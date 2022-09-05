В Харькове разоблачили писателя-пропагандиста из оккупированной Горловки, отрицавшего существование Украины
Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
По данным следствия, писатель из временно оккупированной Горловки Донецкой области, год назад переехавший в Харьков, распространял материалы, в которых поддерживает действия РФ.
Как сообщает Офис генпрокурора, в марте он дал интервью одному из российских каналов, в котором публично оправдал российское вторжение, сообщает Цензор.НЕТ.
В марте во время интервью для российского канала литературный деятель псевдореспублик рассказал, что именно украинские военные 8 лет бомбили и уничтожали Донбасс. Подозреваемый также отметил, что вооруженная агрессия РФ помогает урегулировать гражданский конфликт, потому что с 2014 года Украины как государства больше не существует.
При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры ему сообщено о подозрении в распространении материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины).
Пожалуйста, подождите...
В Харькове поприятней.
заробляти рашинське бабло за брехню !!
https://stihi-ru.translate.goog/avtor/iioann?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc
- Ваша профессия?
- Поэт.
- В карточке сказано «писатель».
- Это почти тоже самое.
- Тут не существует «почти». Что вы подразумеваете под словом «поэт»?
- Это значит писать, не будучи писателем.(с)
ніяких підвалов СБУ не вистачить щоб їх трохи вилікувати від їхніх хвороб
є Путіно-дрочери, є Пушкіно-дрочери, є Жукова-дрочери, є Гепочка-дрочери, є ОПЗЖ-дрочери, є ЗЕленоКурви-дрочері
які завгодно курви водяться у Харкові
а в моєму будинку навіть мешкала курва Леніно-дрочерша
вона збирала з усього району (Московського до речі) бюсти Леніна, зі школ та інших місць
й жила в квартирі, повній бюстами Леніна, декільками кішками та собачкої
И шо, 6 месяцев нужно чтобы найти это ЧМО?
Нах*я воно тут між людей - хай п*здує до своєї біофауни...
Там навіть у нього це краще буде виходити!
Душевніше, правдоподібніше, з приступами поносу...
на ***в радную говєнь, у горлауку, к сваім, к лішнєхрамасомним-іншочелюстним мишебратьям!
А якщо серйозно - влада тупо заїбала няньчиться з ******** запроданцями. Якого біса? У нас війна! До стінки поставили, організували безглузде самогубство трьома кулями в потилицю, і хай у кабздона на концерті тусить, **** чорнорота, пєйсатєль ****. Правда в тому, що якщо ми не робитимемо того, що необхідно, по відношенню до ворогів, то вороги робитимуть це по відношенню до нас!