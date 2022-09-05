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Новости ОбществоВойна в Украине
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Горловка (2381) пропаганда (3470) СБУ (18668) Харьков (6515)

В Харькове разоблачили писателя-пропагандиста из оккупированной Горловки, отрицавшего существование Украины

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

сбу

По данным следствия, писатель из временно оккупированной Горловки Донецкой области, год назад переехавший в Харьков, распространял материалы, в которых поддерживает действия РФ.

Как сообщает Офис генпрокурора, в марте он дал интервью одному из российских каналов, в котором публично оправдал российское вторжение, сообщает Цензор.НЕТ.

В марте во время интервью для российского канала литературный деятель псевдореспублик рассказал, что именно украинские военные 8 лет бомбили и уничтожали Донбасс. Подозреваемый также отметил, что вооруженная агрессия РФ помогает урегулировать гражданский конфликт, потому что с 2014 года Украины как государства больше не существует.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры ему сообщено о подозрении в распространении материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины).

Также смотрите: Российская пропаганда использует видео, на котором воины 40-й ОАБр уничтожают вражеский танк, как "доказательство" своей победы, - блогер. ВИДЕО
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Топ комментарии
+30
Ну да, в Горловке стишков не попишешь особо, не ценят поэтов.
В Харькове поприятней.
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05.09.2022 14:47
+25
А морду закривати не потрібно , бо ми маємо право бачити цю бидляцьку пику !
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05.09.2022 14:49
+23
В Горлівці кацапи всіх гребуть на війну , а в Харкові спокійно можна
заробляти рашинське бабло за брехню !!
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05.09.2022 14:53
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Ну да, в Горловке стишков не попишешь особо, не ценят поэтов.
В Харькове поприятней.
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05.09.2022 14:47 Ответить
В Горлівці кацапи всіх гребуть на війну , а в Харкові спокійно можна
заробляти рашинське бабло за брехню !!
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05.09.2022 14:53 Ответить
Але ж йому прийшлось цілий рік нести цю пургу.
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05.09.2022 15:15 Ответить
В Харькове дох..уя любителей "сруского мира" даже после масштабных бомбардировок
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05.09.2022 15:31 Ответить
ПИШУ в который раз ! ИЗМЕНИТЕ статьи Закона об уголовной ответственности, необходимо увеличить сроки за предательство,корректировку огня,пропаганду агрессора и т.д,ЭТИ СУКИ прямо смеются нам в лицо ! в кацапии за косой взгляд на полицая дают ОТ пяти лет и выше.ПЕРЕСАДИТЕ всю эту ******** и пусть работают на урановых рудниках ! наш трахнутый министр юстиции только и знает,что ремонтом камер заниматься, поназначали зеленую, неспособную шваль
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05.09.2022 15:37 Ответить
- 🐑🐏🦠Недоразвитые 73% ,готовые ,сейчас полюбить Абдрестовича ‼️🤮ПРОДАЖНЫЕ ВСЕ ОТ ЖУРНАШЛЮХ до руководства ЗСУ , ТЕРПЕВШИХ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА 4-уклониста ,они видели , что банда каламоя все делала в интересах Кремля
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05.09.2022 16:46 Ответить
Обмінний фонд.
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05.09.2022 14:47 Ответить
кацапи, на своїх не міняють, виключно офіцери пілоти і кадирівці, а цей даунбаський шлак, їм, нах не всрався, тепер ми будемо, годувати це лайно!(
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05.09.2022 14:49 Ответить
Так пілоти ж мають бути офіцерами, чи то я живу минулими спогадами?
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05.09.2022 14:58 Ответить
відкриваю вам таємницю, крім пілотів - офіцерів, є ще офіцери серед танкістів, артилеристів, і так далі, маю надію, що допоміг!(
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05.09.2022 15:03 Ответить
Та я ж не сперечаюсь. Страшно сказати, але навіть у піхоті є офіцери. Але танком може керувати сержант чи навіть рядовий (точно не знаю, але навряд чи офіцер), а пілот - тільки офіцер.
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05.09.2022 15:59 Ответить
Ви написали, що орки хочуть на обмін тільки пілотів, офіцерів та кадирівців. ІМХО, достатньо було написати "офіцерів і кадирівців".
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05.09.2022 16:01 Ответить
Шльопнути його нах,годувати ще не вистачало!
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05.09.2022 15:35 Ответить
Це він генетично такий відбитий, чи йому так пропагандою мізки (хоча звідки там мізки) засрали?!!
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05.09.2022 14:48 Ответить
мудило в Горлівці не схотів жити
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05.09.2022 14:48 Ответить
відправте його до дочки Дугіна, нехай там пропагує руськиймір....
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05.09.2022 14:49 Ответить
На концерт кабздона все билеты проданы, зал не резиновый, ... хотя можно закатить творческий вечер горе писаки, по пригласительным.
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05.09.2022 14:58 Ответить
Не волнуйтесь, сейчас по контрамаркам работает двойник Иосифа Давидовича.Ему временно выделен летний кинотеатр.
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05.09.2022 16:14 Ответить
Отлично, тогда можно добавить в репертуар камни с неба.
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05.09.2022 16:37 Ответить
А морду закривати не потрібно , бо ми маємо право бачити цю бидляцьку пику !
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05.09.2022 14:49 Ответить
осьо воно, там ціле графоманське кодло

