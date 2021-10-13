Судно ВМС зазнає лиха біля острова Зміїний, - Забродський
Судно втратило хід, у нього затоплено щонайменше два відсіки.
Про це повідомив у Фейсбуці народний депутат "ЄС" Михайло Забродський, інформує Цензор.НЕТ.
Йдеться про судно розмагнічування ВМС України U-811 "Балта". Його завдання - зменшення магнітних полів бойових кораблів і суден українських ВМС. Це єдине судно такого призначення у військово-морських силах України. У листопаді минулого року "Балта" пройшла достроковий ремонт.
Екіпаж судна складається з 45 осіб.
"Упродовж доби спроби застосування для порятунку "Балти" засобів ВМС України і Одеського морського порту не принесли очікуваного результату. На даний момент для порятунку судна задіяні морський буксир і патрульні катери. Сьогодні ввечері до виходу в море на рятувальну операцію аврально було підготовленно СРК "Сімферополь", який проходить заводські ходові випробування в Одесі", - пише Забродський.
Проведення рятувальної операції ускладнює погода: море хвилюється, висота хвиль досягає 2 метрів, а швидкість вітру - 10 м/с.
Будь ласка, зачекайте...
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любой трубопровод имеет заглушку или кран
в критичных местах (ниже ватерлинии) все кабеля обязательно идут в трубах с распределительными коробками. они герметичны
корабль размагничивания отличается от обычного корабля наличием вдоль бортов кабелей под большим током. они и создают магнитное поле которое помогает штатной системе размагничивания снизить магнитное поле в срочном порядке (быстро). штатная система размагничивания есть на любом военном корабле (ну практически на любом)
следы лаптей я вижу... в глубине
наверно нам ... пробоины латають
особенно мина
без четкого понимания что явилось причиной затопления ничего сказать нельзя.
в бытность мотористом на практике у нас на судне матрос ухитрился намудрить с пожарными рукавами (подключил к системе два а приволок один. второй не донес и кинул по дороге) и когда врубили систему пожаротушения из забытого рукава вола бодро полилась в отсек с ГРЩ. благо это были учения и воду быстро перекрыли. но не потому что увидели затопление другого отсека. учения кончились.
Корабли ( в прочем как и всё в этой стране) по остаточному принципу финансируются.
"Дороги" ж не построить в море...
Не исключено, что "мышебратья" какую-то мину заложили по ходу судна
"Пострадавшая в столкновении с неизвестным объектом атомная подводная лодка (АПЛ) США USN-22 Connecticut 8 октября вернулась в базу на острове Гуам. Началась оценка ее повреждений, но уже объявлено, что реактор не пострадал."
Где Гуам и где Чёрное море ? Сколько бы та подлодка, ещё и пострадавшая, туда добиралась ? Тем более, что с нашим кораблём ЧП сегодня, а новость о подлодке уже недельной давности.
И кто бы её туда отпустил пострадавшую, вместо того, чтобы зайти на ремонт на одну из баз флота США в Средиземном море ?
Она в Восточно-Китайском море столкнулась с кем-то (а скорее всего, было боестолкновение с китайцами, только обе страны договорились не разглашать, чтобы мировую ядерную войну не пришлось устраивать).
А нашему судну кроме как с руссо-фашистами не с кем было проблем выгребать, как ни крути.
Отакі цікаві ремонти у Зе час після яких судно потерпає у морі від пошкоджень
причин потери хода масса
от заклинившего руля до повреждения гребного вала
потеря хода это когда корабль не может следовать заданным курсом.
даже ударившись кормой ни руль ни винт не погнуть - они далеко под судном. это же не моторная лодка
1 % я оставлю на сети, канат и прочие кабели
осадка у него под 4 метра. что ж то за причал такой с выступами глубже чем 4 метра
Ремонти треба робити справжні, щоб нічого не клинило.
Це як з автівкою, несправні гальма вийдуть боком.
а вот ты судя по всему "знания" черпал непонятно где
"клинить" "как с машиной" "неисправные тормоза"
ты знаешь как происходит приемка корабля (любого, а особенно военного) после любого даже мелкого ремонта? ты в курсе что такое "ходовые испытания" и как они проходят?
https://mil.in.ua/uk/articles/analiz-video-znyatogo-pislya-udaru-sudna-balta-ob-prychal-na-*********/?fbclid=IwAR0mp4jRnB7iVlQ5L2O61AMpIKMco-79MCYVMl1yuUEX3e7dvilJX2bVG4I
Інформація з Мілітарного це добре, Цензору теж непогано мати таку.
Об этом сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.
крысы позорные не травили даже Литвиненко...не говооря о сбитых Боингах в 2014 году...
Как мне уже надоели эти пресс-проститутки и пресс-мальчики.
Капитана понизить в должности до рулевого шестивесельным учебным гребным ялом Одесской детской флотилии имени адмирала Гурвица.
Корыто с такой боковой парусностью, 40-летней машинойи наверное четырнадцатилетним капитанов папиного ранга швартовать в осеннюю погоду у скалы в Черном море!!! Там даже рыбаки не швартуются, а на якоре прячутся от ветра.
Блин, нужно на флоте ввести алмиралам и каперангам песцовые шапки и воротники...