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Судно ВМС зазнає лиха біля острова Зміїний, - Забродський

Судно ВМС зазнає лиха біля острова Зміїний, - Забродський

Судно втратило хід, у нього затоплено щонайменше два відсіки.

Про це повідомив у Фейсбуці народний депутат "ЄС" Михайло Забродський, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про судно розмагнічування ВМС України U-811 "Балта". Його завдання - зменшення магнітних полів бойових кораблів і суден українських ВМС. Це єдине судно такого призначення у військово-морських силах України. У листопаді минулого року "Балта" пройшла достроковий ремонт.

Екіпаж судна складається з 45 осіб.

"Упродовж доби спроби застосування для порятунку "Балти" засобів ВМС України і Одеського морського порту не принесли очікуваного результату. На даний момент для порятунку судна задіяні морський буксир і патрульні катери. Сьогодні ввечері до виходу в море на рятувальну операцію аврально було підготовленно СРК "Сімферополь", який проходить заводські ходові випробування в Одесі", - пише Забродський.

Проведення рятувальної операції ускладнює погода: море хвилюється, висота хвиль досягає 2 метрів, а швидкість вітру - 10 м/с.

Також читайте: Устаткування з контролю за надводними і підводними цілями встановили на острові Зміїний, - ГУР Міноборони


Автор: 

лихо (3) ВМС (1391) Зміїний (164) Забродський Михайло (65)


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Топ коментарі
+42
В ноябре прошлого года "Балта" прошла досрочный ремонт. А ось це вже цікаво.
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13.10.2021 21:10
+25
Бригада евреев выиграла тендер по покраске парохода...

Приходят в Одесское пароходство, подписывают договор, им оплачивают аванс и они уходят.

Приходят через неделю показывать работу. Ну, вроде все сделано, как надо - пароход весь белый, красивый, в общем как новенький...

Подписали Акт выполненых работ, оплатили им оставшуюся сумму, после чего евреи благополучно ушли.

Спустя некоторое время, пароход отчаливает, разворачивается другим боком, а там - вся сторона ржавая, черная и без единого белого пятна. Заказчик в шоке, технадзор в панике, нашли бригадира евреев, привели к пароходу и говорят иму:

- Так, что за дела, почему половину работы не сделали?!

- Та что вы такое говорите? У нас всё по договору! - Стали читать договор!

- Та вот, здесь же написано: "Бригада евреев", с одной стороны, и Одесское пароходство, с другой стороны, договорились покрасить пароход...
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13.10.2021 21:22
+18
Пишут напоролись на неизвестный предмет.Затоплено два отсека.Скорее всего братушки притопили что то на пути.
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13.10.2021 21:34
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Сторінка 2 з 2
корпус металлический
любой трубопровод имеет заглушку или кран
в критичных местах (ниже ватерлинии) все кабеля обязательно идут в трубах с распределительными коробками. они герметичны

корабль размагничивания отличается от обычного корабля наличием вдоль бортов кабелей под большим током. они и создают магнитное поле которое помогает штатной системе размагничивания снизить магнитное поле в срочном порядке (быстро). штатная система размагничивания есть на любом военном корабле (ну практически на любом)
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13.10.2021 22:09 Відповісти
я моряк с 40 летним стажем. и как раз ЭТО (если знаете что это такое). За свою жизнь имею большой опыт и потому знаю о чем писал. Как минимум 1 метр оконечности кабеля после пребывания в морской воде дней 4-5 приходится вырезать иначе потом могут быть проблемы.
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15.10.2021 12:02 Відповісти
Главное что б наш великий бедоносец Зеля, эту операцию под личный контроль не взял. Тогда точно загубят, как и всё к чему он прикосается.
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13.10.2021 21:42 Відповісти
та и вова тупин вполне сравним с худшими тролями пригожина
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13.10.2021 21:50 Відповісти
...шось голос мой подсказывает мне :
следы лаптей я вижу... в глубине
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13.10.2021 21:53 Відповісти
...там лапти в ластах- шось к бортам цепляють -
наверно нам ... пробоины латають
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13.10.2021 23:09 Відповісти
Почему не пишут какого года судно,а вообще не мешало бы пропесочить родню людей которые отвечали за ремонт,если там неожиданно появились квартиры и элитные авто то многое прояснилось.
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13.10.2021 21:54 Відповісти
Це судно побувало в полоні московитів при захоплені Криму. Могли залишити "сюрприз"
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13.10.2021 22:06 Відповісти
Веррятно
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13.10.2021 22:12 Відповісти
Судно 1987-го года. Построено в Польше. Для корабля это не возраст.