https://stihi-ru.translate.goog/avtor/iioann?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc
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05.09.2022 16:23 Ответить
обіймає фейкову посаду "заступника голови спілки письменників ЛНР", пописує в стилі "тюрємний шансон", але рік як утік з "линири" до Харкова
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05.09.2022 16:31 Ответить
а чего же это падло не поехало в рашку? где млять логика?
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05.09.2022 18:40 Ответить
мерзенна тварюка..., чомусь він не до свого любого руського миру поїхав, а в український Харків, напевне, щоб тут вести свою тупу пропаганду, гніда ...
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05.09.2022 14:54 Ответить
Нічого - тюрма може піти на користь Один художник-невдаха у тюрмі книгу написав "Моя боротьба" називається Другий - цілий цикл книжок для дітей Може і у цього щось вийде? Хоч цим прославиться!
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05.09.2022 14:55 Ответить
Першому, якого Ви згадали, книжка не допомогла стати людиною, скоріш навпаки.
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05.09.2022 15:00 Ответить
У кого як мізки "повернуті" були Думаєш - без тюрми він-би її не писав? Він її закінчував уже в Бехтерсгадені писать А друге видання ("виправлене"- уже в Берліні)
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05.09.2022 15:12 Ответить
Тюрма сприяла, бо там був час подумати😀
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05.09.2022 16:39 Ответить
От посидить і подумає! Може розум з"явиться?
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05.09.2022 17:13 Ответить
Боюсь, що навряд там розум з'явитися.
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05.09.2022 20:14 Ответить
Мені соромно, але я не можу згадати - хто другий?
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05.09.2022 17:45 Ответить
Та він лише в Британії публікований Це мені товариш-філолог (зараз вже покійний) якось казав зі сміхом що людині відмовляли публікувать його твори в області історичного роману А потім сів у тюрму за вбивство у стані наркотичного сп"яніння Там позбавився від наркотичної залежності і написав купу оповідань і повістей для дітей Прізвище точно не пам"ятаю: чи-то "Кефрі" чи "Кеврі" Але я так і не знаю - чи це його прізвище чи псевдонім
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05.09.2022 18:12 Ответить
Мабуть, Гугл таки не все знає - я знайшов лише дитячу письменницю Альбіну Кефрі, але про тюрму та наркотики там немає. Шукав і англійською, і просто як британських дитячих письменників - не знайшов. Не принципово - суть зрозуміла.
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05.09.2022 19:01 Ответить
Ні - там чоловік Може, я щось з прізвищем наплутав? Я сам писав під 5 псевдонімами - так що можу плутанину зрозуміть Колись, як Хафіз, вирішив посміяться над власним оповіданням надрукованим в журналі Морду не набили, як Хафізу, але образилися і назвали ДЛБЙБом, що не тямить у письменництві
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05.09.2022 20:18 Ответить
Не переймайтесь, воно того не варте. Я не філолог і взагалі не гуманітарій, тож навряд чи мене його твори зацікавлять
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05.09.2022 20:39 Ответить
Та я й сам ті твори не те що не читав але й не чув про них Володя просто був завзятим англоманом і трохи "поїхавшим" на англійській літературі - але прекрасною людиною і завзятим грибником (на цьому ми і зійшлися)
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05.09.2022 20:55 Ответить
там йому і місце!
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05.09.2022 14:56 Ответить
Де "там"? В Харкові?
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05.09.2022 19:08 Ответить
Гнида, чтож на оккупированной территории не остался.
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05.09.2022 14:57 Ответить
Шура,оця гидота лугандонська дуже любить любити свою недоросію з України! Тут ситніше і безпечніше!
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05.09.2022 15:07 Ответить
З цим все зрозуміло. А от коли вже з попами рпц, будуть займатися? Бо попи ведуть величезну пропаганду, навіть зараз.
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05.09.2022 14:59 Ответить
Повесить !
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05.09.2022 15:01 Ответить
а полное собрание у него в телеграмканале?
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05.09.2022 15:02 Ответить
за цією статтею макс покарання три роки але це якщо на суді не попросить "понять и простить" тому нехай його відразу відправляють на "громадські роботи" наприклад Салтівку розміновувати..
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05.09.2022 15:03 Ответить
З нього вийде гарний сапер, на заміновані поля! Як щось з ним трапиться, буду вдячний Богу!
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05.09.2022 15:03 Ответить
Тут не зрозуміло, чи підозру оголосили особисто манкурту, чи як водиться у зелених - заочно. До речі, Наумову навіть заочно ще не оголосили. Не на часі мабудь.
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05.09.2022 15:05 Ответить
Ще один із саюза пісатєлєй днр)) Втік з Горлівки бо там камні с нєба?
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05.09.2022 15:05 Ответить
На палю і усі справи!
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05.09.2022 15:09 Ответить
Пісатель з днр....

