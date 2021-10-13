Судно ВМС зазнає лиха біля острова Зміїний, - Забродський

Судно втратило хід, у нього затоплено щонайменше два відсіки.

Про це повідомив у Фейсбуці народний депутат "ЄС" Михайло Забродський, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про судно розмагнічування ВМС України U-811 "Балта". Його завдання - зменшення магнітних полів бойових кораблів і суден українських ВМС. Це єдине судно такого призначення у військово-морських силах України. У листопаді минулого року "Балта" пройшла достроковий ремонт.

Екіпаж судна складається з 45 осіб.

"Упродовж доби спроби застосування для порятунку "Балти" засобів ВМС України і Одеського морського порту не принесли очікуваного результату. На даний момент для порятунку судна задіяні морський буксир і патрульні катери. Сьогодні ввечері до виходу в море на рятувальну операцію аврально було підготовленно СРК "Сімферополь", який проходить заводські ходові випробування в Одесі", - пише Забродський.

Проведення рятувальної операції ускладнює погода: море хвилюється, висота хвиль досягає 2 метрів, а швидкість вітру - 10 м/с.

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