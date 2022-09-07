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Зеленський призначив Борисевича керівником СБУ в Харківський області
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Артема Борисевича начальником управління Служби безпеки України в Херсонській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний документ №633/2022 оприлюднено на сайті глави держави.
"Призначити Борисевича Артема Сергійовича начальником Управління Служби безпеки України в Херсонській області", - йдеться в документі.
Топ коментарі
+12 Леонид Тищенко 711eae6c
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Будь ласка, зачекайте...
Давненько тобой тут не воняло, чмо. Где же ты утырок пропадал то?
На бИндеровских фронтах не пораненый? У тебя видать уже вся жопа в шрамах, пидарок, да?
Ну, давай, начинай нам тут вещать свою ху...ю, а мы над тобой, недоразвитый, посмеёмся.
P.S. Слышь, моральный урод и сын моральных уродов породивший себе подобных моральных уродов, а ты с чего свою тряпку совковую на немецкий флаг заменил? Неужели у таких как ты, подонков, стыд за свою ************ появился? Хотя от тебя, парашник, парашей с рязанскими лаптями смердит даже с монитора, как смердело от твоих предков и смердит от твоих детей, если они у тебя есть.
Как тебе, мразь кровь украинских детей и стариков? Нравится, тварь? Или ты, холуй парашный думаешь, что ответить за убийства наших детей не придётся поэтому, ты, мразь, и вместо своей тряпки совкой опозоренной теперь тут под немца косишь?
Ну, давай ещё, что бы над тобой, пособником русского фашизма, посмеяться.
Чукча пісатєль?