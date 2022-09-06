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После "жеста доброй воли" российская пропаганда создала новый мем - "нет никакой паники"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российская пропаганда, описывая ситуацию на фронте в связи с наступлением украинских воинов, породила новый мем вроде предыдущего "жест доброй воли" - "нет никакой паники".
На появление этой формулировки в большинстве российских пропагандистских ресурсов обратил внимание журналист Владислав Бовсуновский, передает Цензор.НЕТ.
"После "жеста доброй воли" появился новый мем - нет никакой паники!" - написал он и обнародовал скриншоты с сообщениями российских пропагандистов.
Напомним, "жест доброй воли" стал мемом после того, как Минобороны РФ использовало эту фразу, чтобы описать побег с украинского острова Змеиный из-за сокрушительных ударов украинских войск.
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Откуда взяться *******, если всюду резиновая жопа ?
Укрзалізниці.
індикатор, простіше кажучи)
"Усе було зрада, їсти зрада та буде зрада! Підлога країни мешкає за рискою зубожіння, невдовзі електрохарчування відітнуть, Сподівання Савченко сидить у тюремному висновку, заробітчани в Польщі миють сортири статевими ганчірками - та акцій цивільного непослуху під керівництвом Насіння Семенченка все ні! На День Незалежності треба брати не букети кольорів, а стовбури усіх калібрів! Час стиснути руку в куркуль - і вдарити по Верховній Зраді, а Лоліту повісити, щоб він в пекельних борошнах аж мову з рота вивалив! Тільки тоді народна частка розквітне, як нирки на деревах".
кожне речення шедевральне
Мнєніє профєсіонала таково
https://www.youtube.com/watch?v=boyL3Kcu-Mk&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA
https://twitter.com/i/status/1567147023731724288
24.02 - Киев за 3 дня;
06.09 - нет никакой паники;
30.12 - кремль окружён, но оборона ещё держится...
💩я - не усрался........... я - не усрался....
та по стелі бігають.