- Ваша профессия?

- Поэт.

- В карточке сказано «писатель».

- Это почти тоже самое.

- Тут не существует «почти». Что вы подразумеваете под словом «поэт»?

- Это значит писать, не будучи писателем.(с)
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05.09.2022 15:26 Ответить
Для тебе немає України? Віддай паспорт - і вільний!! "Світ - великий"
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05.09.2022 15:30 Ответить
ви просто не уявляєте скільки разновидов подібного скота водиться у Харкові
ніяких підвалов СБУ не вистачить щоб їх трохи вилікувати від їхніх хвороб
є Путіно-дрочери, є Пушкіно-дрочери, є Жукова-дрочери, є Гепочка-дрочери, є ОПЗЖ-дрочери, є ЗЕленоКурви-дрочері
які завгодно курви водяться у Харкові

а в моєму будинку навіть мешкала курва Леніно-дрочерша
вона збирала з усього району (Московського до речі) бюсти Леніна, зі школ та інших місць
й жила в квартирі, повній бюстами Леніна, декільками кішками та собачкої
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05.09.2022 15:38 Ответить
наш скотина зеленський віддасть на обмін.
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05.09.2022 15:46 Ответить
Отрежьте ему кокошник
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05.09.2022 15:52 Ответить
І чому не в сонячному днр падла така живе?
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05.09.2022 16:01 Ответить
Хай мене вибачать ті одиничні "білі ворони"(жителі донецької та луганської областей що мають патріотичну українську позицію) що може ше не зовсім зникли на Донбасі - але оте скотське ватобидло "жітєлібамбаса с рюзгєязічнімі чєлюстямі" яких там ПЕРЕВАЖНА більшість - НЕ МАЮТЬ ПРАВА ЖИТИ В УКРАЇНІ!!! Треба ТОТАЛЬНО перевірити на предмет співпраці з ворогом УСІХ осіб що перебрались з окупованих чи прифронтових з лугандонією територій!! Якщо виявиться що хтось із них шкодить Україні впряму чи похідно - тюрма і негайна депортація після відсидки на територію рашопадлії(якщо вона ще залишиться на мапі світу до того часу), а якщо мерзота просто має рюзьгємірну вату у своїх дурній бошці - позбавляти громадянства України і теж депортувати! Ця паскудна бидломаса НІКОЛИ не буде нічого робити на користь нашій країні - а тільки буде підступно шкодити!!
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05.09.2022 16:07 Ответить
Как вы относитесть к Киевской Руси и русскому языку?
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05.09.2022 16:18 Ответить
В Київській Русі небуло російського язику
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05.09.2022 16:49 Ответить
російського не було, а руський був. На ньому написано Слово о полку Игореве.
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05.09.2022 17:00 Ответить
До рузьгєязіка я ставлюсь як до нав'язаної Україні московитською недоімперією штучної (вигаданої і такої що не має історичної підоснови)мови. "Слово о Полку Ігорєве" було написане таким самим штучним церковно-слов'янським письмом(яким у побуті НІХТО НІКОЛИ на території тогочасного Київського князівства не розмовляв!!) Чи може хтось десь бачив як у рашостані розмовляють церковно-слов'янською, типу: "нє лєпо лі братії бяшиті"?🤔 Та мова якою люди спілкувались між собою на території Київської Руси була праукраїнською, і Україна🇺🇦 є ЄДИНОЮ правонаступницею культурно - історичної спадщини Киівської Руси. А кацападлія-рашостан(що зараз поки ще має назву ереф) є наслідником(скоріше смердючим послідом) татаро - монгольскої орди! Ця недоімперія зла - зі штучною мовою, вигаданою і спотвореною історією(навіть та їх "шапка Мономаха" - це тупий ФЕЙК!),їх "героями" яких НІКОЛИ не існувало приречена на цілковитий крах, занепад і забуття!!! А значить уся свинособача рюзьгємірна наволоч(як в Україні так і в рашопадлії) дружними рядами ІДЕ слід за рюзьгєкарабльом!!🖕
