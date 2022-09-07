РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14794 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
6 318 35
СБУ (18682) Харьковщина (4127)

Зеленский назначил Борисевича руководителем СБУ в Харьковской области

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

увольнение,указ,зеленский,распоряжение,подписал

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Артёма Борисевича начальником управления Службы безопасности Украины в Херсонской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий документ №633/2022 обнародован на сайте главы государства.

"Назначить Борисевича Артема Сергеевича начальником Управления Службы безопасности Украины в Херсонской области", – говорится в документе.

Читайте также: Наложен арест на активы компании, подконтрольной предателю Украины Сальдо, - СБУ. ФОТОрепортаж
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+12
Дружбана Баканова ? Ну все чекай саперів на розмінування мостів .
показать весь комментарий
07.09.2022 19:09
+11
Ху із зеленого болота.
показать весь комментарий
07.09.2022 19:13
+8
Очам своїм не вірю. Клоун вже не че Ґевара і зняв замусолену футболку.
показать весь комментарий
07.09.2022 19:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дружбана Баканова ? Ну все чекай саперів на розмінування мостів .
показать весь комментарий
07.09.2022 19:09 Ответить
Так якої області ??
показать весь комментарий
07.09.2022 19:10 Ответить
Херсонсько-Харківської...
показать весь комментарий
07.09.2022 21:06 Ответить
Ху из?
показать весь комментарий
07.09.2022 19:11 Ответить
Ху із зеленого болота.
показать весь комментарий
07.09.2022 19:13 Ответить
Ну то понятною, что из когорты зелёных. Послужной список и биография интересует.
показать весь комментарий
07.09.2022 19:25 Ответить
из когорты зелёных)) А помнишь как вы сметуны нетные обещали ЗЕльца с бандой в Ростов выгнать .... при первом же косяке.....а оказалось что вы сами дрЫщи косяковые ЗЕшмарклей прибитые....и не обижайся на правд((
показать весь комментарий
07.09.2022 20:36 Ответить
Оооо, а вот и ******** конторский Мойша ********* по флагом Германии выплыл из Параши и начал плеваться говном.
Давненько тобой тут не воняло, чмо. Где же ты утырок пропадал то?
На бИндеровских фронтах не пораненый? У тебя видать уже вся жопа в шрамах, пидарок, да?
Ну, давай, начинай нам тут вещать свою ху...ю, а мы над тобой, недоразвитый, посмеёмся.
показать весь комментарий
07.09.2022 20:51 Ответить
Много грубостей....вот если бы ты такой спич да ЗЕльцу с его бандой в глаза высказал....то Орден за мужество вместо кошевого тебе бы ЗЕльц всучил...а на Цензор пар пускать и воздух по продолам гонять только блевотный рефлекс вызываешь..дрЫщ ты комнатный....и Слава Украине!!!
показать весь комментарий
07.09.2022 20:59 Ответить
Смешно. Давай ещё, подстилка российская.

