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ЗСУ звільнили нові населені пункти, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

навчання,зсу,британія

Українські захисники звільнили деякі населені пункти на Півдні країни, але військове керівництво повідомить про це після зачистки цієї території.

Про це розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк 6 вересня в ефірі Freedom, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Ми продовжуємо позиційні бої. Є території, які нами вже звільнені, і є розрахунковий час оголошення цих територій такими, які вже повністю під юрисдикцією України.

Тому давайте ще трішечки почекаємо, ми готуємо повідомлення офіційне на цей рахунок, оскільки ми слідкуємо, щоб ці населені пункти після всіх жахіть окупації протягом пів року, щоб вони не зазнали масових артилерійських і авіаційних ударів зі сторони ворога.

Виходячи з таких розрахунків, військове командування чітко виначає час, коли можна оголосити ці населені пункти вільними і такими, що перейшли під українську юрисдикцію.

Окупанти залишають після себе заміновану територію і це одна із основних загроз, яка може бути серйозною для тих жителів, які поспішають повернутися на ці території, тому ми не поспішаємо оголошувати про звільнення населених пунктів, щоб провести ретельну зачистку від диверсійних груп і від таких сюрпризів", - розповіла Гуменюк.
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Топ коментарі
+79
Слава ЗСУ - лицарям 21-го сторіччя!
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06.09.2022 22:42
+58
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06.09.2022 22:43
+50
Як гарно звучить-зачистка території від кацапських свиней...
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06.09.2022 22:53
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Слава ЗСУ - лицарям 21-го сторіччя!
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06.09.2022 22:42 Відповісти
Ще треті півдні не співали...
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06.09.2022 22:43 Відповісти
Пів на треті
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07.09.2022 01:04 Відповісти
Підлога третього 😁
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07.09.2022 09:44 Відповісти
Что ті сейчас перданул ,хитрожопій
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07.09.2022 07:44 Відповісти
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06.09.2022 22:43 Відповісти
дай Бог! честь и хвала ЗСУ!!!!!
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06.09.2022 22:45 Відповісти
Як гарно звучить-зачистка території від кацапських свиней...
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06.09.2022 22:53 Відповісти
Оleksа_UA@Oleksa_UA66

У місті Могоча, що на росії, "порвалися" від Гербу України на будівлі місцевого військомату. Справа в тім, що національний символ виклали на будинку українські будівельники ще у 1980-х роках.

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06.09.2022 23:30 Відповісти
выход один - нанести авиаудар. Можно пакетом РСЗО накрыть.
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06.09.2022 23:46 Відповісти
Только тактический ядерный удар.
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07.09.2022 08:20 Відповісти
А як же Варонєж ???
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07.09.2022 08:42 Відповісти
😁
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07.09.2022 08:48 Відповісти
Тихенько плаче в сторонці - в нього такого не має
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07.09.2022 11:17 Відповісти
У Воронєжі насілєніє уже півроку дрібненько труситься. І щодня генерує багато цегли. Дупами.
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07.09.2022 14:04 Відповісти
Та ні, стратегічний треба! Пару мегатон як мінімум!
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07.09.2022 09:47 Відповісти
От "диверсанти"! Саме цікаве - у 80-ті там стояв вертольотний полк Сідали вони колись у нас - на дозаправку Вертольоти переганяли Але про "тризуб" нічого не розказували
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07.09.2022 05:47 Відповісти
Якщо подобаються "вертольоти", то пишіть вертолітний полк, а то очі ріже.
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07.09.2022 08:11 Відповісти
Гвинтокрил, якщо ви про правопис😁
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07.09.2022 08:28 Відповісти
ВЕРТОЛІ́Т льо́та, ч.

Важчий за повітря літальний апарат з вертикальним злетом і посадкою, підйомна сила в якому створюється одним або кількома (частіше двома) гвинтами; гелікоптер.

