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Війна триватиме й наступного року, - Залужний та Забродський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

залужний

Єдиним шляхом кардинальної зміни стратегічної ситуації є завдавання ЗСУ протягом кампанії 2023 року декількох послідовних, а в ідеальному випадку - одночасних контрударів.

Про це йдеться у статті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного та нардепа "ЄС", першого заступника голови парламентського комітету з питань національної безпеки генерала Михайла Забродського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що "тривалість війни вже вимірюється місяцями. І існують всі підстави вважати, що цей часовий рахунок перетне календарні межі 2022 року".

"У зв’язку з цим закономірно вже зараз розглядати перспективи на наступний рік. І робити це не лише у форматі передбачень та припущень", - йдеться в статті.

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"Певні оперативні перспективи для противника проглядаються на Ізюмському та Бахмутському напрямках. Імовірною кінцевою метою таких дій може розглядатися вихід на адміністративний кордон Донецької області. Ще більш привабливою для противника може виглядати перспектива просування на Запорізькому напрямку. Вона забезпечує подальші дії на північ та створення прямої загрози оволодіння Запоріжжям та Дніпром, що в свою чергу призведе до втрати українською стороною контролю над значною частиною Лівобережної України. Не виключені з порядку денного і повернення до задуму захопити Київ та загроза повторного розгортання бойових дій з території Республіки Білорусь", - зазначають генерали.

Так, найбільше росіянам вигідно просуватися на півдні - з плацдарму на правому березі Дніпра в Херсонській області. Успіхи на цій ділянці фронту відкривають для окупантів реальні перспективи для захоплення Миколаєва та Одеси, та створюють загрозу у бік Кривого Рогу та надалі – центральним та західним регіонам України.

