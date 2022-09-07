Зеленський призначив Борисевича керівником СБУ в Харківський області

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Артема Борисевича начальником управління Служби безпеки України в Херсонській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний документ №633/2022 оприлюднено на сайті глави держави.

"Призначити Борисевича Артема Сергійовича начальником Управління Служби безпеки України в Херсонській області", - йдеться в документі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив начальників управлінь СБУ на Чернігівщині та Херсонщині