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13.10.2021 22:08 Відповісти
Значит и ремонтировать надо было в Польше.
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13.10.2021 22:11 Відповісти
Не понимаю кто вам плюсует? Во первых - почему ремонт должен проводиться в Польше? Во вторых, как быть с тем что Поляки уже давно пролюбили свою судостроительную промышленность, и сами не способны ничего ремонтировать
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13.10.2021 23:54 Відповісти
Не птшите бред. В Польше нормально работают судоремонтные заводы.
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14.10.2021 10:40 Відповісти
...РАБссия хочет заблокировать порт Одесса и забрать остров Змеиный...Видео...
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13.10.2021 22:09 Відповісти
Диверсия каких то котиков из РФ
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13.10.2021 22:11 Відповісти
Вышки Бойко в Черном море...Или в Средиземном крысы мавзолейные?
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13.10.2021 22:13 Відповісти
А теперь логично!Завтра праздник.У корабля два отсека затоплено.У козломордных в черном море есть дизель-электрические подводные лодки!Делайте выводы...
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13.10.2021 22:19 Відповісти
какие выводы из этого надо сделать?
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13.10.2021 22:49 Відповісти
Так может то мина или торпеда? С Варшавянки
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13.10.2021 23:30 Відповісти
угу
особенно мина
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13.10.2021 23:39 Відповісти
Єто юмор или предположение, я исхожу из того что затоплени два отсека
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13.10.2021 23:47 Відповісти
не все переборки являются водонепроницаемыми
без четкого понимания что явилось причиной затопления ничего сказать нельзя.
в бытность мотористом на практике у нас на судне матрос ухитрился намудрить с пожарными рукавами (подключил к системе два а приволок один. второй не донес и кинул по дороге) и когда врубили систему пожаротушения из забытого рукава вола бодро полилась в отсек с ГРЩ. благо это были учения и воду быстро перекрыли. но не потому что увидели затопление другого отсека. учения кончились.
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14.10.2021 00:13 Відповісти
Грустно и обидно за то, шо и так всем понятно.
Корабли ( в прочем как и всё в этой стране) по остаточному принципу финансируются.
"Дороги" ж не построить в море...
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13.10.2021 22:21 Відповісти
Если в Украине случилось что-то плохое, ищите российский след и не ошибётесь.
Не исключено, что "мышебратья" какую-то мину заложили по ходу судна
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13.10.2021 22:23 Відповісти
Скорее это последствия манёвров с союзной нам американской подлодкой. Возможно как раз ей и понадобилось размагничивание. Но и кацапы вполне могли вмешаться:
"Пострадавшая в столкновении с неизвестным объектом атомная подводная лодка (АПЛ) США USN-22 Connecticut 8 октября вернулась в базу на острове Гуам. Началась оценка ее повреждений, но уже объявлено, что реактор не пострадал."
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13.10.2021 22:30 Відповісти
Гуам это где-то южнее Змеиного?
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13.10.2021 22:40 Відповісти
Да. И восточнее.
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13.10.2021 22:43 Відповісти
Чуть чуть левее)
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13.10.2021 23:06 Відповісти
моего левого...)
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13.10.2021 23:11 Відповісти
Вы себя хоть слышите ?
Где Гуам и где Чёрное море ? Сколько бы та подлодка, ещё и пострадавшая, туда добиралась ? Тем более, что с нашим кораблём ЧП сегодня, а новость о подлодке уже недельной давности.
И кто бы её туда отпустил пострадавшую, вместо того, чтобы зайти на ремонт на одну из баз флота США в Средиземном море ?
Она в Восточно-Китайском море столкнулась с кем-то (а скорее всего, было боестолкновение с китайцами, только обе страны договорились не разглашать, чтобы мировую ядерную войну не пришлось устраивать).
А нашему судну кроме как с руссо-фашистами не с кем было проблем выгребать, как ни крути.
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13.10.2021 23:23 Відповісти
Атомные подлодки в Чёрное море не входят.
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13.10.2021 23:39 Відповісти
Возможно существует подземный канал из Чёрного море в Жёлтое.
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13.10.2021 23:43 Відповісти

