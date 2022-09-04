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Німеччина виділить майже $200 млн для фінансування програм допомоги українським переселенцям

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

біженці,німеччина

Німеччина надасть Україні додаткові 199 млн доларів для фінансування програм допомоги внутрішньо переміщеним особам унаслідок вторгнення Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив міністр розвитку Свенья Шульце.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у понеділок відвідає Берлін, де зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

"Я поговорю з прем'єр-міністром Шмигалем про те, як ми можемо продовжувати підтримувати український уряд в турботі про переміщених осіб. Гроші призначені для того, щоб допомогти переміщеним особам в Україні продовжувати забезпечувати себе всім необхідним", - заявив Шульце.

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Автор: Наталя Джума
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ЕС всім країнам відшкодовує витрати на українських пересенців . Так що німеччіна явно не свій бюджет використовує
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04.09.2022 07:04 Відповісти
ХЗ що там і як у них вирішується.
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04.09.2022 07:08 Відповісти
Не дали гроші - погано, дали - теж погано.
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04.09.2022 08:38 Відповісти
почеши репу и пойми, что в ес за всё платит германия и франция
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04.09.2022 13:08 Відповісти
Всі країни ЕС складають у бюджет ЕС . А РЕПУ вы в московии чешите сами
Влада Затенко

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Реєстрація: 31.08.2022
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04.09.2022 13:24 Відповісти
в какой московии, ******** ты дурная??
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04.09.2022 19:19 Відповісти
Дивлюсь на ВПО і стає сумно що кацапня нам пересрала всьо і вся. Самі не живуть як люди і іншим не дають.
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04.09.2022 07:05 Відповісти
Через місяць почнуться морози, в розбомблених містах не проживеш, при цьому Zeлені виродки особливо не спішать будувати ******* модульні містечка по країні для переселенців. Я так розумію, що зараз головна мета у зеленої гнидоти - вигнати з країни якомога більше громадян, а гроші від міжнародних донорів розікрасти і вивести у офшори аби мама рімма могла жити на власній віллі біля теплого моря.
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04.09.2022 08:24 Відповісти
"Німеччина виділила..." - так краще.
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04.09.2022 10:14 Відповісти
Дякуємо.
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04.09.2022 10:22 Відповісти
лучше бы эти 199 млн на оружие выделили, а не на этих переселенцев тухлых, особенно если они с западной части украины (львовские, франковские и тому подобные вши)
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04.09.2022 13:09 Відповісти
Помощь переселенцам это конечно же хорошо, но лучше помогите отстроить потерянное людьми жилье, что даст возможность влить деньги в страну, создаст рабочие места, даст возможность заработать мелкому бизнесу, а дальше наши люди и сами заработают
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04.09.2022 22:52 Відповісти
 
 