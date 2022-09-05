РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4701 посетитель онлайн
Новости Экономика
2 731 38
бизнес (1588) ІТ-индустрия (28)

Государство делает большие шаги для поддержки и развития ІТ-бизнеса, - Крот

Новости Цензор.НЕТ Экономика

крот

На сегодняшний день государство впервые в истории пытается создавать для украинского бизнеса комфортные условия, и если эта тенденция сохранится, проблем с иностранными инвестициями у нас точно не будет.

Такое мнение в эфире национального марафона высказал управляющий партнер холдинга TECHIIA Олег Крот, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграф.

"На самом деле, беспрецедентно большие шаги государство сейчас делает для того, чтобы бизнес был обеспечен и поддержкой государства, и наименьшее давление чувствовал на себе. И это дает свои плюсы. Это дает понять нашим иностранным партнерам, что сам подход к тому, как будет вестись бизнес в Украине дальше - он меняется. И это приведет к очень хорошим последствиям по окончании войны", - рассказал он.

По мнению ІТ-предпринимателя, изменение подхода к ведению бизнеса в нашем государстве будет стимулировать приток инвестиций в Украину.

"Если мы сейчас дадим понять, что мы действительно меняемся, то проблем в инвестициях, проблем в том, чтобы привлечь какие-то средства на проекты в Украине, не будет как после войны, так и, скорее всего, даже в нынешней ситуации", – сказал Крот.

Читайте также: Государство планирует предоставить гранты на обучение на ИТ-курсах 60 тыс. украинцев, - Шмигаль

Следует отметить, что не только государство идет навстречу бизнесу, но и предприниматели делают все возможное для помощи стране и военным в это тяжелое время. Один лишь Олег Крот выделил в поддержку украинской армии беспрецедентную сумму – около 60 миллионов долларов.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+10
Отже ЗЄбанда відключила опозиційні канали, ставить свого ручного керівника НАБУ, хоче закрити всі реєстри, відмінити трансляції з Верховної ради - відчуваєте як ми семимильними кроками йдемо в ЄС під керівництвом Лідера вільного світу
показать весь комментарий
05.09.2022 20:38
+8
а не посчитать ли нам почтенные Кроты? (с)
показать весь комментарий
05.09.2022 20:33
+6
Да?
показать весь комментарий
05.09.2022 20:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да?
показать весь комментарий
05.09.2022 20:27 Ответить
ага, просто охеренно йде держава назустріч українському IT
Пейпал наприклад запрацював в Україні
показать весь комментарий
05.09.2022 21:17 Ответить
вОВК кРОТ тРУБА.... нема прізвищь пи*дец и дануна*й...? Че це призвісько головної консервьі?:
показать весь комментарий
05.09.2022 22:44 Ответить
А може під час війни треба армію підтримувати, а не на волонтерів все скинути?!!!!
показать весь комментарий
05.09.2022 20:33 Ответить
а не посчитать ли нам почтенные Кроты? (с)
показать весь комментарий
05.09.2022 20:33 Ответить
дерьмак в гриме )))
показать весь комментарий
05.09.2022 20:36 Ответить
Працівники ІТ - це потенційні мігранти. Треба підтримувати галузі, які локалізовані в Україні і прив'язані до власної сировинної бази
показать весь комментарий
05.09.2022 20:33 Ответить
цікавий погляд на речі - IT не локомотив єкономіки, а потенційні мігранти

все дуже просто, якщо нівіть обісраний індус в курятнику Бомбея за 8 годин вимагаю тісячу доларів на місяць, інакше й хером не пошевелить, то українцю треба сплачувати разів в 10 більше, щонайменьше

додам, що на тому ж Апворку (наприклад) андроід девелопери працюють по 150 доларів на годину

якщо держава пропонує за місяць ровно стільки грошей, скільки можна заробити через інтернет за годину - то ....

