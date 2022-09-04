Німеччина виділить майже $200 млн для фінансування програм допомоги українським переселенцям

Німеччина надасть Україні додаткові 199 млн доларів для фінансування програм допомоги внутрішньо переміщеним особам унаслідок вторгнення Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив міністр розвитку Свенья Шульце.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у понеділок відвідає Берлін, де зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

"Я поговорю з прем'єр-міністром Шмигалем про те, як ми можемо продовжувати підтримувати український уряд в турботі про переміщених осіб. Гроші призначені для того, щоб допомогти переміщеним особам в Україні продовжувати забезпечувати себе всім необхідним", - заявив Шульце.

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