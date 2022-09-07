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Приютившим переселенцев закарпатцам будут выплачивать 4 тысячи гривен разовой помощи

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

єс,переселенці

Закарпатцы, которые в сентябре или октябре безвозмездно приютят вынужденных переселенцев на месяц и дольше, получат единоразовую помощь в размере 4000 гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Выплаты будут осуществляться из областного бюджета в рамках региональной программы "Турбота". Соответствующее распоряжение подписал глава ОВА Виктор Микита.

До этого, во вторник, 6 сентября, Правительство при содействии Минреинтеграции заключило обновленный Меморандум с Обществом Красного Креста Украины. Инициатива позволит увеличить финансирование на компенсации людям, предоставившим временное жилье внутренне перемещенным лицам в рамках программы "Прихисток".

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С 1 октября владельцы жилья, разместившие у себя ВПЛ, будут получать 900 гривен вместо 450 гривен за каждое такое лицо в месяц.
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Топ комментарии
+5
Прихистыть жителей домбаса, кормильцев у себя дома сомнительное мероприятие как по мне. Оно дороже потом аукнется, могут и подрезать, и хату вынести
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07.09.2022 12:38
+5
Ужгород:
1.Ужгород Направив десятки тисяч своїх мешканців як "біженців" в Угорщіну, Польщу, Італію, Болгарію, Чехію. Це фейкові біженці, бо від закарпаття до фронту 1200 км відстані. Ці "біженці" зайняли місця/допомогу/житло тих, хто справді з війни (Харків, Маріуполь, Херсон)
2. Ужгород Встановив ціну в 1500 долларів за житло у 20 кв.м. для біженця (500 завдаток, 500 перший місяц, 500 ріелтору). У Польщі або Румунії "біженці" з закарпаття розселені безкоштовно.
3. Жінки Ужгорода провадили пікети, щоб їх чоловики не їхали на фронт, а служили на Закарпатті, у Тро.
4. Ужгород та Закарпаття обрали декілька раз народним депутатом В.Медведчука (Іршавський район).
5.Ужгород з 1999 по 2022 був і є лідером з корупції (митниця, фіктивне відшкодуаання Пдв). Дотаційний регіон, що бере гроші з бюджету країни.
Заробітчане не сплачуюють податок на доходи громадян.
Саме тут розкрадені кошти військового бюджету.
Мені соромно за Ужгород.
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07.09.2022 13:06
+4
Не розумію навіщо. Це область в якій чоловіків зі сходу майже нема бо всіх відловлюють. Відео з Закарпаття це вже мем.
І навіщо платити місцевим якщо вони потікали закордо в перші ж години вторгнення, влаштувались на квартирах в наївних бюргерів під виглядом біженців, а самі ще й своє житло в Україні здають справжнім переселенцям по космічним цінам
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07.09.2022 13:46
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Прихистыть жителей домбаса, кормильцев у себя дома сомнительное мероприятие как по мне. Оно дороже потом аукнется, могут и подрезать, и хату вынести
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07.09.2022 12:38 Ответить
Бамбас і там бамбас.
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07.09.2022 12:41 Ответить
За такие подачки сами у себя размещайте! Вы сами тарифы понарисовывали и теперь делаете вид, что водичкой и отоплением, газом и электроэнергией ВПО пользоваться не будут? Ну то посчитайте во сколько выльется проживание одного человека в месяц на самом деле. По теперешним тарифам! Я уже не говорю об их завтраках, обедах и ужинах, и уборке после них.
А если считать так, как считаете вы все там, то и живущим в квартирах тогда сделайте по 450 или 900 грн в месяц, чего ж вы три шкуры дерёте с людей? Одно дело заплатить за троихз 2700 в месяц, а другое - 3500 только за отопление, плюс всё остальное! Логику уже включите свою, если она там есть!
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07.09.2022 12:46 Ответить
Я б не смог к себе не знакомых людей в хату пустить, ни за какие деньги. А еще если ходишь на работу, то хер его знает чем они там занимаются пока тебя нету. Это нужно быть отчаянным каким-то, что бы пусть в хату незнакомцев, да еще из домбаса. Тут дальних родственников не пустил, а то херы с террикона какого-то. Я б чисто не смог, я плохой человек, да мне и насрать
