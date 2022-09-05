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Росіяни обстріляли Золочів, загинуло двоє людей, - Харківська ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

обстріл,харківщина,золочів

Російські окупанти 5 вересня вдень обстріляли Золочів, внаслідок чого загинули двоє людей.

Як інформуєж Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Харківської ОВА.

"Сьогодні вдень окупанти знову здійснили артилерійський обстріл Золочева. Серед цивільного населення є жертви: загинули 39-річний та 52-річний чоловіки", - ідеться в повідомленні.

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Автор: Анастасія Потіха
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от так просто убили двох людей.
кацапи це біосміття
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05.09.2022 15:15 Відповісти
 
 