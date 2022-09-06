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Контрнаступ ЗСУ відчутно погіршує матеріально-технічний та адміністративний потенціал РФ на Півдні України, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,зсу,воїн,захисник

ЗСУ завдають точних ударів по зосередженню живої сили та техніки, командних центрах і вузлах матеріально-технічного забезпечення РФ на півдні. Таким чином наші воїни хочуть послабити логістичні можливості ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

"Український контрнаступ відчутно погіршує матеріально-технічний та адміністративний потенціал Росії на окупованому Півдні України", - зазначили аналітики.

В ISW також вказують, що контрнаступальні дії українських військ перешкодили планам Росії провести так звані "референдуми" на окупованих територіях. Налякані загарбники зупинили всі процеси "з міркувань безпеки".

"Українські війська мають намір повільно скорочувати можливості російського тактичного та оперативного рівня в Херсонській області, і це, ймовірно, матиме значний вплив на адміністративні та бюрократичні можливості окупантів", - додали в ISW.

Також читайте: Контрнаступ ЗСУ на півдні відбувається за планом, - The Wall Street Journal

Автор: Наталя Джума
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Ой Як добре, хер їм ( тим хто встигне втекти на росію) а не референдуми. А хто не встигне, тому киздець.
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06.09.2022 07:11 Відповісти
Активісти "референдумів" відчули, що гілля на горіхах може в цьому році провиснуть більше під осінь, ніж завжди І не тільки за рахунок врожаю горіхів Бо люди вже за півроку "наїлися" обіцяного "русскава мира"Тому почнуть підвішувать на гілля його адептів усе частіше!
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06.09.2022 07:27 Відповісти
Как вы правы на 100%, ваши слова да Богу в уши !
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06.09.2022 09:36 Відповісти
А шо буде робити маленький кремлівський полугой Сірожа Кірієнко ? Тридцять років бив у свій маленький жестяний барабан. І шо ? Справа всього життя, і все коту під хвіст. Нема референдуму і, значить нема цього маленького полу гоя.
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06.09.2022 07:26 Відповісти
здох Максим -Та й Хер з ним ,це я про Кириенко.
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06.09.2022 09:38 Відповісти
Слава Украiнi!!!Слава ЗСУ!Смерть ворогам!
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06.09.2022 09:46 Відповісти
 
 