P.S. Слышь, моральный урод и сын моральных уродов породивший себе подобных моральных уродов, а ты с чего свою тряпку совковую на немецкий флаг заменил? Неужели у таких как ты, подонков, стыд за свою ************ появился? Хотя от тебя, парашник, парашей с рязанскими лаптями смердит даже с монитора, как смердело от твоих предков и смердит от твоих детей, если они у тебя есть.
показать весь комментарий
07.09.2022 21:09 Ответить
Детей и родителей только такие дрЫсливые гребни как ты могут обговаривать.....ничего святого ...вот твои же дети или родители совсем не виноваты что ты петушкой по жизни стал...ты реально обиженка(
показать весь комментарий
07.09.2022 21:20 Ответить
А чем тебе, вафлёр модмосковский правда не нравиться? ПРАВДА НЕ ПО ВКУСУ, да, гнида?
Как тебе, мразь кровь украинских детей и стариков? Нравится, тварь? Или ты, холуй парашный думаешь, что ответить за убийства наших детей не придётся поэтому, ты, мразь, и вместо своей тряпки совкой опозоренной теперь тут под немца косишь?
показать весь комментарий
07.09.2022 21:27 Ответить
И запомни, ублюдок, у тебя нет детей, как и у других, подобных тебе моральных уродов, *********** могут быть только ********.
показать весь комментарий
07.09.2022 23:58 Ответить
Уё...бо..к, ты к Украине не примазывайся, нам тут такие отбросы человечества типа тебя и тебе подобных подпарашных шлюх, тут не надо, гнида смердящая.
Ну, давай ещё, что бы над тобой, пособником русского фашизма, посмеяться.
показать весь комментарий
07.09.2022 21:11 Ответить
Пособник русфашизма это тот кто разминирует проходы...территории Украины сдаёт вместе с украинцами этим же русфашистам на растерзание.....своих патриотов в плен тысячами......кто гуманитариев разворовывает вагонами....кто предателей выпускает .....и тот кто смотрит на это равнодушно....и это ТОЧНО не я....и даже не Эрдоган с Орбаном и Макроном....Это такие дрЫсливые терпилы как ты.Это именно ты пердя в диван примазываешься к Украине.Просто ФАКТ(
показать весь комментарий
07.09.2022 21:31 Ответить
Да, нет, ушлёпок, ты и твоя семья, друзья, родственники и т.д., вы ВСЕ, ************ кроме тех, кто в полку им. Кастуся Калиновского, ВСЕ пособники рашизма-фашизма, а лично ты, паскуда, ещё и соучастник в военных преступлениях у убийстве украинских детей, стариков, сыновей и дочерей, отцов и матерей, как и твоих паскудные сограждан. И вы за это ответите. И перед людьми и перед Богом. И как бы ты, срань человечества, не выкручивался, ни тебе, и прочим отбросам человечества типа тебя, смыть клеймо уже не получиться. Ты, порождение шелудивой совковой суки, посмотри на свои руки, они у тебя, по локоть в крови украинцев. И мы этого вам не простим и не забудем, уроды.
показать весь комментарий
07.09.2022 21:39 Ответить
См.выше...
показать весь комментарий
07.09.2022 22:35 Ответить
Запомни, падла замазанное кровью украинских детей, вы ВСЕ ПРОКЛЯТИ десятками миллионов украинцев. До 12 колена.
показать весь комментарий
07.09.2022 22:45 Ответить
Украинцы Украину защищают.....которую твой Президент ЗЕльц целыми регионами без боя сдаёт... вместе с населением в оккупацию....и патриотами в плен на растерзание рашистам...а ты трусливо мычишь и делаешь вид что так и надо....твоя страна не Украина....твоя страна Зебиляндия,дрЫщ диванны((
показать весь комментарий
07.09.2022 23:09 Ответить
Затки свою вонючую пасть, мразь подпарашная и холуй московский. Ты своё обосранное рыло суёшь в чужой дом с советами когда в своём чумном хлеву свой срачь самим же тобой наваленный убрать не в состоянии, ********* конченный. Живёшь в своём собственном говне, а другим советы даешь, глист парашный. Запомнил, подонок - ВЫ ВСЕ ПРОКЛЯТЫ десятками миллионов украинцев. И ты, и твои дети и внуки и правнуки и так до 12 колена. На вас, тварях, кровь детей Бучи и Ирпеня, Мариуполя и Чернигова, Харькова и других городов Украины. И лично на тебе и твоих ********* и выкидышах.
показать весь комментарий
07.09.2022 23:53 Ответить
Так с чего ты, блевотина рода человеческого, себя стал немецким флагом обозначать а не своей совковой тряпкой заляпанной кровью детей Украины? Что не пояснишь, чмо сосущее бурятский ....?
показать весь комментарий
07.09.2022 21:42 Ответить
У тебя все темы к сосанию сводятся.....ты точно гребень-сосущая голова....ржунемогу)))
показать весь комментарий
07.09.2022 22:28 Ответить
Когда я общаюсь с таким миньетчиком как ты, дерьмо сруского, то я говорю ему правде.
показать весь комментарий
07.09.2022 22:43 Ответить
Сына имеешь *********? Если имеешь,, быдло *********кое, то скоро его в пакете, получишь. По частям.
показать весь комментарий
07.09.2022 21:46 Ответить
Очам своїм не вірю. Клоун вже не че Ґевара і зняв замусолену футболку.
показать весь комментарий
07.09.2022 19:17 Ответить
Це фото з архіву.
показать весь комментарий
07.09.2022 19:23 Ответить
Точно, з архіву; на цій світлині воно ще собі морду не наїло.
показать весь комментарий
07.09.2022 19:50 Ответить
Та щАс. 2019 рік.
показать весь комментарий
07.09.2022 19:26 Ответить
Так у якій області? Для такого видання - такі помилки це зашквар.
показать весь комментарий
07.09.2022 19:19 Ответить
"Призначити Борисевича Артема Сергійовича начальником Управління Служби безпеки України в Херсонській області", - йдеться в документі. Джерело: https://censor.net/ua/n3365735
Чукча пісатєль?
показать весь комментарий
07.09.2022 19:45 Ответить
Інших туди не беруть.
показать весь комментарий
07.09.2022 19:46 Ответить
а біографію та декларацію слабо оприлюднити
показать весь комментарий
07.09.2022 20:06 Ответить
Попереднього зняли напевне тому що не здав Харків. Зелені на такому вже досвідчені. Якщо так просто міняє керівників усіх рівнів то чому б народу не змінити боневтіка-воно війну не закінчило, стільки порушень вчинило-мусить піти. Тим більше сам таке обіцяв!!!
показать весь комментарий
07.09.2022 20:08 Ответить
А чим попередній чикіст не підходив д*Єрмаку?
показать весь комментарий
07.09.2022 20:32 Ответить
 
 