Тлумачний словник української мови.
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07.09.2022 09:02 Відповісти
По суті щось є сказать? А "вертоліт", "гвинтокрил" та "гелікоптер", на даному етапі, в українській мові - "слова-синоніми" З часом якісь випадуть з вжитку і залишиться щось одне Але вже не при нашому життю А може, залишаться усі три - українська мова має на третину слів більше російської саме з-за багаточисельності синонімів, у першу чергу
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07.09.2022 09:00 Відповісти
Мене дратують русизми.
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07.09.2022 16:58 Відповісти
Знаєш - я на "Цензорі" вже давно і помітив, що до "форми вимови" частіше всього доколупуються люди обмежені - для яких українська мова не є інструментом буденного спілкування, а таким собі "фетишем", "знаком першосортності" Бачиш - нижче я аргументовано довів твоєму "колезі" подібну обмеженість - стосовно синонімів слова "вертоліт" Половину свого дорослого життя я провів виключно в російськомовному середовищі і говорив українською лише вдома (у своїй сім"ї) Тому можуть буть випадкові малопомітні помилки (Хоча порівняно з багатьма тут - я пишу чистою мовою) Я переписуюся з багатьма з цих людей Буває - поправляю їх помилки Однак подібної "нетерпимості" ніколи не проявляв - якщо не бачив, що людина користується мовою для виступів проти України та українців І ти спробуй!
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07.09.2022 17:13 Відповісти
Не будемо розводити на форумі срач. Завершуємо суперечку.
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08.09.2022 07:11 Відповісти
Я не заперечую! Закінчуй Адже не я це почав!
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08.09.2022 07:12 Відповісти
как говорил мишка меченный процесс пошел
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06.09.2022 22:53 Відповісти
Ато ворог не знає, які населені пункти залишив. І, ще - вони залишались під юрисдикцією України, навіть під окупацією. Що за дурня?
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06.09.2022 22:57 Відповісти
Иди лучше со своими претензиями на Рамблер. Там Дон Кефиров уже всем надоел со своим заявлениями, что он взял Пески в двадцатый раз наверное.
Если ты не понял еще, то Украина - не россия! Любая оперативная информация требует проверки и подтверждения.
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06.09.2022 23:05 Відповісти
Ти офігієш, але не знають. Знають лише на нижньому рівні бо вони відступили, передають вище що ще тримаються на краю населеного пункту, а ці ще вище що н.п. наш, а геренали ***** доповідають з цього населеного пункту от от підуть в атаку далі.
Так послухаєш того ж Канашенкова й складається враження що йому пишуть доповідь сбираючи інформацію з пабліків та відосиків з ютуба.
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06.09.2022 23:18 Відповісти
Та это пропаганда, он чешет что ему пишут на бумажке придворные пропагандоны. Так то разведка все прекрасно знает.
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06.09.2022 23:53 Відповісти
Ато ворог не знає, які населені пункти залишив.

При чем тут ворог?

Окупанти залишають після себе заміновану територію і це одна із основних загроз, яка може бути серйозною для тих жителів, які поспішають повернутися на ці території, тому ми не поспішаємо оголошувати про звільнення населених пунктів, щоб провести ретельну зачистку від диверсійних груп і від таких сюрпризів", - розповіла Гуменюк. Джерело: https://censor.net/ua/n3365532
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06.09.2022 23:44 Відповісти
Один з аргументів, коли ворог дізнається, який населений пункт залишив, то буде його обстрілювати
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06.09.2022 23:48 Відповісти
Ну так это только один из трех
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06.09.2022 23:53 Відповісти
Співчуваю тобі, лаптєлапоє. Бяда-то какая! Але є на то рада: накаті бояри і впади падскамєйку.
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07.09.2022 14:13 Відповісти
От ти дурний, як ступа
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07.09.2022 14:38 Відповісти
Що то хрю-гавкає падскамєйкай?
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07.09.2022 14:59 Відповісти
.
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06.09.2022 22:58 Відповісти
Зараз вилізе верховне з відосиком і доповість який він герой.
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06.09.2022 23:03 Відповісти
не заздри
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06.09.2022 23:25 Відповісти
Для негрів він дійсно герой.
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06.09.2022 23:25 Відповісти
Том Купер уже все назвал в принципе. Наши уже вроде в Белозерке пару дней. Это пригород Херсона, если что.
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06.09.2022 23:41 Відповісти
Взагалі-то це не та Білозерка, а інша, в районі плацдарму під Давидовим Бродом та Сухим Ставком
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07.09.2022 03:14 Відповісти
Ні, це як раз та сама, Том К. же так і каже - "ви будете сильно враженні, бо Томіна Балка ще повнистью не под ЗСУ". Тобто вони обошли це все зверху.
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07.09.2022 09:45 Відповісти
и шо, выходит кацапы в Александровке и Станиславе практически отрезаны??
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07.09.2022 14:14 Відповісти
Слава ЗСУ !!!
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06.09.2022 23:48 Відповісти
Единственный и достаточный аргумент того, что адекватные военные силы не спешат с официальным обнародованием является динамичность военных действий. Грубо говоря мало захватить населенный пункт Х, нужно его ещё удержать. Частенько бывает что населенный пункт Х переходит из рук в руки и тогда заявление об деокупации становится ложью, хотя в момент заявления ложью не являлось.
Как раз из-за динамики. Поэтому, терпение, господа диванные аналитики.
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06.09.2022 23:59 Відповісти
Десь в цьому є логіка. Орки вже 10 раз Піски беруть.
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07.09.2022 08:54 Відповісти
Не тільки Піски, але і Мар'їнку)
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07.09.2022 13:24 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
Бережи вас Господь
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07.09.2022 00:08 Відповісти
Щодо неафішування імен визволених сіл, міст і територій, то Наталія Гуменюк має цілковиту слушність. Бо, знову слід підкреслити, що маємо справу не із звичайним ворогом, а з дикунською потворою, що пролізла у ХХІ століття із мезолітичних нетрів, і тому завжди готова до найтяжчих бузувірських злочинів. Фюрера московських угрофіннів, Путлера, відомий український історик Олександр Палій назвав вепсом. Але й це неймовірно розкішний комплімент для цього дегенерата (Путлера).
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07.09.2022 10:06 Відповісти
 
 