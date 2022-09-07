Президент Владимир Зеленский назначил начальников управлений СБУ в Черниговской и Херсонской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, указом № 633/2022 Артем Борисевич назначен начальником Управления СБУ в Херсонской области.

Указом № 631/2022 Зеленский уволил Евгения Нетужилова с должности начальника Управления СБУ в Черниговской области и назначил на эту должность Алексея Ляха.

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