Бійці ЗСУ полонили на Харківщині ворожого підполковника. ВIДЕО

На Харківщині українські воїни полонили російського підполковника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксовано полоненого з погонами підполковника, бійці опублікували в соцмережах. На записі полонений сидить на колінах зі зв'язаними руками за спиною.

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