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05.09.2022 17:47 Ответить
факт в тому, що будь-яка мова "вигадана штучно" , в той же час на киівщині рузької мови дійсно не було - її привезли рузьки нацменшини з Переяславу, а кацапи до рузької мови відношення не мають, тому закінчуйте обслуговувати іх брехню та наративи, штучно зклеюючи рузькість та кацапію з татарами та мордвою.
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05.09.2022 18:17 Ответить
в марте он дал интервью одному из российских каналов, в котором публично оправдал российское вторжение
И шо, 6 месяцев нужно чтобы найти это ЧМО?
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05.09.2022 16:18 Ответить
Це ж тільки 6 місяців пішло щоб викрити і навряд наші "реформовані" суди його посадять, якщо корегувальників під залог випускають. Наші суди наша головна біда.
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05.09.2022 16:27 Ответить
Как он может терпеть рядом этих нациков? Отпустите его назад в свободные республики. Банановую кожуру на дороге обратно не убирать
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05.09.2022 16:28 Ответить
То поверніть його з "не існуйочої України" до "існуючої навасосії", назад у Горлівку!
Нах*я воно тут між людей - хай п*здує до своєї біофауни...
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05.09.2022 16:49 Ответить
Так він боїться! Бо там відразу "лоба забриють"! А так як він "пісатєль і поет" то призначать замполітом - щоб вів за собою "героїв Новоросії"
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05.09.2022 17:18 Ответить
"Боятись" він може й сидячи там!
Там навіть у нього це краще буде виходити!
Душевніше, правдоподібніше, з приступами поносу...
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05.09.2022 17:24 Ответить
Прихильників "руzкого міра" варто позбавляти громадянства і примусово депортувати в ********* з довічною забороню вїзду в Україну. Ну от навіщо їх утримувати за наш рахунок в колоніях?
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05.09.2022 17:45 Ответить
це результат політики зеленої влади яка приймала і ублажала всяку нечисть з окупованих територій, платили їм пенсіїї, надавали житло і інше.
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05.09.2022 18:12 Ответить
Может, уже пора не разоблачать, а уничтожать таких?
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05.09.2022 19:09 Ответить
Не розумію, нащо ви так з чєлавєкам? Не треба його тягнуть в тюрму, годувати за наш з вами кошт бЕндерівськими харчами, лікувати бЕндерівськими препаратами,, одягати в бЕндерівський одяг... Заберіть паспорт і хай пензлює пішки на *** в радную говєнь, у горлауку, к сваім, к лішнєхрамасомним-іншочелюстним мишебратьям!

А якщо серйозно - влада тупо заїбала няньчиться з ******** запроданцями. Якого біса? У нас війна! До стінки поставили, організували безглузде самогубство трьома кулями в потилицю, і хай у кабздона на концерті тусить, **** чорнорота, пєйсатєль ****. Правда в тому, що якщо ми не робитимемо того, що необхідно, по відношенню до ворогів, то вороги робитимуть це по відношенню до нас!
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05.09.2022 19:16 Ответить
 
 