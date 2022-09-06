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Королева Елизавета II приняла отставку Джонсона
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Королева Британии Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона. Теперь он официально ушел с поста премьер-министра страны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Букингемский дворец подтвердил, что королева приняла отставку Джонсона, после чего он покинул шотландский замок Балморал после встречи с королевой, куда уже прибыла Лиз Трасс на ее формальное утверждение главой правительства страны.
Напомним, сегодня Борис Джонсон обратился к Британии со своей прощальной речью перед передачей должности Лиз Трасс. В ходе которой он заверил, его преемница сделает все возможное для победы над энергетическим шантажом Путина.
Топ комментарии
+24 Ksenia VB
показать весь комментарий06.09.2022 14:45
+16 Зэлэный_Змий
показать весь комментарий06.09.2022 14:47
+13 Валентина Саюн c856325a
показать весь комментарий06.09.2022 14:48
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Дякуємо Борису !
Ждем генсеком НАТО!!!
Якби у нас подавали у відставку за провини вдесять разів більші, то країна залишилась би без керівництва і високопосадовців взагалі. А так чорти правлять бал.