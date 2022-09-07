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Новини Політика України
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Зеленський (17439) призначення (1019) СБУ (10030) Херсонщина (4252) Чернігівщина (1311)

Зеленський призначив начальників управлінь СБУ на Чернігівщині та Херсонщині

Новини Цензор.НЕТ Політика України

зеленський

Президент Володимир Зеленський призначив начальників управлінь СБУ в Чернігівській та Херсонській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, указом № 633/2022 Артема Борисевича призначено начальником Управління СБУ в Херсонській області. 

Указом № 631/2022 Зеленський звільнив Євгена Нетужилова з посади начальника Управління СБУ в Чернігівській області та призначив на цю посаду Олексія Ляха.

Також читайте: Тимчасовим головою СБУ призначено Малюка, - указ Зеленського

Автор: Богдан Гуньковський
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Знов кацапські агенти, чи нарешті ні?
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07.09.2022 17:58 Відповісти
А на Баканова и Наумова даже уголовных дел не заводит⁉️Статья 111 по троим плачет
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07.09.2022 21:40 Відповісти
Друзья детства,или друзья друзей детства!
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07.09.2022 18:04 Відповісти
Пізно .
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07.09.2022 18:04 Відповісти
А когда ты, милок, ответишь за назначение Наумова? Или сделаешь вид что забыл?
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07.09.2022 18:08 Відповісти
А хто зараз керує СБУ?Погано,коли не на слуху,ЯкТарас Березовець,а бо інши величні Герої України.
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07.09.2022 18:15 Відповісти
А кого ти ще знаєш, крім Тараса Березовця?
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07.09.2022 18:41 Відповісти
Щоб він здох падло зелене.
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07.09.2022 18:46 Відповісти
А де тi тварини сбушнi яки з Херсону ночью тiкали)))???
Кинули людей злтли базу активiстив оркам!!!
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07.02.2023 07:43 Відповісти
 
 