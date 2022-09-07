ЗСУ звільнили нові населені пункти, - ОК "Південь"
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Українські захисники звільнили деякі населені пункти на Півдні країни, але військове керівництво повідомить про це після зачистки цієї території.
Про це розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк 6 вересня в ефірі Freedom, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Ми продовжуємо позиційні бої. Є території, які нами вже звільнені, і є розрахунковий час оголошення цих територій такими, які вже повністю під юрисдикцією України.
Тому давайте ще трішечки почекаємо, ми готуємо повідомлення офіційне на цей рахунок, оскільки ми слідкуємо, щоб ці населені пункти після всіх жахіть окупації протягом пів року, щоб вони не зазнали масових артилерійських і авіаційних ударів зі сторони ворога.
Виходячи з таких розрахунків, військове командування чітко виначає час, коли можна оголосити ці населені пункти вільними і такими, що перейшли під українську юрисдикцію.
Окупанти залишають після себе заміновану територію і це одна із основних загроз, яка може бути серйозною для тих жителів, які поспішають повернутися на ці території, тому ми не поспішаємо оголошувати про звільнення населених пунктів, щоб провести ретельну зачистку від диверсійних груп і від таких сюрпризів", - розповіла Гуменюк.
Будь ласка, зачекайте...
У місті Могоча, що на росії, "порвалися" від Гербу України на будівлі місцевого військомату. Справа в тім, що національний символ виклали на будинку українські будівельники ще у 1980-х роках.
Важчий за повітря літальний апарат з вертикальним злетом і посадкою, підйомна сила в якому створюється одним або кількома (частіше двома) гвинтами; гелікоптер.
Тлумачний словник української мови.
Если ты не понял еще, то Украина - не россия! Любая оперативная информация требует проверки и подтверждения.
Так послухаєш того ж Канашенкова й складається враження що йому пишуть доповідь сбираючи інформацію з пабліків та відосиків з ютуба.
При чем тут ворог?
Окупанти залишають після себе заміновану територію і це одна із основних загроз, яка може бути серйозною для тих жителів, які поспішають повернутися на ці території, тому ми не поспішаємо оголошувати про звільнення населених пунктів, щоб провести ретельну зачистку від диверсійних груп і від таких сюрпризів", - розповіла Гуменюк. Джерело: https://censor.net/ua/n3365532
Как раз из-за динамики. Поэтому, терпение, господа диванные аналитики.
Бережи вас Господь