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13.10.2021 23:57 Відповісти
Судно получило повреждения при швартовке к причалу на о.Змеиный
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13.10.2021 23:34 Відповісти
Диверсия 100 пудов...,завтра День Захисників України...
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13.10.2021 22:26 Відповісти
Точно, российская намагниченная подлодка намагнитила причал.
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14.10.2021 06:06 Відповісти
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13.10.2021 22:28 Відповісти
А разве оно не должно размагничивать корабли в местах базирования флота? Зачем в одиночку в море вышло? Куда то перебазировалось (например на парад в честь праздника)???
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13.10.2021 22:35 Відповісти
Было любопытно узнать, что украинские ВМС используют в своей деятельности боевые "судна": "Его задача - уменьшение магнитных полей боевых кораблей и суден украинских ВМС". Клятые москали в аналогичной ситуации используют "суда" (родительный падеж "судов"). "Судна" используют в несколько других ситуациях.
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13.10.2021 22:41 Відповісти
чувак, от тебя ватой тянет.
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14.10.2021 00:58 Відповісти
Или грамотностью
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14.10.2021 05:59 Відповісти
ватной грамотностью
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14.10.2021 16:22 Відповісти
Военный корабль тонет на ровном месте без всяких столкновений, и это через год после капремонта.
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13.10.2021 22:49 Відповісти
Пишут что погодные условия,но может и ремонт был волшебный,на бумаге всё красиво а в реальности распили миллионы и не болта не ремонтировали.
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13.10.2021 23:06 Відповісти
Корабель втратив ход - це означає що двигуні накрились мідним тазом.
Отакі цікаві ремонти у Зе час після яких судно потерпає у морі від пошкоджень
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13.10.2021 23:28 Відповісти
хватит причитать
причин потери хода масса
от заклинившего руля до повреждения гребного вала
потеря хода это когда корабль не может следовать заданным курсом.
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13.10.2021 23:41 Відповісти
Повреждение винто-рулевой группы. Ударился кормой о причал при швартовке. Версии о столкновении с американской АПЛ и/или кацапской миной отставить до следующего случая неумелого управления судном в условиях ветра и волнения моря
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14.10.2021 00:09 Відповісти
в открытом море ударились?
даже ударившись кормой ни руль ни винт не погнуть - они далеко под судном. это же не моторная лодка
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14.10.2021 00:15 Відповісти
ВРГ в 99 % случаев повреждается при ударе о дно
1 % я оставлю на сети, канат и прочие кабели
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14.10.2021 00:16 Відповісти
Информация об ударе о причал. Было это еще утром
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14.10.2021 00:23 Відповісти
не хочу спорить. чертеж не нашел в интернете для этого проекта поэтому видно только надводную часть
осадка у него под 4 метра. что ж то за причал такой с выступами глубже чем 4 метра
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14.10.2021 00:33 Відповісти
Необязательно биться непосредственно ВРГ. Удар корпусом может повлечь его деформацию и, соответственно, деформацию валопровода и/или кронштейнов гребного винта. Всякое может быть, это как в ДТП.
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14.10.2021 01:36 Відповісти
Ти знаєш що треба робити щоб корабель нормально ходив по морям?
Ремонти треба робити справжні, щоб нічого не клинило.
Це як з автівкою, несправні гальма вийдуть боком.
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14.10.2021 20:26 Відповісти
я знаю и про ремонт и про строительство
а вот ты судя по всему "знания" черпал непонятно где
"клинить" "как с машиной" "неисправные тормоза"
ты знаешь как происходит приемка корабля (любого, а особенно военного) после любого даже мелкого ремонта? ты в курсе что такое "ходовые испытания" и как они проходят?
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14.10.2021 20:30 Відповісти
Ще скажи що у Зе час все не через дупу робиться.
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14.10.2021 20:35 Відповісти
какое отношение криворукость и недалекость зе к ремонту корабля? слава богу его (ремонт) не на банковой делали
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14.10.2021 20:51 Відповісти
ознакомься
https://mil.in.ua/uk/articles/analiz-video-znyatogo-pislya-udaru-sudna-balta-ob-prychal-na-*********/?fbclid=IwAR0mp4jRnB7iVlQ5L2O61AMpIKMco-79MCYVMl1yuUEX3e7dvilJX2bVG4I
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14.10.2021 21:36 Відповісти
Банкова тут нідочого, у Зе час багато чого маразматичного відбувається.
Інформація з Мілітарного це добре, Цензору теж непогано мати таку.
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15.10.2021 11:19 Відповісти
напоролись на мину похоже
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13.10.2021 23:44 Відповісти
Сказали бы про мину,шторм там или что-то в это духе,вообще-то в море и с абсолютно новыми кораблями случаются неприятности,на то оно и море.
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13.10.2021 23:46 Відповісти
Море, капитаны, деньги...
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14.10.2021 10:08 Відповісти
А мина всплыла из канализационной системы пляжа на Аркадии...
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14.10.2021 10:16 Відповісти
местная вата всё активно минирует?
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18.10.2021 11:28 Відповісти
"В результате резкого ухудшения погодных условий возникла аварийная ситуация, в результате которой получило повреждение судно национального флота. После оценки обстановки было принято решение о постановке судна на якорь с целью обеспечения проведения мероприятий по борьбе за живучесть".
Об этом сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.
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14.10.2021 00:27 Відповісти
схоже що на кораблі старший механік - "святковий генерал" як і вся влада "святкових генералів"- Зе в Україні. . . я в шоці. В керченській протоці русаФашисти таринили - розстрілювали наші кораблі і нічого з ними не сталося о крім того що захопили їх разом з екіпажами. . . . . одне питання - владі Зе - чому при вас так ганебно на серці ???
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14.10.2021 01:50 Відповісти
Бошировы Петровы катаются по всему Миру... и с любым заданием...на то она и падаль кремлевская чтобы срать везде и всюду....

