революцию, кровожадную и беспощадную, алкоголизм и наркомания , безысходность и страх поглотят паРашников , суицид будет обыденностью , ....................осознание того , где и что они такое добьет их .
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05.09.2022 08:13 Відповісти
Не "може", а "має"!
Вони хтіли "наваросію", ото хай вона і буде!
Не більша за "Садовоє кольцо"...
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05.09.2022 08:24 Відповісти
е ні, я маю надію поагітувати російську публіку за Новоросію в межах Брянської, Смоленської ( ці двоє під питанням відносно минулого литовського князівства), Курської Білгородської, Вороніжської, Ростовської, Кубані і Краснодару, якщо захочуть. Всі, хто не захочке бутти у вільній Новоросії, відпровляти в мацковське гасударство в їх глубокіє іпеня. Тобто мацква ні в якому разі не може представляти Новоросію.
Яка нам вигода? сформована під нашим і наших союзників контролем, Новоросія буде неагресивною державою.
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05.09.2022 09:30 Відповісти
"Сформована під нашим і наших союзників контролем, Новоросія буде неагресивною державою" - окей, згоден...
Але!
Тільки якщо це (єммм...) "створиннячко" буде мати формат "Безконтактного зоопарку", більша площа якого буде "Кунс-камера"!
І шоб усе як треба - баночки, формалін, струм з обох боків огородження й таблички "Кормити тільки ягелем"...
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05.09.2022 11:28 Відповісти
ну так денацифікація як палиця - має два кінці. У післявоєнній Німеччині була заборона на військові формування окрім поліції (здається). Військові злочинці були засуджені, ті що поверталися з полону і десятим заказували більше не воювати. Тобто досвід у Європі є.
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05.09.2022 15:39 Відповісти
Імперська система управління менш ефективна в порівнянні з демократичною. Тому імперія завжди приречена на зникнення.
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05.09.2022 08:36 Відповісти
для меня очень показательным был недавний пердимонокль с бывшим госсекретарём Киссинджером
100-летний ветеран в интервью что-то ляпнул про "россию" в смысле необходимости переговоров и взаимных уступок, но тут же был осажен и привёл свою линию в соответствие с линией партии
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05.09.2022 08:42 Відповісти
я не знаю, настільки то є правда, але кісінджери і їм подібні - законспіровані агенти кремля.
Тому і продовжують гавкати на користь москви.
Бо незалежний експерт незважачи на свій похилий вік, поки він не впав у маразм, не буде агітувати на користь москви - не знищене зло має властивість відновлюватися.
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05.09.2022 09:34 Відповісти
Кісінжер скаже шо завгодно, аби платили - "лобіст" називається...)))
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05.09.2022 16:55 Відповісти
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05.09.2022 10:11 Відповісти
Она Рассея,от рассеяных народов Слово рос украдено от р.Рось,под Киевом. Назвать ее рассея,забрать наше рос.. https://youtu.be/xoo0fCItMCs
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05.09.2022 11:17 Відповісти
Снова комплекс меншовартости. Украинцы это украинцы. Надо гордиться этим.
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05.09.2022 11:47 Відповісти
Сама правильна думка на цей час! Ходжес -браво!
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05.09.2022 12:02 Відповісти
Для этого надо что то делать а не языком трындеть. Если б на месте чёрного и рыжего оказался кто ни будь типа Джона Маккейна то всё было бы совсем по другому.
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05.09.2022 12:40 Відповісти
Ну вся последняя империя обязана по всем законам жанра распасться. Так всегда было и будет.
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05.09.2022 12:41 Відповісти
Не "может", а ДОЛЖНА!
А москва должна быть физически разрушена, ее ымперские завоевания связаны с неспособностью метрополии обеспечить должный уровень благосотояния жителей!
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05.09.2022 14:44 Відповісти
 
 