ВСУ освободили на Юге новые населенные пункты, - ОК "Південь"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские защитники освободили некоторые населенные пункты на Юге страны, но военное руководство сообщит об этом после зачистки этой территории.
Об этом рассказала начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 6 сентября в эфире Freedom, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Мы продолжаем позиционные бои. Есть территории, которые нами уже освобождены, и есть расчетное время объявления этих территорий такими, которые полностью под юрисдикцией Украины.
Поэтому давайте еще немного подождем, мы готовим сообщение официальное на этот счет, поскольку мы следим, чтобы эти населенные пункты после всех ужасов оккупации в течение полугода, чтобы они не получили массовых артиллерийских и авиационных ударов со стороны врага.
Исходя из таких расчетов, военное командование четко обозначает время, когда можно объявить эти населенные пункты свободными и перешедшими под украинскую юрисдикцию.
Оккупанты оставляют после себя заминированную территорию и это одна из основных угроз, которая может быть серьезной для тех жителей, которые спешат вернуться на эти территории, поэтому мы не спешим объявлять об освобождении населенных пунктов, чтобы провести тщательную зачистку от диверсионных групп и таких сюрпризов" , – рассказала Гуменюк.
Пожалуйста, подождите...
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Важчий за повітря літальний апарат з вертикальним злетом і посадкою, підйомна сила в якому створюється одним або кількома (частіше двома) гвинтами; гелікоптер.
Тлумачний словник української мови.
Если ты не понял еще, то Украина - не россия! Любая оперативная информация требует проверки и подтверждения.
Так послухаєш того ж Канашенкова й складається враження що йому пишуть доповідь сбираючи інформацію з пабліків та відосиків з ютуба.
При чем тут ворог?
Окупанти залишають після себе заміновану територію і це одна із основних загроз, яка може бути серйозною для тих жителів, які поспішають повернутися на ці території, тому ми не поспішаємо оголошувати про звільнення населених пунктів, щоб провести ретельну зачистку від диверсійних груп і від таких сюрпризів", - розповіла Гуменюк. Джерело: https://censor.net/ua/n3365532
Как раз из-за динамики. Поэтому, терпение, господа диванные аналитики.
Бережи вас Господь