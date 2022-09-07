Зеленський призначив начальників управлінь СБУ на Чернігівщині та Херсонщині

Президент Володимир Зеленський призначив начальників управлінь СБУ в Чернігівській та Херсонській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, указом № 633/2022 Артема Борисевича призначено начальником Управління СБУ в Херсонській області.

Указом № 631/2022 Зеленський звільнив Євгена Нетужилова з посади начальника Управління СБУ в Чернігівській області та призначив на цю посаду Олексія Ляха.

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