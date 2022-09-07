Приютившим переселенцев закарпатцам будут выплачивать 4 тысячи гривен разовой помощи
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Закарпатцы, которые в сентябре или октябре безвозмездно приютят вынужденных переселенцев на месяц и дольше, получат единоразовую помощь в размере 4000 гривен.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Выплаты будут осуществляться из областного бюджета в рамках региональной программы "Турбота". Соответствующее распоряжение подписал глава ОВА Виктор Микита.
До этого, во вторник, 6 сентября, Правительство при содействии Минреинтеграции заключило обновленный Меморандум с Обществом Красного Креста Украины. Инициатива позволит увеличить финансирование на компенсации людям, предоставившим временное жилье внутренне перемещенным лицам в рамках программы "Прихисток".
С 1 октября владельцы жилья, разместившие у себя ВПЛ, будут получать 900 гривен вместо 450 гривен за каждое такое лицо в месяц.
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А если считать так, как считаете вы все там, то и живущим в квартирах тогда сделайте по 450 или 900 грн в месяц, чего ж вы три шкуры дерёте с людей? Одно дело заплатить за троихз 2700 в месяц, а другое - 3500 только за отопление, плюс всё остальное! Логику уже включите свою, если она там есть!
1.Ужгород Направив десятки тисяч своїх мешканців як "біженців" в Угорщіну, Польщу, Італію, Болгарію, Чехію. Це фейкові біженці, бо від закарпаття до фронту 1200 км відстані. Ці "біженці" зайняли місця/допомогу/житло тих, хто справді з війни (Харків, Маріуполь, Херсон)
2. Ужгород Встановив ціну в 1500 долларів за житло у 20 кв.м. для біженця (500 завдаток, 500 перший місяц, 500 ріелтору). У Польщі або Румунії "біженці" з закарпаття розселені безкоштовно.
3. Жінки Ужгорода провадили пікети, щоб їх чоловики не їхали на фронт, а служили на Закарпатті, у Тро.
4. Ужгород та Закарпаття обрали декілька раз народним депутатом В.Медведчука (Іршавський район).
5.Ужгород з 1999 по 2022 був і є лідером з корупції (митниця, фіктивне відшкодуаання Пдв). Дотаційний регіон, що бере гроші з бюджету країни.
Заробітчане не сплачуюють податок на доходи громадян.
Саме тут розкрадені кошти військового бюджету.
Мені соромно за Ужгород.
І навіщо платити місцевим якщо вони потікали закордо в перші ж години вторгнення, влаштувались на квартирах в наївних бюргерів під виглядом біженців, а самі ще й своє житло в Україні здають справжнім переселенцям по космічним цінам
Понавішували на людей уже усіх "собак" Від тарифів та цін до війни з ВПО.
Але а ні роботи, а ні пенсії, а ні життя немає ні в кого.