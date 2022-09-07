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Бойцы ВСУ взяли в плен в Харьковской области вражеского подполковника. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
В Харьковской области украинские воины взяли в плен российского подполковника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой зафиксирован пленный с погонами подполковника, бойцы опубликовали в соцсетях. На записи пленник сидит на коленях со скрещенными руками за спиной.
Топ комментарии
+41 nav svargi
показать весь комментарий07.09.2022 14:31
+40 Alex Zverev 46d6768b
показать весь комментарий07.09.2022 14:29
+39 Людмила терещенко d38f4bfc
показать весь комментарий07.09.2022 14:37
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На інше не погоджуватись.
Да еще с руками, ногами и глазами и уями целыми на камеру засветились.