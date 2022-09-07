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Новости Политика Украины
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Зеленский (16541) назначение (2047) СБУ (18682) Херсонщина (3501) Черниговщина (1342)

Зеленский назначил начальников управлений СБУ в Черниговской и Херсонской областях

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

зеленський

Президент Владимир Зеленский назначил начальников управлений СБУ в Черниговской и Херсонской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, указом № 633/2022 Артем Борисевич назначен начальником Управления СБУ в Херсонской области.

Указом № 631/2022 Зеленский уволил Евгения Нетужилова с должности начальника Управления СБУ в Черниговской области и назначил на эту должность Алексея Ляха.

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Знов кацапські агенти, чи нарешті ні?
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07.09.2022 17:58 Ответить
А на Баканова и Наумова даже уголовных дел не заводит⁉️Статья 111 по троим плачет
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07.09.2022 21:40 Ответить
Друзья детства,или друзья друзей детства!
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07.09.2022 18:04 Ответить
Пізно .
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07.09.2022 18:04 Ответить
А когда ты, милок, ответишь за назначение Наумова? Или сделаешь вид что забыл?
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07.09.2022 18:08 Ответить
А хто зараз керує СБУ?Погано,коли не на слуху,ЯкТарас Березовець,а бо інши величні Герої України.
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07.09.2022 18:15 Ответить
А кого ти ще знаєш, крім Тараса Березовця?
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07.09.2022 18:41 Ответить
Щоб він здох падло зелене.
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07.09.2022 18:46 Ответить
А де тi тварини сбушнi яки з Херсону ночью тiкали)))???
Кинули людей злтли базу активiстив оркам!!!
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07.02.2023 07:43 Ответить
 
 