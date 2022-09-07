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Война будет продолжаться и в следующем году - Залужный и Забродский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

залужний

Единственным путем кардинального изменения стратегической ситуации является нанесение ВСУ в течение кампании 2023 года нескольких последовательных, а в идеальном случае – одновременных контрударов.

Об этом говорится в статье главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и первого заместителя председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности генерала Михаила Забродского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что "длительность войны уже измеряется месяцами. И есть все основания полагать, что этот временной счет пересечет календарные границы 2022 года".

"В этой связи закономерно уже сейчас рассматривать перспективы на следующий год. И делать это не только в формате предсказаний и предположений", - говорится в статье.

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"Некоторые оперативные перспективы для противника просматриваются на Изюмском и Бахмутском направлениях. Вероятной конечной целью таких действий может быть рассмотрен выход на административную границу Донецкой области. Еще более привлекательной для противника может выглядеть перспектива продвижения в Запорожском направлении. Она обеспечивает дальнейшие действия на север и создание прямой угрозы овладения Запорожьем и Днепром, что приведет к потере украинской стороной контроля над значительной частью Левобережной Украины. Не исключены из повестки дня и возвращение к замыслу захватить Киев и угроза повторного развертывания боевых действий на территории Республики Беларусь", - отмечают генералы.

Да, больше всего россиянам выгодно продвигаться на юге - с плацдарма на правом берегу Днепра в Херсонской области. Успехи на этом участке фронта открывают для оккупантов реальные перспективы для захвата Николаева и Одессы, а создают угрозу в сторону Кривого Рога и в дальнейшем – центральным и западным регионам Украины.

Единственным путем кардинального изменения стратегической ситуации, безусловно, является нанесение ВС Украины в течение кампании 2023 нескольких последовательных, а в идеальном случае - одновременных контрударов. Излишне подчеркивать отдельно их сугубо военное, а также политическое и информационное значение. В то же время вопрос их организации и осуществления требует большего внимания", - добавили Залужный и Забродский.

