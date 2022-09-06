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ВСУ освободили на Юге новые населенные пункты, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

навчання,зсу,британія

Украинские защитники освободили некоторые населенные пункты на Юге страны, но военное руководство сообщит об этом после зачистки этой территории.

Об этом рассказала начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 6 сентября в эфире Freedom, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Мы продолжаем позиционные бои. Есть территории, которые нами уже освобождены, и есть расчетное время объявления этих территорий такими, которые полностью под юрисдикцией Украины.

Поэтому давайте еще немного подождем, мы готовим сообщение официальное на этот счет, поскольку мы следим, чтобы эти населенные пункты после всех ужасов оккупации в течение полугода, чтобы они не получили массовых артиллерийских и авиационных ударов со стороны врага.

Исходя из таких расчетов, военное командование четко обозначает время, когда можно объявить эти населенные пункты свободными и перешедшими под украинскую юрисдикцию.

Оккупанты оставляют после себя заминированную территорию и это одна из основных угроз, которая может быть серьезной для тех жителей, которые спешат вернуться на эти территории, поэтому мы не спешим объявлять об освобождении населенных пунктов, чтобы провести тщательную зачистку от диверсионных групп и таких сюрпризов" , – рассказала Гуменюк.
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Топ комментарии
+79
Слава ЗСУ - лицарям 21-го сторіччя!
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06.09.2022 22:42
+58
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06.09.2022 22:43
+50
Як гарно звучить-зачистка території від кацапських свиней...
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06.09.2022 22:53
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Слава ЗСУ - лицарям 21-го сторіччя!
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06.09.2022 22:42 Ответить
Ще треті півдні не співали...
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06.09.2022 22:43 Ответить
Пів на треті
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07.09.2022 01:04 Ответить
Підлога третього 😁
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07.09.2022 09:44 Ответить
Что ті сейчас перданул ,хитрожопій
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07.09.2022 07:44 Ответить
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06.09.2022 22:43 Ответить
дай Бог! честь и хвала ЗСУ!!!!!
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06.09.2022 22:45 Ответить
Як гарно звучить-зачистка території від кацапських свиней...
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06.09.2022 22:53 Ответить
Оleksа_UA@Oleksa_UA66

У місті Могоча, що на росії, "порвалися" від Гербу України на будівлі місцевого військомату. Справа в тім, що національний символ виклали на будинку українські будівельники ще у 1980-х роках.

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06.09.2022 23:30 Ответить
выход один - нанести авиаудар. Можно пакетом РСЗО накрыть.
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06.09.2022 23:46 Ответить
Только тактический ядерный удар.
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07.09.2022 08:20 Ответить
А як же Варонєж ???
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07.09.2022 08:42 Ответить
😁
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07.09.2022 08:48 Ответить
Тихенько плаче в сторонці - в нього такого не має
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07.09.2022 11:17 Ответить
У Воронєжі насілєніє уже півроку дрібненько труситься. І щодня генерує багато цегли. Дупами.
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07.09.2022 14:04 Ответить
Та ні, стратегічний треба! Пару мегатон як мінімум!
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07.09.2022 09:47 Ответить
От "диверсанти"! Саме цікаве - у 80-ті там стояв вертольотний полк Сідали вони колись у нас - на дозаправку Вертольоти переганяли Але про "тризуб" нічого не розказували
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07.09.2022 05:47 Ответить
Якщо подобаються "вертольоти", то пишіть вертолітний полк, а то очі ріже.
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07.09.2022 08:11 Ответить
Гвинтокрил, якщо ви про правопис😁
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07.09.2022 08:28 Ответить
ВЕРТОЛІ́Т льо́та, ч.

Важчий за повітря літальний апарат з вертикальним злетом і посадкою, підйомна сила в якому створюється одним або кількома (частіше двома) гвинтами; гелікоптер.

