Закарпатцям виплачуватимуть 4 тисячі гривень разової допомоги за прихисток переселенців

Закарпатці, які у вересні або жовтні безоплатно прихистять вимушених переселенців на місяць і довше, отримають одноразову допомогу у розмірі 4000 гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Виплати здійснюватимуть з обласного бюджету у межах регіональної програми "Турбота". Відповідне розпорядження підписав голова ОВА Віктор Микита.

До цього, у вівторок, 6 вересня, Уряд за сприяння Мінреінтеграції уклав оновлений Меморандум із Товариством Червоного Хреста України. Ініціатива дозволить збільшити фінансування на компенсації людям, які надали тимчасове житло внутрішньо переміщеним особам у межах програми "Прихисток".

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З 1 жовтня власники житла, які розмістили у себе ВПО, отримуватимуть 900 гривень замість 450 гривень за кожну таку особу на місяць.