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Зеленский назначил начальников управлений СБУ в Черниговской и Херсонской областях
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский назначил начальников управлений СБУ в Черниговской и Херсонской областях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Так, указом № 633/2022 Артем Борисевич назначен начальником Управления СБУ в Херсонской области.
Указом № 631/2022 Зеленский уволил Евгения Нетужилова с должности начальника Управления СБУ в Черниговской области и назначил на эту должность Алексея Ляха.
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