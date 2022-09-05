Россияне обстреляли Золочев, погибли два человека, - Харьковская ОВА

Российские оккупанты 5 сентября днем обстреляли Золочев, в результате чего погибли два человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал Харьковской ОВА.

"Сегодня днем ​​оккупанты снова совершили артиллерийский обстрел Золочева. Среди гражданского населения есть жертвы: погибли 39-летний и 52-летний мужчины", - говорится в сообщении.

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