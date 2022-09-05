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Росіяни обстріляли Золочів, загинуло двоє людей, - Харківська ОВА
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Російські окупанти 5 вересня вдень обстріляли Золочів, внаслідок чого загинули двоє людей.
Як інформуєж Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Харківської ОВА.
"Сьогодні вдень окупанти знову здійснили артилерійський обстріл Золочева. Серед цивільного населення є жертви: загинули 39-річний та 52-річний чоловіки", - ідеться в повідомленні.
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