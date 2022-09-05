Государство делает большие шаги для поддержки и развития ІТ-бизнеса, - Крот
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На сегодняшний день государство впервые в истории пытается создавать для украинского бизнеса комфортные условия, и если эта тенденция сохранится, проблем с иностранными инвестициями у нас точно не будет.
Такое мнение в эфире национального марафона высказал управляющий партнер холдинга TECHIIA Олег Крот, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграф.
"На самом деле, беспрецедентно большие шаги государство сейчас делает для того, чтобы бизнес был обеспечен и поддержкой государства, и наименьшее давление чувствовал на себе. И это дает свои плюсы. Это дает понять нашим иностранным партнерам, что сам подход к тому, как будет вестись бизнес в Украине дальше - он меняется. И это приведет к очень хорошим последствиям по окончании войны", - рассказал он.
По мнению ІТ-предпринимателя, изменение подхода к ведению бизнеса в нашем государстве будет стимулировать приток инвестиций в Украину.
"Если мы сейчас дадим понять, что мы действительно меняемся, то проблем в инвестициях, проблем в том, чтобы привлечь какие-то средства на проекты в Украине, не будет как после войны, так и, скорее всего, даже в нынешней ситуации", – сказал Крот.
Следует отметить, что не только государство идет навстречу бизнесу, но и предприниматели делают все возможное для помощи стране и военным в это тяжелое время. Один лишь Олег Крот выделил в поддержку украинской армии беспрецедентную сумму – около 60 миллионов долларов.
Пожалуйста, подождите...
Пейпал наприклад запрацював в Україні
все дуже просто, якщо нівіть обісраний індус в курятнику Бомбея за 8 годин вимагаю тісячу доларів на місяць, інакше й хером не пошевелить, то українцю треба сплачувати разів в 10 більше, щонайменьше
додам, що на тому ж Апворку (наприклад) андроід девелопери працюють по 150 доларів на годину
якщо держава пропонує за місяць ровно стільки грошей, скільки можна заробити через інтернет за годину - то ....
тут питання хто *******? держава, яка пропонує такі гроші, або програміст який бажає отримувати стільки грошей, скільки у всьому світі коштує його работа
Україна запровадила абсолютний треш з податками, коли програміста абсолютно протизаконно держава намагається зарееструвати як підприемця !!!
такі налоги є злочин, бо програміст НЕ Є підприемець ні в якому сенсі
підприемець типовий - це швейнік, з ПДВ, обладнанням на мільоні гривень, з найнятими робітниками, який купуе сировину, переробляє її на продукт, нараховує амортізацію та заробітну плату
програміст НІЧОГО абсолютно з цього немає
він отримує ПРИВАТНІ гроші, від приватної людини, яка заказала йому приватну роботу через будь-яку фрілансерку біржу
ніякого ПДВ, сировини, обладнання, робітників тут немає
ну щоб вам було зрозуміло, наприклад візьмемо не програміста, я якись інші подібні роботи на біржі, наприклад переводач, або обробка фотоальбомів з відпуски - приватна людина за СВОЇ ВЛАСНІ приватні гроші з картки попросила обробити свої світлини з відпуски - це достаньо поширена робота фрілансера
як це пов'язано зі швейником-підприемцем
а ніяк
людина просто посиділа на телефоні, обробила фотки, заробила пару тисяч доларів та пішла далі - абсолютно ніяких крітеріїв підприемця тут немає, більш того, в суді як дважди два будь який адвокат доведе що це ЛЖЕ-підприемництво, і тому податки як підприемиць людина, яка трохи поковирялась у своєму телефоні та заробила пару тисяч доларів - така людина сплачувати податки у вигляді підприемця не має права, бо це ЛЖЕ-підприємництво. Це просто приватна людина яка зробили іншій приватній людини приватну послугу, й одна приватна людина перерахувала іншій приватній людини приватні гроші.
бо зайдіть на той апворк - там по 100-150 долларів на годину працюють індуси, навіть не амеріканці, просто подивиться на тітульних фрілансерів
я що - гірше індуса, який живе в курятнику Бомбея, щоб працювати за 0,1% від зарплати індуса, а саме стільки мені пропонуть українські компаніі, приблизно ті самі 150 доларів, тільки на за годину, а за місяць
тоді треба заборонити інтернет, щоб українські програмісти працювали за ціну 0,1% від індуса та пакистанця
А то новини тільки про зашкварні закони для розпилу або знищенню демократії, свободи слова та судочинства!
Все інше бла-бла-бла
але найбільш цікаво тут - що зібралися вони там не самі по собі, а делегіровали їх во владу українці, тобто тут такий такий спеціфічний садо-мазохізм
наприклад всім харків'янам було відомо що Гепа вор та наперсточник
але саме його харків'яне обрали во владу в котрий раз
навіть після публікацій як він підписував документи на ремонт парку - де за кожний лючок чугуний коштовністю 100 гривень сплачував по 8 тисяч гривен, що привело до того, що парк ремонтувався всі роки, пока "кручу-верчу-*******-хочу" Гепочка керував ремонтом парку, цей ремонт був навіки, якщо б курва Гепа прожив ще років 20, то й харківський зоопарк ремонтувався б всі ці 20-ть років
але тут діє садо-мазохізм довбойбів
раз він стільки краде - проголосуємо за нього ще разочек !!!
кредіт банку **** у 230 мільонів долларів зник у Гепочкиних кишенях без будь яких слідів
а харків'яне так подякували Гепочке за кредіт, що зник - що проголосували за нього навіть коли він іздох
сенс цієї програми був - у світі повинно бути щонайменьше МІЛЬОН узбекських програмістів
державна програма вона була тому, що саме держава піклувалася про це
запросили іноземних фахівців, відкрили спецшколи, повністью безкоштовне навчання незаможніх
погугліте, кому цікаво
ці програма ще не закінчена, вона була розрахована на 15-20 років
пройшло десь приблизно п'ять, тобто той мільон програмістів ще у старших класах школ навчається
багаторічне навчання, починаючи зі школи
індуси набагато гірше пастухов, їм до пастухов як до Киіва раком, бо там соображати треба, де коз пасти, щоб вони не розбіглися, щоб їх вовк не з'їв
однак від 90 до 99% усіх програмистів по різним програмістким спеціальностям у світі - саме індуси
7 тисяч пішло в ЗСУ/ТРО. Тому співвідношення ще непогане