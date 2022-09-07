62 069 114
Бійці ЗСУ полонили на Харківщині ворожого підполковника. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
На Харківщині українські воїни полонили російського підполковника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксовано полоненого з погонами підполковника, бійці опублікували в соцмережах. На записі полонений сидить на колінах зі зв'язаними руками за спиною.
Топ коментарі
+41 nav svargi
показати весь коментар07.09.2022 14:31
+40 Alex Zverev 46d6768b
показати весь коментар07.09.2022 14:29
+39 Людмила терещенко d38f4bfc
показати весь коментар07.09.2022 14:37
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
На інше не погоджуватись.
Да еще с руками, ногами и глазами и уями целыми на камеру засветились.