крысы позорные не травили даже Литвиненко...не говооря о сбитых Боингах в 2014 году...
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14.10.2021 07:37 Відповісти
Дай бог чтобы людей и корабль спасли!
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14.10.2021 07:42 Відповісти
Слава Украине, ни жизням членов экипажа, ни кораблю, ничего не угрожает
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14.10.2021 07:58 Відповісти
Слава Украине - барыгам гроші!
Как мне уже надоели эти пресс-проститутки и пресс-мальчики.
Капитана понизить в должности до рулевого шестивесельным учебным гребным ялом Одесской детской флотилии имени адмирала Гурвица.
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14.10.2021 10:13 Відповісти
https://youtu.be/MwxFzvKICYQ ...Тарас Березовец.Путлер открыто угрожает взорвать украинскую ГТС.
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14.10.2021 07:44 Відповісти
Судно проходило распил, а не ремонт
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14.10.2021 08:51 Відповісти
Senator S 01a656ec , Согласен ,с вами , а медведев, в своей рече недавно угрожал ,повторить Будапешт ,и Прагу , только в Киеве ,как то так .😎 Что можно ещё ожидать от заклятых друзей , мышебратьев 😡
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14.10.2021 09:08 Відповісти
Не иначе это проделки запада, что бы натравить нас на братушек и мы уничтожив братушек отдадим им все захваченные природные ресурсы и богатства! Не хочет запад сам ввязываться в войнушку с нами а хочет нашими руками победить кацапов!!!
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14.10.2021 09:16 Відповісти
"Месье знает толк в извращениях."
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14.10.2021 09:36 Відповісти
Одесситы пишут, что "Балта" получила повреждения пытавшись пришвартоваться к причалу у о-ва Змеиный - похоже дебилы не только в Раде и Кабмине.
Корыто с такой боковой парусностью, 40-летней машинойи наверное четырнадцатилетним капитанов папиного ранга швартовать в осеннюю погоду у скалы в Черном море!!! Там даже рыбаки не швартуются, а на якоре прячутся от ветра.
Блин, нужно на флоте ввести алмиралам и каперангам песцовые шапки и воротники...
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14.10.2021 10:32 Відповісти
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