Государство делает большие шаги для поддержки и развития ІТ-бизнеса, - Крот

На сегодняшний день государство впервые в истории пытается создавать для украинского бизнеса комфортные условия, и если эта тенденция сохранится, проблем с иностранными инвестициями у нас точно не будет.

Такое мнение в эфире национального марафона высказал управляющий партнер холдинга TECHIIA Олег Крот, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграф.

"На самом деле, беспрецедентно большие шаги государство сейчас делает для того, чтобы бизнес был обеспечен и поддержкой государства, и наименьшее давление чувствовал на себе. И это дает свои плюсы. Это дает понять нашим иностранным партнерам, что сам подход к тому, как будет вестись бизнес в Украине дальше - он меняется. И это приведет к очень хорошим последствиям по окончании войны", - рассказал он.

По мнению ІТ-предпринимателя, изменение подхода к ведению бизнеса в нашем государстве будет стимулировать приток инвестиций в Украину.

"Если мы сейчас дадим понять, что мы действительно меняемся, то проблем в инвестициях, проблем в том, чтобы привлечь какие-то средства на проекты в Украине, не будет как после войны, так и, скорее всего, даже в нынешней ситуации", – сказал Крот.

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Следует отметить, что не только государство идет навстречу бизнесу, но и предприниматели делают все возможное для помощи стране и военным в это тяжелое время. Один лишь Олег Крот выделил в поддержку украинской армии беспрецедентную сумму – около 60 миллионов долларов.