"Єдиним шляхом кардинальної зміни стратегічної ситуації, беззаперечно, є нанесення ЗС України протягом кампанії 2023 року декількох послідовних, а в ідеальному випадку - одночасних контрударів. Зайвим є наголошувати окремо на їх суто військовому, а також політичному та інформаційному значеннях. Водночас, питання їх організації та здійснення потребує більшої уваги", - додали Залужний та Забродський.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+51
війна буде тривати поки є росія
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07.09.2022 15:49
+20
війна триватиме стільки,скілки потрібно нам для перемоги,досить слухати пі***болів про 2-3 неділі
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07.09.2022 16:00
+17
Це вже ясно як божий день. Слава ЗСУ!!! Терпіти і перемагати!!!
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07.09.2022 16:00
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Помиляєтесь. Якщо це не потрібно жертві, то вона відбивається воєнним шляхом, економічним чи дипломатичним і програє або перемагає.
Якщо війна йде перманентно без жодного суттєвого прогресу для однії із сторін, це означає, що такі домовленості.
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09.09.2022 04:24 Відповісти
я -до 5ти...
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07.09.2022 20:39 Відповісти
Залужный уже зебилом жопу вытирает, - хорошо!
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07.09.2022 17:03 Відповісти
Чим довше - тим більше мас.калів знищуть!
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07.09.2022 17:03 Відповісти
Люсян Аферистович шептал сквозь зубы своим адептам, - "две-три недели" =)
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07.09.2022 17:04 Відповісти
Залужный дал четкий посыл зелупоглазому команданте, - "Вован, сиди видосики пиши, - не мешай взрослым русню убивать." Не так давно кто-то пытался Залужного снимать=) Вова, мы тебя, дураха малахольного, самого снимим.
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07.09.2022 17:12 Відповісти
Та вже пора, щоб не було запізно.
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07.09.2022 17:28 Відповісти
Вован із Залужним працюють у спайці. Що ти фантазуєш?
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08.09.2022 00:42 Відповісти
зебанько=)
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08.09.2022 09:17 Відповісти
Вован працює є-блом.
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08.09.2022 09:18 Відповісти
Все комментаторы, которые пишут сообщения по типу: "До победы", "Война будет длиться столько, сколько нужно" и подобное, приглашаю всех диванных вояк на фронт, вперед. А то лежат на диване, пиво пьют и строчат тут комменты о том, как и сколько воевать. Странно, что еще не ввели подобную поправку в законе о мобилизации, чтобы собрать всех диванных вояк на цензоре и отправить прямиком на фронт, тогда б вся Украина посмотрела, как бы вы защищали свою родину. Никто не знает и трудно давать прогнозы, сколько она будет длиться и гадать на кофейной гуще не имеет смысла. Главное, чтобы все наши ребята вернусь с фронта живыми, дай Бог!
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07.09.2022 17:14 Відповісти
Що пропонуєш?
Здатися?
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07.09.2022 17:30 Відповісти
я предлагаю молча и без пафоса ждать победы, а не кричать тут и подпрыгивать. Конечно, будет победа, я в нее верю, но нужно вести себя немного сдержанней
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07.09.2022 19:08 Відповісти
А може все таки не "ждать", а щось робити для перемоги?
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07.09.2022 19:35 Відповісти
Ждать, як стадо слухняних овець, яких пострижуть, а потім поведуть на заклання
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08.09.2022 00:44 Відповісти
Вася, а ти зараз "мовчиш" з окопу? Якщо нi, то харе тут п"здiти. Ти ба, який розумник знайшовся поразмудякувати, кому що можна писати, а що нi.
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08.09.2022 04:52 Відповісти
Ви праві на 100%. А диванні експерти... вони завжди були є і будуть
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07.09.2022 17:56 Відповісти
перекладачі хєрові, винайміть нарешті редактора української мови!!! "Єдиним шляхом кардинальної зміни стратегічної ситуації" рашпільом по зубах!
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07.09.2022 17:28 Відповісти
Та ми вже зозуміли, що ніхто не збирається повертати те що подарував рашистам (Херсонську та Запорізьку область). В слідуючому році почнуть співать про те, що готовтесь к війні ще на 10-20 років. Все йде як по лікалу з Кримом.
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07.09.2022 17:44 Відповісти
иди хлебай щи...
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07.09.2022 18:03 Відповісти
Іра,треба щось робити для перемоги,а не скиглити.
Крим буде наш!
Ти хоч сто гривень перерахувала для армії?
Чи може,твій чоловік захищає Неньку?
Отож,мовчи.
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07.09.2022 20:30 Відповісти
Пан генерал на передовій з автоматом не воюватиме. Жоден. І пан Верховний ЗЕ - теж. А простих людей їм не шкода, повірте. Для них, це лише інструмент, "ресурс".
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07.09.2022 18:15 Відповісти
может пора принять военную Доктрину Украины?
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07.09.2022 18:15 Відповісти
Крассссссавчики! Выуеобалыи Зелью, чтобы он их не снял с должности, типа. за недостижение обещанных целей) Вся зелень несёт оптимистичную чушь, а генералитет сразу дистанцировался от этих эфиорасов) Умнички. Теперь обвинить не в чем, снять не за что.
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07.09.2022 18:17 Відповісти
Якась запізніла стаття. Мабуть, поки її оприлюднили, становище дещо змінилося. Або ж генерали навмисне малюють саме такими барвами. Дай Боже їм витримки і холодного розуму. Щоб раптом Зе, це нікчемне, мстиве чмо, чогось не запідозрило.
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07.09.2022 19:12 Відповісти
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07.09.2022 19:14 Відповісти
Вже скільки буде, нам головне перемога, Слава Україні!
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07.09.2022 19:42 Відповісти
Залужный написал, то что должен написать всем уставшим от войны, как украинцам так и европейцам. Он там не только про Киев, Днепр написал, но и про Центр и Запад Украины, что после захвата Николаева и Одессы идет захват Центральных и Западных областей. Хотя дураку понятно, что никакого захвата ни Киева, ни Днепра ни Одессы, ни Центральных ни Западных областей не будет. Нет у них ресурса для этого, Афганистан не осилили, с партизанщиной, то куда им вся Украина, с ПВО, авиацией, артой... ? Эта статья рассчитана для уставших от войны и для Запада, не более. Потому что локальные действия еще будут долгими, но со стабилизирующим фронтом, который мы сами же стабилизируем до определенного момента. Думаю освобождение Херсона, а вернее правобережья Днепра и освобождение всей Харьковской области наши воины сделают, а дальше уже будет стабилизация фронта и локальные бои без наступления.
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07.09.2022 20:05 Відповісти
Так і є. Залужний не став повторювати помилку постмайданних попередників, які всіма силами намагалися боротися з проблемами самотушки, не даючи суспільству всю правду про стан речей. Ну і всюдисуща корупція разом із кацапськими медіа постаралися.
Тому зараз від наших ЗСУ є непогана комунікація, щоб не було нової хвилі кретинів, "уставших ат вайни". Це можна тільки вітати, звісно, не все воно так райдужно, як ляпають губами всякі абдристовичі, але це вже й далеко не 2014й, і це вселяє стриманий оптимізм. )
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07.09.2022 22:03 Відповісти
Рашковани вже похитнулись.
Наші бійці відчувають себе дуже впевнено,є прогрес в контрнаступі.
Тактика правильна : збереження життів наших бійців,накопичення сил,знищення ворожих тилів.Народ та волонтери максимально прикладають зусиль для нашої перемоги.
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07.09.2022 20:23 Відповісти
А на самом деле главным препятствием на путик Победе являются местные гниды https://www.youtube.com/watch?v=NDUm1kjFM5g&t=914s
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07.09.2022 20:30 Відповісти
ну и статья... ее точно залужный писал, а не соловьев?!
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07.09.2022 20:41 Відповісти
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