Бойцы ВСУ взяли в плен в Харьковской области вражеского подполковника. ВИДЕО

В Харьковской области украинские воины взяли в плен российского подполковника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой зафиксирован пленный с погонами подполковника, бойцы опубликовали в соцсетях. На записи пленник сидит на коленях со скрещенными руками за спиной.

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