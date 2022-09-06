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Королева Єлизавета II прийняла відставку Джонсона

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

джонсон

Королева Великої Британії Єлизавета II прийняла відставку Бориса Джонсона. Тепер він офіційно пішов із посади прем’єр-міністра країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Букінгемський палац підтвердив, що королева прийняла відставку Джонсона, після чого він залишив шотландський замок Балморал після зустрічі з королевою, куди вже прибула Ліз Трасс на її формальне затвердження главою уряду країни.

Нагадаємо, сьогодні Борис Джонсон звернувся до Британії зі своєю прощальною промовою перед передачею посади Ліз Трасс. Під час якої він запевнив, його наступниця зробить усе можливе для перемоги над енергетичним шантажем Путіна.

Також читайте: Зеленський провів підсумкову розмову із Джонсоном: "З нетерпінням чекаю на співпрацю з великим другом України у новому статусі"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+24
Кращого прем'єра Україна ще не бачила.
Дякуємо Борису !
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06.09.2022 14:45
+16
Джонсон задав високу планку. Наснаги Трасс її перескочити і виставити ще вище.
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06.09.2022 14:47
+13
Настоящий Великий Друг України.
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06.09.2022 14:48
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Кращого прем'єра Україна ще не бачила.
Дякуємо Борису !
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06.09.2022 14:45 Відповісти
Дякую, Борисе!
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06.09.2022 15:30 Відповісти
Джонсон задав високу планку. Наснаги Трасс її перескочити і виставити ще вище.
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06.09.2022 14:47 Відповісти
Настоящий Великий Друг України.
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06.09.2022 14:48 Відповісти
Хай живе Королева! Слава Британії!
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06.09.2022 14:51 Відповісти
Давай Борис дуй в НАТУ вместо того импатента Столтенберга!!!
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06.09.2022 14:57 Відповісти
Прощай Борис Бритва.
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06.09.2022 15:00 Відповісти
Не надо прощаться. До встречи!
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06.09.2022 15:03 Відповісти
Из-за Брексита левые СМИ годами его с дерьмом мешали. Вряд ли он куда-то вернется.
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06.09.2022 15:06 Відповісти
Если Трасс перещегояет мастерство Маргарэт Татчер по опусканию мавзолейных Шизоидов очень рад буду...💙💛💪👍👌
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06.09.2022 15:05 Відповісти
Починаємо жити у європейському інформаційному полі.
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06.09.2022 15:08 Відповісти
Желательно бы, конечно, наоборот.
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06.09.2022 15:09 Відповісти
Що не премєр Англії то яскрава особистість, а в нас за 30 років одні непорозуміння при владі що заносять яйця на поворотах президентам тільки те і вміють як хомяки щоки набивати.
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06.09.2022 15:09 Відповісти
Слава Джонсону!!!!

Ждем генсеком НАТО!!!
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06.09.2022 15:11 Відповісти
Дякуємо, пане Дженсон.
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06.09.2022 15:18 Відповісти
Бориса в президенти України! Кращого варіанта ніж Джонсон для нас не має!!!!!!
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06.09.2022 18:12 Відповісти
Боріс - людина честі!
Якби у нас подавали у відставку за провини вдесять разів більші, то країна залишилась би без керівництва і високопосадовців взагалі. А так чорти правлять бал.
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06.09.2022 18:24 Відповісти
 
 