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07.09.2022 12:52 Ответить
Да я точно также! Я ж не гостиница) И не Мать Тереза. Это только риэлторы могут разместить не за просто так кого угодно, а что там в том жилье останется после уехавших. то другое дело. Часто хозяева после каждого жильца ремонты устаривают. Многие ломают двери, рамы, портят обои и полы, да что там говорить... И это они сами по себе там жили! А если Вы или я будем рядом, та ну на, как говорится. Я сама себе хозяйка у себя дома. А за копейки тем более не впущу. И за большую сумму не пустила бы. Дороже мне и обойдётся в конце концов. Пусть не обижаются.
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07.09.2022 12:56 Ответить
посмотрите на парк авто во Львове с номерами АХ, АН и прозреете... бамбасс давно встал с колен
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07.09.2022 12:53 Ответить
Их везде много. И они чувствуют себя очень даже хорошо, потому что деньги у них есть, работаь им не нужно, воевать? Они инвалиды все)
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07.09.2022 12:59 Ответить
заселять только женщин с детьми или с мужиками, которые могут и повоевать за свой город.
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07.09.2022 12:54 Ответить
их мужики героически воюют в пивных Закарпатья и Киева...
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07.09.2022 12:59 Ответить
Хз, где они воюют. Возможно, на стороне "ЛДНР"!
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07.09.2022 13:05 Ответить
Пусть Верещук и зеленые депутаты заселяют,недвижимости нахапали до хера,есть где проявить "милосердие".
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07.09.2022 13:03 Ответить
Ужгород:
1.Ужгород Направив десятки тисяч своїх мешканців як "біженців" в Угорщіну, Польщу, Італію, Болгарію, Чехію. Це фейкові біженці, бо від закарпаття до фронту 1200 км відстані. Ці "біженці" зайняли місця/допомогу/житло тих, хто справді з війни (Харків, Маріуполь, Херсон)
2. Ужгород Встановив ціну в 1500 долларів за житло у 20 кв.м. для біженця (500 завдаток, 500 перший місяц, 500 ріелтору). У Польщі або Румунії "біженці" з закарпаття розселені безкоштовно.
3. Жінки Ужгорода провадили пікети, щоб їх чоловики не їхали на фронт, а служили на Закарпатті, у Тро.
4. Ужгород та Закарпаття обрали декілька раз народним депутатом В.Медведчука (Іршавський район).
5.Ужгород з 1999 по 2022 був і є лідером з корупції (митниця, фіктивне відшкодуаання Пдв). Дотаційний регіон, що бере гроші з бюджету країни.
Заробітчане не сплачуюють податок на доходи громадян.
Саме тут розкрадені кошти військового бюджету.
Мені соромно за Ужгород.
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07.09.2022 13:06 Ответить
В Украине не обнаружили Корупцию,гадают о чём это там запад говорит
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07.09.2022 13:51 Ответить
Не розумію навіщо. Це область в якій чоловіків зі сходу майже нема бо всіх відловлюють. Відео з Закарпаття це вже мем.
І навіщо платити місцевим якщо вони потікали закордо в перші ж години вторгнення, влаштувались на квартирах в наївних бюргерів під виглядом біженців, а самі ще й своє житло в Україні здають справжнім переселенцям по космічним цінам
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07.09.2022 13:46 Ответить
То й виходить, що ті 4 тисячі гривень від влади закарпатцям геть не нужні, бо вони мають значно більші кошти.

Понавішували на людей уже усіх "собак" Від тарифів та цін до війни з ВПО.

Але а ні роботи, а ні пенсії, а ні життя немає ні в кого.
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07.09.2022 14:41 Ответить
Дуже радий що вся прокацапська вата яка ненавидить Бандеру,українську мову та кидає гранати в поліцію зі Львова прямо вирушить на Сонячне Закарпаття!!!!!
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07.09.2022 14:46 Ответить
На Закарпатті вати теж традиційно вдосталь, а какойразніци - ще більше
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07.09.2022 15:30 Ответить
 
 