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Топ комментарии
+51
війна буде тривати поки є росія
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07.09.2022 15:49
+20
війна триватиме стільки,скілки потрібно нам для перемоги,досить слухати пі***болів про 2-3 неділі
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07.09.2022 16:00
+17
Це вже ясно як божий день. Слава ЗСУ!!! Терпіти і перемагати!!!
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07.09.2022 16:00
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Страница 2 из 2
Помиляєтесь. Якщо це не потрібно жертві, то вона відбивається воєнним шляхом, економічним чи дипломатичним і програє або перемагає.
Якщо війна йде перманентно без жодного суттєвого прогресу для однії із сторін, це означає, що такі домовленості.
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09.09.2022 04:24 Ответить
я -до 5ти...
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07.09.2022 20:39 Ответить
Залужный уже зебилом жопу вытирает, - хорошо!
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07.09.2022 17:03 Ответить
Чим довше - тим більше мас.калів знищуть!
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07.09.2022 17:03 Ответить
Люсян Аферистович шептал сквозь зубы своим адептам, - "две-три недели" =)
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07.09.2022 17:04 Ответить
Залужный дал четкий посыл зелупоглазому команданте, - "Вован, сиди видосики пиши, - не мешай взрослым русню убивать." Не так давно кто-то пытался Залужного снимать=) Вова, мы тебя, дураха малахольного, самого снимим.
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07.09.2022 17:12 Ответить
Та вже пора, щоб не було запізно.
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07.09.2022 17:28 Ответить
Вован із Залужним працюють у спайці. Що ти фантазуєш?
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08.09.2022 00:42 Ответить
зебанько=)
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08.09.2022 09:17 Ответить
Вован працює є-блом.
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08.09.2022 09:18 Ответить
Все комментаторы, которые пишут сообщения по типу: "До победы", "Война будет длиться столько, сколько нужно" и подобное, приглашаю всех диванных вояк на фронт, вперед. А то лежат на диване, пиво пьют и строчат тут комменты о том, как и сколько воевать. Странно, что еще не ввели подобную поправку в законе о мобилизации, чтобы собрать всех диванных вояк на цензоре и отправить прямиком на фронт, тогда б вся Украина посмотрела, как бы вы защищали свою родину. Никто не знает и трудно давать прогнозы, сколько она будет длиться и гадать на кофейной гуще не имеет смысла. Главное, чтобы все наши ребята вернусь с фронта живыми, дай Бог!
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07.09.2022 17:14 Ответить
Що пропонуєш?
Здатися?
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07.09.2022 17:30 Ответить
я предлагаю молча и без пафоса ждать победы, а не кричать тут и подпрыгивать. Конечно, будет победа, я в нее верю, но нужно вести себя немного сдержанней
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07.09.2022 19:08 Ответить
А може все таки не "ждать", а щось робити для перемоги?
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07.09.2022 19:35 Ответить
Ждать, як стадо слухняних овець, яких пострижуть, а потім поведуть на заклання
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08.09.2022 00:44 Ответить
Вася, а ти зараз "мовчиш" з окопу? Якщо нi, то харе тут п"здiти. Ти ба, який розумник знайшовся поразмудякувати, кому що можна писати, а що нi.
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08.09.2022 04:52 Ответить
Ви праві на 100%. А диванні експерти... вони завжди були є і будуть
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07.09.2022 17:56 Ответить
перекладачі хєрові, винайміть нарешті редактора української мови!!! "Єдиним шляхом кардинальної зміни стратегічної ситуації" рашпільом по зубах!
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07.09.2022 17:28 Ответить
Та ми вже зозуміли, що ніхто не збирається повертати те що подарував рашистам (Херсонську та Запорізьку область). В слідуючому році почнуть співать про те, що готовтесь к війні ще на 10-20 років. Все йде як по лікалу з Кримом.
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07.09.2022 17:44 Ответить
иди хлебай щи...
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07.09.2022 18:03 Ответить
Іра,треба щось робити для перемоги,а не скиглити.
Крим буде наш!
Ти хоч сто гривень перерахувала для армії?
Чи може,твій чоловік захищає Неньку?
Отож,мовчи.
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07.09.2022 20:30 Ответить
Пан генерал на передовій з автоматом не воюватиме. Жоден. І пан Верховний ЗЕ - теж. А простих людей їм не шкода, повірте. Для них, це лише інструмент, "ресурс".
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07.09.2022 18:15 Ответить
может пора принять военную Доктрину Украины?
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07.09.2022 18:15 Ответить
Крассссссавчики! Выуеобалыи Зелью, чтобы он их не снял с должности, типа. за недостижение обещанных целей) Вся зелень несёт оптимистичную чушь, а генералитет сразу дистанцировался от этих эфиорасов) Умнички. Теперь обвинить не в чем, снять не за что.
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07.09.2022 18:17 Ответить
Якась запізніла стаття. Мабуть, поки її оприлюднили, становище дещо змінилося. Або ж генерали навмисне малюють саме такими барвами. Дай Боже їм витримки і холодного розуму. Щоб раптом Зе, це нікчемне, мстиве чмо, чогось не запідозрило.
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07.09.2022 19:12 Ответить
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07.09.2022 19:14 Ответить
Вже скільки буде, нам головне перемога, Слава Україні!
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07.09.2022 19:42 Ответить
Залужный написал, то что должен написать всем уставшим от войны, как украинцам так и европейцам. Он там не только про Киев, Днепр написал, но и про Центр и Запад Украины, что после захвата Николаева и Одессы идет захват Центральных и Западных областей. Хотя дураку понятно, что никакого захвата ни Киева, ни Днепра ни Одессы, ни Центральных ни Западных областей не будет. Нет у них ресурса для этого, Афганистан не осилили, с партизанщиной, то куда им вся Украина, с ПВО, авиацией, артой... ? Эта статья рассчитана для уставших от войны и для Запада, не более. Потому что локальные действия еще будут долгими, но со стабилизирующим фронтом, который мы сами же стабилизируем до определенного момента. Думаю освобождение Херсона, а вернее правобережья Днепра и освобождение всей Харьковской области наши воины сделают, а дальше уже будет стабилизация фронта и локальные бои без наступления.
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07.09.2022 20:05 Ответить
Так і є. Залужний не став повторювати помилку постмайданних попередників, які всіма силами намагалися боротися з проблемами самотушки, не даючи суспільству всю правду про стан речей. Ну і всюдисуща корупція разом із кацапськими медіа постаралися.
Тому зараз від наших ЗСУ є непогана комунікація, щоб не було нової хвилі кретинів, "уставших ат вайни". Це можна тільки вітати, звісно, не все воно так райдужно, як ляпають губами всякі абдристовичі, але це вже й далеко не 2014й, і це вселяє стриманий оптимізм. )
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07.09.2022 22:03 Ответить
Рашковани вже похитнулись.
Наші бійці відчувають себе дуже впевнено,є прогрес в контрнаступі.
Тактика правильна : збереження життів наших бійців,накопичення сил,знищення ворожих тилів.Народ та волонтери максимально прикладають зусиль для нашої перемоги.
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07.09.2022 20:23 Ответить
А на самом деле главным препятствием на путик Победе являются местные гниды https://www.youtube.com/watch?v=NDUm1kjFM5g&t=914s
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07.09.2022 20:30 Ответить
ну и статья... ее точно залужный писал, а не соловьев?!
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07.09.2022 20:41 Ответить
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