тут питання хто *******? держава, яка пропонує такі гроші, або програміст який бажає отримувати стільки грошей, скільки у всьому світі коштує його работа
показать весь комментарий
05.09.2022 21:22 Ответить
вибачте, а що ви маете на увазі під "податками"
Україна запровадила абсолютний треш з податками, коли програміста абсолютно протизаконно держава намагається зарееструвати як підприемця !!!
такі налоги є злочин, бо програміст НЕ Є підприемець ні в якому сенсі
підприемець типовий - це швейнік, з ПДВ, обладнанням на мільоні гривень, з найнятими робітниками, який купуе сировину, переробляє її на продукт, нараховує амортізацію та заробітну плату
програміст НІЧОГО абсолютно з цього немає
він отримує ПРИВАТНІ гроші, від приватної людини, яка заказала йому приватну роботу через будь-яку фрілансерку біржу
ніякого ПДВ, сировини, обладнання, робітників тут немає

ну щоб вам було зрозуміло, наприклад візьмемо не програміста, я якись інші подібні роботи на біржі, наприклад переводач, або обробка фотоальбомів з відпуски - приватна людина за СВОЇ ВЛАСНІ приватні гроші з картки попросила обробити свої світлини з відпуски - це достаньо поширена робота фрілансера

як це пов'язано зі швейником-підприемцем
а ніяк
людина просто посиділа на телефоні, обробила фотки, заробила пару тисяч доларів та пішла далі - абсолютно ніяких крітеріїв підприемця тут немає, більш того, в суді як дважди два будь який адвокат доведе що це ЛЖЕ-підприемництво, і тому податки як підприемиць людина, яка трохи поковирялась у своєму телефоні та заробила пару тисяч доларів - така людина сплачувати податки у вигляді підприемця не має права, бо це ЛЖЕ-підприємництво. Це просто приватна людина яка зробили іншій приватній людини приватну послугу, й одна приватна людина перерахувала іншій приватній людини приватні гроші.
показать весь комментарий
06.09.2022 01:08 Ответить
щодо не потянуть - то й пусть мандрують *****
бо зайдіть на той апворк - там по 100-150 долларів на годину працюють індуси, навіть не амеріканці, просто подивиться на тітульних фрілансерів
я що - гірше індуса, який живе в курятнику Бомбея, щоб працювати за 0,1% від зарплати індуса, а саме стільки мені пропонуть українські компаніі, приблизно ті самі 150 доларів, тільки на за годину, а за місяць
тоді треба заборонити інтернет, щоб українські програмісти працювали за ціну 0,1% від індуса та пакистанця
показать весь комментарий
06.09.2022 01:12 Ответить
мля, ну какие 100-150 долл в час, о чем ты вообще?!
показать весь комментарий
06.09.2022 12:04 Ответить
открой апворк - посмотри часовую ставку андроид-девелоперов
показать весь комментарий
06.09.2022 13:17 Ответить
Для цього треба мати стратегію і мозок, бажанно не тільки спинний. А для підтримки ІТ достатньо просто від#$атися і не бачити гусятник у кожній ІТ-компанії, як Гетьманцев.
показать весь комментарий
05.09.2022 21:49 Ответить
Отже ЗЄбанда відключила опозиційні канали, ставить свого ручного керівника НАБУ, хоче закрити всі реєстри, відмінити трансляції з Верховної ради - відчуваєте як ми семимильними кроками йдемо в ЄС під керівництвом Лідера вільного світу
показать весь комментарий
05.09.2022 20:38 Ответить
то був стьоб мабудь..
показать весь комментарий
05.09.2022 20:50 Ответить
А він може ПЕРЕЛІЧИТИ Закони, Укази, Розпорядження, які прийняла влада Зеленського для цього?!
А то новини тільки про зашкварні закони для розпилу або знищенню демократії, свободи слова та судочинства!
показать весь комментарий
05.09.2022 20:52 Ответить
Сьогодні держава вперше в історії намагається створювати для українського бізнесу комфортні умови..... Це хто такі хороші ? Назвіть їх пофамільно ! Чи може ******* легше ніж мішки носити?
показать весь комментарий
05.09.2022 20:53 Ответить
Олегу за допомогу респект.
Все інше бла-бла-бла
показать весь комментарий
05.09.2022 20:55 Ответить
Щоб розпочати бізнес ІТ треба отримати освіту ІТ. А мінімальний курс на один напрямок 30 тисяч гривень. Де безробітному, якому іноді і їсти нема на що набрати 30 штук? А треба ще їсти, пити, комуналку платити. Да, язиком ці чинуши навчились, тільки одні голословні заяви. Таке уявлення що в керівництві зібрались малолітні діти.
показать весь комментарий
05.09.2022 21:15 Ответить
там жиди зібралися, а на українців вони дивляться як на гоїв, тобто на нащу расу
але найбільш цікаво тут - що зібралися вони там не самі по собі, а делегіровали їх во владу українці, тобто тут такий такий спеціфічний садо-мазохізм