Тлумачний словник української мови.
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07.09.2022 09:02 Ответить
По суті щось є сказать? А "вертоліт", "гвинтокрил" та "гелікоптер", на даному етапі, в українській мові - "слова-синоніми" З часом якісь випадуть з вжитку і залишиться щось одне Але вже не при нашому життю А може, залишаться усі три - українська мова має на третину слів більше російської саме з-за багаточисельності синонімів, у першу чергу
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07.09.2022 09:00 Ответить
Мене дратують русизми.
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07.09.2022 16:58 Ответить
Знаєш - я на "Цензорі" вже давно і помітив, що до "форми вимови" частіше всього доколупуються люди обмежені - для яких українська мова не є інструментом буденного спілкування, а таким собі "фетишем", "знаком першосортності" Бачиш - нижче я аргументовано довів твоєму "колезі" подібну обмеженість - стосовно синонімів слова "вертоліт" Половину свого дорослого життя я провів виключно в російськомовному середовищі і говорив українською лише вдома (у своїй сім"ї) Тому можуть буть випадкові малопомітні помилки (Хоча порівняно з багатьма тут - я пишу чистою мовою) Я переписуюся з багатьма з цих людей Буває - поправляю їх помилки Однак подібної "нетерпимості" ніколи не проявляв - якщо не бачив, що людина користується мовою для виступів проти України та українців І ти спробуй!
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07.09.2022 17:13 Ответить
Не будемо розводити на форумі срач. Завершуємо суперечку.
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08.09.2022 07:11 Ответить
Я не заперечую! Закінчуй Адже не я це почав!
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08.09.2022 07:12 Ответить
как говорил мишка меченный процесс пошел
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06.09.2022 22:53 Ответить
Ато ворог не знає, які населені пункти залишив. І, ще - вони залишались під юрисдикцією України, навіть під окупацією. Що за дурня?
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06.09.2022 22:57 Ответить
Иди лучше со своими претензиями на Рамблер. Там Дон Кефиров уже всем надоел со своим заявлениями, что он взял Пески в двадцатый раз наверное.
Если ты не понял еще, то Украина - не россия! Любая оперативная информация требует проверки и подтверждения.
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06.09.2022 23:05 Ответить
Ти офігієш, але не знають. Знають лише на нижньому рівні бо вони відступили, передають вище що ще тримаються на краю населеного пункту, а ці ще вище що н.п. наш, а геренали ***** доповідають з цього населеного пункту от от підуть в атаку далі.
Так послухаєш того ж Канашенкова й складається враження що йому пишуть доповідь сбираючи інформацію з пабліків та відосиків з ютуба.
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06.09.2022 23:18 Ответить
Та это пропаганда, он чешет что ему пишут на бумажке придворные пропагандоны. Так то разведка все прекрасно знает.
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06.09.2022 23:53 Ответить
Ато ворог не знає, які населені пункти залишив.

При чем тут ворог?

Окупанти залишають після себе заміновану територію і це одна із основних загроз, яка може бути серйозною для тих жителів, які поспішають повернутися на ці території, тому ми не поспішаємо оголошувати про звільнення населених пунктів, щоб провести ретельну зачистку від диверсійних груп і від таких сюрпризів", - розповіла Гуменюк. Джерело: https://censor.net/ua/n3365532
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06.09.2022 23:44 Ответить
Один з аргументів, коли ворог дізнається, який населений пункт залишив, то буде його обстрілювати
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06.09.2022 23:48 Ответить
Ну так это только один из трех
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06.09.2022 23:53 Ответить
Співчуваю тобі, лаптєлапоє. Бяда-то какая! Але є на то рада: накаті бояри і впади падскамєйку.
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07.09.2022 14:13 Ответить
От ти дурний, як ступа
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07.09.2022 14:38 Ответить
Що то хрю-гавкає падскамєйкай?
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07.09.2022 14:59 Ответить
.
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06.09.2022 22:58 Ответить
Зараз вилізе верховне з відосиком і доповість який він герой.
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06.09.2022 23:03 Ответить
не заздри
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06.09.2022 23:25 Ответить
Для негрів він дійсно герой.
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06.09.2022 23:25 Ответить
Том Купер уже все назвал в принципе. Наши уже вроде в Белозерке пару дней. Это пригород Херсона, если что.
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06.09.2022 23:41 Ответить
Взагалі-то це не та Білозерка, а інша, в районі плацдарму під Давидовим Бродом та Сухим Ставком
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07.09.2022 03:14 Ответить
Ні, це як раз та сама, Том К. же так і каже - "ви будете сильно враженні, бо Томіна Балка ще повнистью не под ЗСУ". Тобто вони обошли це все зверху.
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07.09.2022 09:45 Ответить
и шо, выходит кацапы в Александровке и Станиславе практически отрезаны??
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07.09.2022 14:14 Ответить
Слава ЗСУ !!!
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06.09.2022 23:48 Ответить
Единственный и достаточный аргумент того, что адекватные военные силы не спешат с официальным обнародованием является динамичность военных действий. Грубо говоря мало захватить населенный пункт Х, нужно его ещё удержать. Частенько бывает что населенный пункт Х переходит из рук в руки и тогда заявление об деокупации становится ложью, хотя в момент заявления ложью не являлось.
Как раз из-за динамики. Поэтому, терпение, господа диванные аналитики.
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06.09.2022 23:59 Ответить
Десь в цьому є логіка. Орки вже 10 раз Піски беруть.
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07.09.2022 08:54 Ответить
Не тільки Піски, але і Мар'їнку)
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07.09.2022 13:24 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
Бережи вас Господь
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07.09.2022 00:08 Ответить
Щодо неафішування імен визволених сіл, міст і територій, то Наталія Гуменюк має цілковиту слушність. Бо, знову слід підкреслити, що маємо справу не із звичайним ворогом, а з дикунською потворою, що пролізла у ХХІ століття із мезолітичних нетрів, і тому завжди готова до найтяжчих бузувірських злочинів. Фюрера московських угрофіннів, Путлера, відомий український історик Олександр Палій назвав вепсом. Але й це неймовірно розкішний комплімент для цього дегенерата (Путлера).
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07.09.2022 10:06 Ответить
 
 