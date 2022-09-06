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Королева Єлизавета II прийняла відставку Джонсона
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Королева Великої Британії Єлизавета II прийняла відставку Бориса Джонсона. Тепер він офіційно пішов із посади прем’єр-міністра країни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Букінгемський палац підтвердив, що королева прийняла відставку Джонсона, після чого він залишив шотландський замок Балморал після зустрічі з королевою, куди вже прибула Ліз Трасс на її формальне затвердження главою уряду країни.
Нагадаємо, сьогодні Борис Джонсон звернувся до Британії зі своєю прощальною промовою перед передачею посади Ліз Трасс. Під час якої він запевнив, його наступниця зробить усе можливе для перемоги над енергетичним шантажем Путіна.
Топ коментарі
+24 Ksenia VB
показати весь коментар06.09.2022 14:45
+16 Зэлэный_Змий
показати весь коментар06.09.2022 14:47
+13 Валентина Саюн c856325a
показати весь коментар06.09.2022 14:48
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Дякуємо Борису !
Ждем генсеком НАТО!!!
Якби у нас подавали у відставку за провини вдесять разів більші, то країна залишилась би без керівництва і високопосадовців взагалі. А так чорти правлять бал.