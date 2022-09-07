УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16159 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
6 318 35
СБУ (10030) Харківщина (4276)

Зеленський призначив Борисевича керівником СБУ в Харківський області

Новини Цензор.НЕТ Політика України

увольнение,указ,зеленский,распоряжение,подписал

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Артема Борисевича начальником управління Служби безпеки України в Херсонській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний документ №633/2022 оприлюднено на сайті глави держави.

"Призначити Борисевича Артема Сергійовича начальником Управління Служби безпеки України в Херсонській області", - йдеться в документі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив начальників управлінь СБУ на Чернігівщині та Херсонщині

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
Дружбана Баканова ? Ну все чекай саперів на розмінування мостів .
показати весь коментар
07.09.2022 19:09
+11
Ху із зеленого болота.
показати весь коментар
07.09.2022 19:13
+8
Очам своїм не вірю. Клоун вже не че Ґевара і зняв замусолену футболку.
показати весь коментар
07.09.2022 19:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дружбана Баканова ? Ну все чекай саперів на розмінування мостів .
показати весь коментар
07.09.2022 19:09 Відповісти
Так якої області ??
показати весь коментар
07.09.2022 19:10 Відповісти
Херсонсько-Харківської...
показати весь коментар
07.09.2022 21:06 Відповісти
Ху из?
показати весь коментар
07.09.2022 19:11 Відповісти
Ху із зеленого болота.
показати весь коментар
07.09.2022 19:13 Відповісти
Ну то понятною, что из когорты зелёных. Послужной список и биография интересует.
показати весь коментар
07.09.2022 19:25 Відповісти
из когорты зелёных)) А помнишь как вы сметуны нетные обещали ЗЕльца с бандой в Ростов выгнать .... при первом же косяке.....а оказалось что вы сами дрЫщи косяковые ЗЕшмарклей прибитые....и не обижайся на правд((
показати весь коментар
07.09.2022 20:36 Відповісти
Оооо, а вот и ******** конторский Мойша ********* по флагом Германии выплыл из Параши и начал плеваться говном.
Давненько тобой тут не воняло, чмо. Где же ты утырок пропадал то?
На бИндеровских фронтах не пораненый? У тебя видать уже вся жопа в шрамах, пидарок, да?
Ну, давай, начинай нам тут вещать свою ху...ю, а мы над тобой, недоразвитый, посмеёмся.
показати весь коментар
07.09.2022 20:51 Відповісти
Много грубостей....вот если бы ты такой спич да ЗЕльцу с его бандой в глаза высказал....то Орден за мужество вместо кошевого тебе бы ЗЕльц всучил...а на Цензор пар пускать и воздух по продолам гонять только блевотный рефлекс вызываешь..дрЫщ ты комнатный....и Слава Украине!!!
показати весь коментар
07.09.2022 20:59 Відповісти
Смешно. Давай ещё, подстилка российская.

