Держава робить великі кроки для підтримки і розвитку ІТ-бізнесу, - Крот
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Сьогодні держава вперше в історії намагається створювати для українського бізнесу комфортні умови, і якщо ця тенденція збережеться проблем із іноземними інвестиціями у нас точно не буде.
Таку думку в ефірі національного марафону висловив керуючий партнер холдингу TECHIIA Олег Крот, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Телеграф.
"Насправді, безпрецедентно великі кроки держава зараз робить для того, щоб бізнес був забезпечений і підтримкою держави, і найменший тиск відчував на собі. І це дає свої плюси. Це дає зрозуміти нашим іноземним партнерам, що сам підхід до того, як буде вестися бізнес в Україні далі - він змінюється. І це призведе до дуже гарних наслідків по закінченню війни", - розповів він.
На думку ІТ-підприємця, зміна підходу до ведення бізнесу у нашій державі стимулюватиме приплив інвестицій в Україну.
"Якщо ми зараз дамо зрозуміти, що ми дійсно змінюємося, то проблем в інвестиціях, проблем в тому, щоб залучити якісь кошти на проекти в Україні, не буде як після війни, так і, скоріше за все, навіть і в нинішній ситуації", - сказав Крот.
Варто зауважити, що не тільки держава йде назустріч бізнесу, але і підприємці роблять все можливе для допомоги країні та військовим у цей важкий час. Один лише Олег Крот виділив на підтримку української армії безпрецедентну суму - близько 60 мільйонів доларів.
Будь ласка, зачекайте...
Пейпал наприклад запрацював в Україні
все дуже просто, якщо нівіть обісраний індус в курятнику Бомбея за 8 годин вимагаю тісячу доларів на місяць, інакше й хером не пошевелить, то українцю треба сплачувати разів в 10 більше, щонайменьше
додам, що на тому ж Апворку (наприклад) андроід девелопери працюють по 150 доларів на годину
якщо держава пропонує за місяць ровно стільки грошей, скільки можна заробити через інтернет за годину - то ....
тут питання хто *******? держава, яка пропонує такі гроші, або програміст який бажає отримувати стільки грошей, скільки у всьому світі коштує його работа
Україна запровадила абсолютний треш з податками, коли програміста абсолютно протизаконно держава намагається зарееструвати як підприемця !!!
такі налоги є злочин, бо програміст НЕ Є підприемець ні в якому сенсі
підприемець типовий - це швейнік, з ПДВ, обладнанням на мільоні гривень, з найнятими робітниками, який купуе сировину, переробляє її на продукт, нараховує амортізацію та заробітну плату
програміст НІЧОГО абсолютно з цього немає
він отримує ПРИВАТНІ гроші, від приватної людини, яка заказала йому приватну роботу через будь-яку фрілансерку біржу
ніякого ПДВ, сировини, обладнання, робітників тут немає
ну щоб вам було зрозуміло, наприклад візьмемо не програміста, я якись інші подібні роботи на біржі, наприклад переводач, або обробка фотоальбомів з відпуски - приватна людина за СВОЇ ВЛАСНІ приватні гроші з картки попросила обробити свої світлини з відпуски - це достаньо поширена робота фрілансера
як це пов'язано зі швейником-підприемцем
а ніяк
людина просто посиділа на телефоні, обробила фотки, заробила пару тисяч доларів та пішла далі - абсолютно ніяких крітеріїв підприемця тут немає, більш того, в суді як дважди два будь який адвокат доведе що це ЛЖЕ-підприемництво, і тому податки як підприемиць людина, яка трохи поковирялась у своєму телефоні та заробила пару тисяч доларів - така людина сплачувати податки у вигляді підприемця не має права, бо це ЛЖЕ-підприємництво. Це просто приватна людина яка зробили іншій приватній людини приватну послугу, й одна приватна людина перерахувала іншій приватній людини приватні гроші.
бо зайдіть на той апворк - там по 100-150 долларів на годину працюють індуси, навіть не амеріканці, просто подивиться на тітульних фрілансерів
я що - гірше індуса, який живе в курятнику Бомбея, щоб працювати за 0,1% від зарплати індуса, а саме стільки мені пропонуть українські компаніі, приблизно ті самі 150 доларів, тільки на за годину, а за місяць
тоді треба заборонити інтернет, щоб українські програмісти працювали за ціну 0,1% від індуса та пакистанця
А то новини тільки про зашкварні закони для розпилу або знищенню демократії, свободи слова та судочинства!
Все інше бла-бла-бла
але найбільш цікаво тут - що зібралися вони там не самі по собі, а делегіровали їх во владу українці, тобто тут такий такий спеціфічний садо-мазохізм
наприклад всім харків'янам було відомо що Гепа вор та наперсточник
але саме його харків'яне обрали во владу в котрий раз
навіть після публікацій як він підписував документи на ремонт парку - де за кожний лючок чугуний коштовністю 100 гривень сплачував по 8 тисяч гривен, що привело до того, що парк ремонтувався всі роки, пока "кручу-верчу-*******-хочу" Гепочка керував ремонтом парку, цей ремонт був навіки, якщо б курва Гепа прожив ще років 20, то й харківський зоопарк ремонтувався б всі ці 20-ть років
але тут діє садо-мазохізм довбойбів
раз він стільки краде - проголосуємо за нього ще разочек !!!
кредіт банку **** у 230 мільонів долларів зник у Гепочкиних кишенях без будь яких слідів
а харків'яне так подякували Гепочке за кредіт, що зник - що проголосували за нього навіть коли він іздох
сенс цієї програми був - у світі повинно бути щонайменьше МІЛЬОН узбекських програмістів
державна програма вона була тому, що саме держава піклувалася про це
запросили іноземних фахівців, відкрили спецшколи, повністью безкоштовне навчання незаможніх
погугліте, кому цікаво
ці програма ще не закінчена, вона була розрахована на 15-20 років
пройшло десь приблизно п'ять, тобто той мільон програмістів ще у старших класах школ навчається
багаторічне навчання, починаючи зі школи
індуси набагато гірше пастухов, їм до пастухов як до Киіва раком, бо там соображати треба, де коз пасти, щоб вони не розбіглися, щоб їх вовк не з'їв
однак від 90 до 99% усіх програмистів по різним програмістким спеціальностям у світі - саме індуси
7 тисяч пішло в ЗСУ/ТРО. Тому співвідношення ще непогане