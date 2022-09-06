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Контрнаступление ВСУ ощутимо ухудшает материально-технический и административный потенциал РФ на юге Украины, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна,зсу,воїн,захисник

ВСУ наносят чёткие удары по сосредоточению живой силы и техники, командным центрам и узлам материально-технического обеспечения РФ на юге. Таким образом, наши воины хотят ослабить логистические возможности врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

"Украинское контрнаступление ощутимо ухудшает материально-технический и административный потенциал России на оккупированном Юге Украины", - отметили аналитики.

В ISW также указывают, что контрнаступательные действия украинских войск помешали планам России провести так называемые "референдумы" на оккупированных территориях. Испуганные захватчики остановили все процессы "из соображений безопасности".

"Украинские войска намерены медленно сокращать возможности российского тактического и оперативного уровня в Херсонской области, и это, вероятно, окажет значительное влияние на административные и бюрократические возможности оккупантов", - добавили в ISW.

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Ой Як добре, хер їм ( тим хто встигне втекти на росію) а не референдуми. А хто не встигне, тому киздець.
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06.09.2022 07:11 Ответить
Активісти "референдумів" відчули, що гілля на горіхах може в цьому році провиснуть більше під осінь, ніж завжди І не тільки за рахунок врожаю горіхів Бо люди вже за півроку "наїлися" обіцяного "русскава мира"Тому почнуть підвішувать на гілля його адептів усе частіше!
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06.09.2022 07:27 Ответить
Как вы правы на 100%, ваши слова да Богу в уши !
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06.09.2022 09:36 Ответить
А шо буде робити маленький кремлівський полугой Сірожа Кірієнко ? Тридцять років бив у свій маленький жестяний барабан. І шо ? Справа всього життя, і все коту під хвіст. Нема референдуму і, значить нема цього маленького полу гоя.
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06.09.2022 07:26 Ответить
здох Максим -Та й Хер з ним ,це я про Кириенко.
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06.09.2022 09:38 Ответить
Слава Украiнi!!!Слава ЗСУ!Смерть ворогам!
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06.09.2022 09:46 Ответить
 
 