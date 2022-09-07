Война будет продолжаться и в следующем году - Залужный и Забродский
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Единственным путем кардинального изменения стратегической ситуации является нанесение ВСУ в течение кампании 2023 года нескольких последовательных, а в идеальном случае – одновременных контрударов.
Об этом говорится в статье главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и первого заместителя председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности генерала Михаила Забродского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Отмечается, что "длительность войны уже измеряется месяцами. И есть все основания полагать, что этот временной счет пересечет календарные границы 2022 года".
"В этой связи закономерно уже сейчас рассматривать перспективы на следующий год. И делать это не только в формате предсказаний и предположений", - говорится в статье.
"Некоторые оперативные перспективы для противника просматриваются на Изюмском и Бахмутском направлениях. Вероятной конечной целью таких действий может быть рассмотрен выход на административную границу Донецкой области. Еще более привлекательной для противника может выглядеть перспектива продвижения в Запорожском направлении. Она обеспечивает дальнейшие действия на север и создание прямой угрозы овладения Запорожьем и Днепром, что приведет к потере украинской стороной контроля над значительной частью Левобережной Украины. Не исключены из повестки дня и возвращение к замыслу захватить Киев и угроза повторного развертывания боевых действий на территории Республики Беларусь", - отмечают генералы.
Да, больше всего россиянам выгодно продвигаться на юге - с плацдарма на правом берегу Днепра в Херсонской области. Успехи на этом участке фронта открывают для оккупантов реальные перспективы для захвата Николаева и Одессы, а создают угрозу в сторону Кривого Рога и в дальнейшем – центральным и западным регионам Украины.
Единственным путем кардинального изменения стратегической ситуации, безусловно, является нанесение ВС Украины в течение кампании 2023 нескольких последовательных, а в идеальном случае - одновременных контрударов. Излишне подчеркивать отдельно их сугубо военное, а также политическое и информационное значение. В то же время вопрос их организации и осуществления требует большего внимания", - добавили Залужный и Забродский.
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Якщо війна йде перманентно без жодного суттєвого прогресу для однії із сторін, це означає, що такі домовленості.
Здатися?
Крим буде наш!
Ти хоч сто гривень перерахувала для армії?
Чи може,твій чоловік захищає Неньку?
Отож,мовчи.
Тому зараз від наших ЗСУ є непогана комунікація, щоб не було нової хвилі кретинів, "уставших ат вайни". Це можна тільки вітати, звісно, не все воно так райдужно, як ляпають губами всякі абдристовичі, але це вже й далеко не 2014й, і це вселяє стриманий оптимізм. )
Наші бійці відчувають себе дуже впевнено,є прогрес в контрнаступі.
Тактика правильна : збереження життів наших бійців,накопичення сил,знищення ворожих тилів.Народ та волонтери максимально прикладають зусиль для нашої перемоги.