P.S. Слышь, моральный урод и сын моральных уродов породивший себе подобных моральных уродов, а ты с чего свою тряпку совковую на немецкий флаг заменил? Неужели у таких как ты, подонков, стыд за свою ************ появился? Хотя от тебя, парашник, парашей с рязанскими лаптями смердит даже с монитора, как смердело от твоих предков и смердит от твоих детей, если они у тебя есть.
показати весь коментар
07.09.2022 21:09 Відповісти
Детей и родителей только такие дрЫсливые гребни как ты могут обговаривать.....ничего святого ...вот твои же дети или родители совсем не виноваты что ты петушкой по жизни стал...ты реально обиженка(
показати весь коментар
07.09.2022 21:20 Відповісти
А чем тебе, вафлёр модмосковский правда не нравиться? ПРАВДА НЕ ПО ВКУСУ, да, гнида?
Как тебе, мразь кровь украинских детей и стариков? Нравится, тварь? Или ты, холуй парашный думаешь, что ответить за убийства наших детей не придётся поэтому, ты, мразь, и вместо своей тряпки совкой опозоренной теперь тут под немца косишь?
показати весь коментар
07.09.2022 21:27 Відповісти
И запомни, ублюдок, у тебя нет детей, как и у других, подобных тебе моральных уродов, *********** могут быть только ********.
показати весь коментар
07.09.2022 23:58 Відповісти
Уё...бо..к, ты к Украине не примазывайся, нам тут такие отбросы человечества типа тебя и тебе подобных подпарашных шлюх, тут не надо, гнида смердящая.
Ну, давай ещё, что бы над тобой, пособником русского фашизма, посмеяться.
показати весь коментар
07.09.2022 21:11 Відповісти
Пособник русфашизма это тот кто разминирует проходы...территории Украины сдаёт вместе с украинцами этим же русфашистам на растерзание.....своих патриотов в плен тысячами......кто гуманитариев разворовывает вагонами....кто предателей выпускает .....и тот кто смотрит на это равнодушно....и это ТОЧНО не я....и даже не Эрдоган с Орбаном и Макроном....Это такие дрЫсливые терпилы как ты.Это именно ты пердя в диван примазываешься к Украине.Просто ФАКТ(
показати весь коментар
07.09.2022 21:31 Відповісти
Да, нет, ушлёпок, ты и твоя семья, друзья, родственники и т.д., вы ВСЕ, ************ кроме тех, кто в полку им. Кастуся Калиновского, ВСЕ пособники рашизма-фашизма, а лично ты, паскуда, ещё и соучастник в военных преступлениях у убийстве украинских детей, стариков, сыновей и дочерей, отцов и матерей, как и твоих паскудные сограждан. И вы за это ответите. И перед людьми и перед Богом. И как бы ты, срань человечества, не выкручивался, ни тебе, и прочим отбросам человечества типа тебя, смыть клеймо уже не получиться. Ты, порождение шелудивой совковой суки, посмотри на свои руки, они у тебя, по локоть в крови украинцев. И мы этого вам не простим и не забудем, уроды.
показати весь коментар
07.09.2022 21:39 Відповісти
См.выше...
показати весь коментар
07.09.2022 22:35 Відповісти
Запомни, падла замазанное кровью украинских детей, вы ВСЕ ПРОКЛЯТИ десятками миллионов украинцев. До 12 колена.
показати весь коментар
07.09.2022 22:45 Відповісти
Украинцы Украину защищают.....которую твой Президент ЗЕльц целыми регионами без боя сдаёт... вместе с населением в оккупацию....и патриотами в плен на растерзание рашистам...а ты трусливо мычишь и делаешь вид что так и надо....твоя страна не Украина....твоя страна Зебиляндия,дрЫщ диванны((
показати весь коментар
07.09.2022 23:09 Відповісти
Затки свою вонючую пасть, мразь подпарашная и холуй московский. Ты своё обосранное рыло суёшь в чужой дом с советами когда в своём чумном хлеву свой срачь самим же тобой наваленный убрать не в состоянии, ********* конченный. Живёшь в своём собственном говне, а другим советы даешь, глист парашный. Запомнил, подонок - ВЫ ВСЕ ПРОКЛЯТЫ десятками миллионов украинцев. И ты, и твои дети и внуки и правнуки и так до 12 колена. На вас, тварях, кровь детей Бучи и Ирпеня, Мариуполя и Чернигова, Харькова и других городов Украины. И лично на тебе и твоих ********* и выкидышах.
показати весь коментар
07.09.2022 23:53 Відповісти
Так с чего ты, блевотина рода человеческого, себя стал немецким флагом обозначать а не своей совковой тряпкой заляпанной кровью детей Украины? Что не пояснишь, чмо сосущее бурятский ....?
показати весь коментар
07.09.2022 21:42 Відповісти
У тебя все темы к сосанию сводятся.....ты точно гребень-сосущая голова....ржунемогу)))
показати весь коментар
07.09.2022 22:28 Відповісти
Когда я общаюсь с таким миньетчиком как ты, дерьмо сруского, то я говорю ему правде.
показати весь коментар
07.09.2022 22:43 Відповісти
Сына имеешь *********? Если имеешь,, быдло *********кое, то скоро его в пакете, получишь. По частям.
показати весь коментар
07.09.2022 21:46 Відповісти
Очам своїм не вірю. Клоун вже не че Ґевара і зняв замусолену футболку.
показати весь коментар
07.09.2022 19:17 Відповісти
Це фото з архіву.
показати весь коментар
07.09.2022 19:23 Відповісти
Точно, з архіву; на цій світлині воно ще собі морду не наїло.
показати весь коментар
07.09.2022 19:50 Відповісти
Та щАс. 2019 рік.
показати весь коментар
07.09.2022 19:26 Відповісти
Так у якій області? Для такого видання - такі помилки це зашквар.
показати весь коментар
07.09.2022 19:19 Відповісти
"Призначити Борисевича Артема Сергійовича начальником Управління Служби безпеки України в Херсонській області", - йдеться в документі. Джерело: https://censor.net/ua/n3365735
Чукча пісатєль?
показати весь коментар
07.09.2022 19:45 Відповісти
Інших туди не беруть.
показати весь коментар
07.09.2022 19:46 Відповісти
а біографію та декларацію слабо оприлюднити
показати весь коментар
07.09.2022 20:06 Відповісти
Попереднього зняли напевне тому що не здав Харків. Зелені на такому вже досвідчені. Якщо так просто міняє керівників усіх рівнів то чому б народу не змінити боневтіка-воно війну не закінчило, стільки порушень вчинило-мусить піти. Тим більше сам таке обіцяв!!!
показати весь коментар
07.09.2022 20:08 Відповісти
А чим попередній чикіст не підходив д*Єрмаку?
показати весь коментар
07.09.2022 20:32 Відповісти
 
 