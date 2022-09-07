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Бійці ЗСУ полонили на Харківщині ворожого підполковника. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

На Харківщині українські воїни полонили російського підполковника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксовано полоненого з погонами підполковника, бійці опублікували в соцмережах. На записі полонений сидить на колінах зі зв'язаними руками за спиною.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські бійці збили ворожий літак Су-25 поблизу Балаклії на Харківщині. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+41
problema - v etom plakate vse nepravda

1) ih zhiznj nichovo nestoit
2) rodnie zhdut ne ih a pohoronku - na novuju ladu.
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07.09.2022 14:31
+40
Неплохой обменный фонд. Молодцы!!!
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07.09.2022 14:29
+39
Вообще-то это самарские менты, есть другой ролик с ними.
Они же воевать не учились и не умеют.Их специализация это лупасить мирных граждан на протестах.
Так что ценности для обмена они не представляют.
Ну раз россияне начали ментовна фронт отправлять, значит обученных военных уже не хватает.
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07.09.2022 14:37
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вонючки. шось в них дуже харі цілі. треба поправить.
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07.09.2022 17:08 Відповісти
А полковник то видно в рыло получил. Слава ЗСУ.
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07.09.2022 17:24 Відповісти
Обміняти на підполковника Дениса Прокопенка, командира спецпідрозділу НГУ "Азов".
На інше не погоджуватись.
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07.09.2022 17:45 Відповісти
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09.09.2022 09:27 Відповісти
Вухо його - генерал-лейтенанта, командувача угрупування рашистських військ "Запад" (Z) а.січєвого.
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09.09.2022 09:55 Відповісти
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07.09.2022 17:58 Відповісти
Повезло рашистам, что попали в плен.
Да еще с руками, ногами и глазами и уями целыми на камеру засветились.
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07.09.2022 18:07 Відповісти
Єфрейтор мабуть водій. Його нагородити. А того на швабру нанизати.
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07.09.2022 19:38 Відповісти
Редактори Цензора,ви б писали новини більш вірно,а то Бутусов на фронті,а ви без помилок,дитячих,не можете? "..полонений сидить на колінах..."Це в кого на колінах він сидить?Це не через вас Амнесті Інтернешл написав той звіт,про ведення війни Україною?А тут ви ще полковника комусь на коліна посадили...
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07.09.2022 20:52 Відповісти
Боря заблудился? тут не форум лингвистов
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08.09.2022 00:21 Відповісти
Что с хлебалом, кацап?
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07.09.2022 21:19 Відповісти
Упав по п'яні.
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08.09.2022 00:00 Відповісти
**** , гнилой ливер пришел нас строить, нагибать, новороссия , привяжите этого борова к химарсу , отправте накуй обратно... На этого кабана долго ждать покупателя обмена, молодого мама за суетится, за ливера жена Москвич АЗЛК получит, без мотора , больше ни куя....Короче , завалите его хлопцы накуй....
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08.09.2022 00:18 Відповісти
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