наприклад всім харків'янам було відомо що Гепа вор та наперсточник
але саме його харків'яне обрали во владу в котрий раз
навіть після публікацій як він підписував документи на ремонт парку - де за кожний лючок чугуний коштовністю 100 гривень сплачував по 8 тисяч гривен, що привело до того, що парк ремонтувався всі роки, пока "кручу-верчу-*******-хочу" Гепочка керував ремонтом парку, цей ремонт був навіки, якщо б курва Гепа прожив ще років 20, то й харківський зоопарк ремонтувався б всі ці 20-ть років

але тут діє садо-мазохізм довбойбів
раз він стільки краде - проголосуємо за нього ще разочек !!!

кредіт банку **** у 230 мільонів долларів зник у Гепочкиних кишенях без будь яких слідів
а харків'яне так подякували Гепочке за кредіт, що зник - що проголосували за нього навіть коли він іздох
показать весь комментарий
05.09.2022 21:32 Ответить
Брешуть людям в обличчя і навіть не соромляться. А першим був Зеля.
показать весь комментарий
05.09.2022 21:15 Ответить
Самую заметную помощь оказывает Гетманцев!!!Все бизнесмены и предприниматели от него в восторге!
показать весь комментарий
05.09.2022 21:18 Ответить
Де курси програмістів профінансовані державою? Тут як в любому бізнесі таке навчання це інвестиції в розвиток держави. Може комусь мізків не вистачає? А платити в Набраді Нафтогазу по 500тисяч кожного місяця, вистачає?
показать весь комментарий
05.09.2022 21:18 Ответить
здається у Узбекістані (можливо я плутаю з Таджикістаном) була державна програма - можно погугліти
сенс цієї програми був - у світі повинно бути щонайменьше МІЛЬОН узбекських програмістів
державна програма вона була тому, що саме держава піклувалася про це
запросили іноземних фахівців, відкрили спецшколи, повністью безкоштовне навчання незаможніх
погугліте, кому цікаво
ці програма ще не закінчена, вона була розрахована на 15-20 років
пройшло десь приблизно п'ять, тобто той мільон програмістів ще у старших класах школ навчається
показать весь комментарий
05.09.2022 21:36 Ответить
ні, ви помиляєтесь, мова у той програмі йшла саме про навчання національних кадрів
багаторічне навчання, починаючи зі школи
показать весь комментарий
06.09.2022 01:14 Ответить
из пастухов не получится программистов, генетика не та (строение мозга)
показать весь комментарий
06.09.2022 12:06 Ответить
думаю, ти помиляєшься
індуси набагато гірше пастухов, їм до пастухов як до Киіва раком, бо там соображати треба, де коз пасти, щоб вони не розбіглися, щоб їх вовк не з'їв
однак від 90 до 99% усіх програмистів по різним програмістким спеціальностям у світі - саме індуси
показать весь комментарий
06.09.2022 13:22 Ответить
57 тис. ІТішників виїхало з України з початком війни. Напевно це були справжні патріоти...
показать весь комментарий
05.09.2022 21:59 Ответить
Загуглив статистику. 64% з них - жінки, тобто чоловіків 20 тисяч. І рахували не з 24 лютого, а з грудня 2021. Багато хто не чекав шашликів і покинули країну заздалегідь, без довідок про фейкову інвалідність.
7 тисяч пішло в ЗСУ/ТРО. Тому співвідношення ще непогане
показать весь комментарий
05.09.2022 22:19 Ответить
"проблем із іноземними інвестиціями у нас точно не буде...." Ну да, ну да... Після того, як на нас "хлинули" оманські інвестиції, будем очікувати "припливи" інших інвесторів...😊
показать весь комментарий
05.09.2022 22:18 Ответить
З таким призвіщем, тілько в ОПУ.
показать весь комментарий
05.09.2022 22:55 Ответить
Це той крот шо пожертував нібито 60 лямів на ЗСУ і працює на російський 1хбет ?
показать весь комментарий
06.09.2022 17:27 Ответить
 
 