Закарпатцям виплачуватимуть 4 тисячі гривень разової допомоги за прихисток переселенців
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Закарпатці, які у вересні або жовтні безоплатно прихистять вимушених переселенців на місяць і довше, отримають одноразову допомогу у розмірі 4000 гривень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Виплати здійснюватимуть з обласного бюджету у межах регіональної програми "Турбота". Відповідне розпорядження підписав голова ОВА Віктор Микита.
До цього, у вівторок, 6 вересня, Уряд за сприяння Мінреінтеграції уклав оновлений Меморандум із Товариством Червоного Хреста України. Ініціатива дозволить збільшити фінансування на компенсації людям, які надали тимчасове житло внутрішньо переміщеним особам у межах програми "Прихисток".
З 1 жовтня власники житла, які розмістили у себе ВПО, отримуватимуть 900 гривень замість 450 гривень за кожну таку особу на місяць.
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А если считать так, как считаете вы все там, то и живущим в квартирах тогда сделайте по 450 или 900 грн в месяц, чего ж вы три шкуры дерёте с людей? Одно дело заплатить за троихз 2700 в месяц, а другое - 3500 только за отопление, плюс всё остальное! Логику уже включите свою, если она там есть!
1.Ужгород Направив десятки тисяч своїх мешканців як "біженців" в Угорщіну, Польщу, Італію, Болгарію, Чехію. Це фейкові біженці, бо від закарпаття до фронту 1200 км відстані. Ці "біженці" зайняли місця/допомогу/житло тих, хто справді з війни (Харків, Маріуполь, Херсон)
2. Ужгород Встановив ціну в 1500 долларів за житло у 20 кв.м. для біженця (500 завдаток, 500 перший місяц, 500 ріелтору). У Польщі або Румунії "біженці" з закарпаття розселені безкоштовно.
3. Жінки Ужгорода провадили пікети, щоб їх чоловики не їхали на фронт, а служили на Закарпатті, у Тро.
4. Ужгород та Закарпаття обрали декілька раз народним депутатом В.Медведчука (Іршавський район).
5.Ужгород з 1999 по 2022 був і є лідером з корупції (митниця, фіктивне відшкодуаання Пдв). Дотаційний регіон, що бере гроші з бюджету країни.
Заробітчане не сплачуюють податок на доходи громадян.
Саме тут розкрадені кошти військового бюджету.
Мені соромно за Ужгород.
І навіщо платити місцевим якщо вони потікали закордо в перші ж години вторгнення, влаштувались на квартирах в наївних бюргерів під виглядом біженців, а самі ще й своє житло в Україні здають справжнім переселенцям по космічним цінам
Понавішували на людей уже усіх "собак" Від тарифів та цін до війни з ВПО.
Але а ні роботи, а ні пенсії, а ні життя немає ні в кого.