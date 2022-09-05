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Россияне обстреляли Золочев, погибли два человека, - Харьковская ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

обстріл,харківщина,золочів

Российские оккупанты 5 сентября днем обстреляли Золочев, в результате чего погибли два человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал Харьковской ОВА.

"Сегодня днем ​​оккупанты снова совершили артиллерийский обстрел Золочева. Среди гражданского населения есть жертвы: погибли 39-летний и 52-летний мужчины", - говорится в сообщении.

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от так просто убили двох людей.
кацапи це біосміття
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05.09.2022 15:15 Ответить
 
 