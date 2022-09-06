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Новости За рубежом
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Королева Елизавета II приняла отставку Джонсона

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

джонсон

Королева Британии Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона. Теперь он официально ушел с поста премьер-министра страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Букингемский дворец подтвердил, что королева приняла отставку Джонсона, после чего он покинул шотландский замок Балморал после встречи с королевой, куда уже прибыла Лиз Трасс на ее формальное утверждение главой правительства страны.

Напомним, сегодня Борис Джонсон обратился к Британии со своей прощальной речью перед передачей должности Лиз Трасс. В ходе которой он заверил, его преемница сделает все возможное для победы над энергетическим шантажом Путина.

Читайте также: Песков о победе Трасс: Ожидать позитива не приходится
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Топ комментарии
+24
Кращого прем'єра Україна ще не бачила.
Дякуємо Борису !
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06.09.2022 14:45
+16
Джонсон задав високу планку. Наснаги Трасс її перескочити і виставити ще вище.
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06.09.2022 14:47
+13
Настоящий Великий Друг України.
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06.09.2022 14:48
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Кращого прем'єра Україна ще не бачила.
Дякуємо Борису !
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06.09.2022 14:45 Ответить
Дякую, Борисе!
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06.09.2022 15:30 Ответить
Джонсон задав високу планку. Наснаги Трасс її перескочити і виставити ще вище.
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06.09.2022 14:47 Ответить
Настоящий Великий Друг України.
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06.09.2022 14:48 Ответить
Хай живе Королева! Слава Британії!
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06.09.2022 14:51 Ответить
Давай Борис дуй в НАТУ вместо того импатента Столтенберга!!!
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06.09.2022 14:57 Ответить
Прощай Борис Бритва.
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06.09.2022 15:00 Ответить
Не надо прощаться. До встречи!
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06.09.2022 15:03 Ответить
Из-за Брексита левые СМИ годами его с дерьмом мешали. Вряд ли он куда-то вернется.
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06.09.2022 15:06 Ответить
Если Трасс перещегояет мастерство Маргарэт Татчер по опусканию мавзолейных Шизоидов очень рад буду...💙💛💪👍👌
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06.09.2022 15:05 Ответить
Починаємо жити у європейському інформаційному полі.
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06.09.2022 15:08 Ответить
Желательно бы, конечно, наоборот.
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06.09.2022 15:09 Ответить
Що не премєр Англії то яскрава особистість, а в нас за 30 років одні непорозуміння при владі що заносять яйця на поворотах президентам тільки те і вміють як хомяки щоки набивати.
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06.09.2022 15:09 Ответить
Слава Джонсону!!!!

Ждем генсеком НАТО!!!
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06.09.2022 15:11 Ответить
Дякуємо, пане Дженсон.
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06.09.2022 15:18 Ответить
Бориса в президенти України! Кращого варіанта ніж Джонсон для нас не має!!!!!!
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06.09.2022 18:12 Ответить
Боріс - людина честі!
Якби у нас подавали у відставку за провини вдесять разів більші, то країна залишилась би без керівництва і високопосадовців взагалі. А так чорти правлять бал.
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06.09.2022 18:24 Ответить
 
 