Судно ВМС терпит бедствие у острова Змеиный, - Забродский
Судно потеряло ход, у него затоплены как минимум два отсека.
Об этом сообщил в Фейсбуке народный депутат "ЕС" Михаил Забродский, информирует Цензор.НЕТ.
Речь идет о судне размагничивания ВМС Украины U-811 "Балта". Его задача - уменьшение магнитных полей боевых кораблей и суден украинских ВМС. Это единственное судно такого назначения в военно-морских силах Украины. В ноябре прошлого года "Балта" прошла досрочный ремонт.
Экипаж судна составляет 45 человек.
"В течение суток попытки применения для спасения "Балты" средств ВМС Украины и Одесского морского порта не принесли ожидаемого результата. На данный момент для спасения судна задействованы морской буксир и патрульные катера. Сегодня вечером к выходу в море на спасательную операцию аврально был подготовлен СРК "Симферополь", который проходит заводские ходовые испытания в Одессе", - пишет Забродский.
Проведение спасательной операции усложняет погода: море волнуется, высота волн достигает 2 метров, а скорость ветра - 10 м/с.
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любой трубопровод имеет заглушку или кран
в критичных местах (ниже ватерлинии) все кабеля обязательно идут в трубах с распределительными коробками. они герметичны
корабль размагничивания отличается от обычного корабля наличием вдоль бортов кабелей под большим током. они и создают магнитное поле которое помогает штатной системе размагничивания снизить магнитное поле в срочном порядке (быстро). штатная система размагничивания есть на любом военном корабле (ну практически на любом)
следы лаптей я вижу... в глубине
наверно нам ... пробоины латають
особенно мина
без четкого понимания что явилось причиной затопления ничего сказать нельзя.
в бытность мотористом на практике у нас на судне матрос ухитрился намудрить с пожарными рукавами (подключил к системе два а приволок один. второй не донес и кинул по дороге) и когда врубили систему пожаротушения из забытого рукава вола бодро полилась в отсек с ГРЩ. благо это были учения и воду быстро перекрыли. но не потому что увидели затопление другого отсека. учения кончились.
Корабли ( в прочем как и всё в этой стране) по остаточному принципу финансируются.
"Дороги" ж не построить в море...
Не исключено, что "мышебратья" какую-то мину заложили по ходу судна
"Пострадавшая в столкновении с неизвестным объектом атомная подводная лодка (АПЛ) США USN-22 Connecticut 8 октября вернулась в базу на острове Гуам. Началась оценка ее повреждений, но уже объявлено, что реактор не пострадал."
Где Гуам и где Чёрное море ? Сколько бы та подлодка, ещё и пострадавшая, туда добиралась ? Тем более, что с нашим кораблём ЧП сегодня, а новость о подлодке уже недельной давности.
И кто бы её туда отпустил пострадавшую, вместо того, чтобы зайти на ремонт на одну из баз флота США в Средиземном море ?
Она в Восточно-Китайском море столкнулась с кем-то (а скорее всего, было боестолкновение с китайцами, только обе страны договорились не разглашать, чтобы мировую ядерную войну не пришлось устраивать).
А нашему судну кроме как с руссо-фашистами не с кем было проблем выгребать, как ни крути.
Отакі цікаві ремонти у Зе час після яких судно потерпає у морі від пошкоджень
причин потери хода масса
от заклинившего руля до повреждения гребного вала
потеря хода это когда корабль не может следовать заданным курсом.
даже ударившись кормой ни руль ни винт не погнуть - они далеко под судном. это же не моторная лодка
1 % я оставлю на сети, канат и прочие кабели
осадка у него под 4 метра. что ж то за причал такой с выступами глубже чем 4 метра
Ремонти треба робити справжні, щоб нічого не клинило.
Це як з автівкою, несправні гальма вийдуть боком.
а вот ты судя по всему "знания" черпал непонятно где
"клинить" "как с машиной" "неисправные тормоза"
ты знаешь как происходит приемка корабля (любого, а особенно военного) после любого даже мелкого ремонта? ты в курсе что такое "ходовые испытания" и как они проходят?
https://mil.in.ua/uk/articles/analiz-video-znyatogo-pislya-udaru-sudna-balta-ob-prychal-na-*********/?fbclid=IwAR0mp4jRnB7iVlQ5L2O61AMpIKMco-79MCYVMl1yuUEX3e7dvilJX2bVG4I
Інформація з Мілітарного це добре, Цензору теж непогано мати таку.
Об этом сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.
крысы позорные не травили даже Литвиненко...не говооря о сбитых Боингах в 2014 году...
Как мне уже надоели эти пресс-проститутки и пресс-мальчики.
Капитана понизить в должности до рулевого шестивесельным учебным гребным ялом Одесской детской флотилии имени адмирала Гурвица.
Корыто с такой боковой парусностью, 40-летней машинойи наверное четырнадцатилетним капитанов папиного ранга швартовать в осеннюю погоду у скалы в Черном море!!! Там даже рыбаки не швартуются, а на якоре прячутся от ветра.
Блин, нужно на флоте ввести алмиралам и каперангам песцовые шапки и воротники...