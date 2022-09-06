Контрнаступление ВСУ ощутимо ухудшает материально-технический и административный потенциал РФ на юге Украины, - ISW

ВСУ наносят чёткие удары по сосредоточению живой силы и техники, командным центрам и узлам материально-технического обеспечения РФ на юге. Таким образом, наши воины хотят ослабить логистические возможности врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

"Украинское контрнаступление ощутимо ухудшает материально-технический и административный потенциал России на оккупированном Юге Украины", - отметили аналитики.

В ISW также указывают, что контрнаступательные действия украинских войск помешали планам России провести так называемые "референдумы" на оккупированных территориях. Испуганные захватчики остановили все процессы "из соображений безопасности".

"Украинские войска намерены медленно сокращать возможности российского тактического и оперативного уровня в Херсонской области, и это, вероятно, окажет значительное влияние на административные и бюрократические возможности оккупантов", - добавили в ISW.

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