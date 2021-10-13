Судно ВМС терпит бедствие у острова Змеиный, - Забродский

Судно потеряло ход, у него затоплены как минимум два отсека.

Об этом сообщил в Фейсбуке народный депутат "ЕС" Михаил Забродский, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о судне размагничивания ВМС Украины U-811 "Балта". Его задача - уменьшение магнитных полей боевых кораблей и суден украинских ВМС. Это единственное судно такого назначения в военно-морских силах Украины. В ноябре прошлого года "Балта" прошла досрочный ремонт.

Экипаж судна составляет 45 человек.

"В течение суток попытки применения для спасения "Балты" средств ВМС Украины и Одесского морского порта не принесли ожидаемого результата. На данный момент для спасения судна задействованы морской буксир и патрульные катера. Сегодня вечером к выходу в море на спасательную операцию аврально был подготовлен СРК "Симферополь", который проходит заводские ходовые испытания в Одессе", - пишет Забродский.

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Проведение спасательной операции усложняет погода: море волнуется, высота волн достигает 2 метров, а скорость ветра - 10 м/с.