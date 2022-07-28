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Зеленский (19064) назначение (2144) Костин (180) Офис Генпрокурора (2386) Генпрокурор (23)

Зеленский назначил Костина генеральным прокурором, – указ

костін

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Костина генеральным прокурором.

Соответствующий указ №538/2022 сегодня опубликован на сайте Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Назначить Костина Андрея Евгеньевича генеральным прокурором", – говорится в документе.

Также читайте: Костин выступает за безотлагательное назначение руководителя САП и неотвратимость наказания для каждого российского военного преступника

Как отмечалось, 19 июля ВР отправила Венедиктову в отставку.

Ранее президент Зеленский отстранил Венедиктову от должности генерального прокурора Украины. Он объяснил это решение тем, что многие сотрудники прокуратуры совершили государственную измену, оставшись на оккупированной территории и сотрудничая с врагом. Об уходе Венедиктовой пока речь не идет, - говорили ранее в ОП.

Источники Цензор.НЕТ сообщают, что Зеленский предлагал Венедиктовой написать заявление об увольнении по собственному желанию, но она отказалась это сделать.

Госдеп США отметил, что следит за кадровыми перестановками в украинских властях.

27 июля в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления о согласии на назначение президентом Украины нардепа "Слуги народа" Андрея Костина на должность генерального прокурора.

Также 27 июля ВР поддержала назначение Костина генпрокурором.
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Топ комментарии
+17
товарищ Костин отвечает на вопрос, что он делал в оккупированном Крыму....
очень интересно!
https://twitter.com/i/status/1552258428889812992
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28.07.2022 12:23
+11
Верховная Рада сегодня проголосовала за нового генерального прокурора. Им стал «слуга народа» глава парламентского комитета по правовым вопросам Андрей Костин.

Кандидат, некогда выбитый из конкурса на главу САП международными экспертами, и глава комитета,

под сукном которого год лежит законопроект президента о ликвидации «вовчьего суда» - ОАСК.
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28.07.2022 12:22
+10
Вся ця "зеленська братія" настільки зашкварена зрадою і корупцією що без "кишенькового", тобто продажного, прокурора існувати не може. "Зелений прокурор" з "ківалівської" Одеси взагалі нонсенс! Але це не дивно - всі призначення "зе" завжди смердять корумпованим лайном і замість вірішувати проблеми ще більше їх створюють. І це не дурість або випадковість. Це зрада.
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28.07.2022 12:39
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Правила форума Совет форумчан
Це тут новина запізнилася чи прокурор уже не чекає на підпис президента, а сам рулить.
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28.07.2022 12:17 Ответить
не пройшло і 2 роки.
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28.07.2022 12:19 Ответить
Знов 100% свій Гпрокурор. А може і 200.
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28.07.2022 12:21 Ответить
3 роки зеленого болота,а ви до сих пір про порохоботів. Немає у них часу,вони або на фронті,або допомагають ЗСУ. Це вам до 95,там часу море
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28.07.2022 12:22 Ответить


Зебіли до ноги і знову жерти гавно Боневтіка - швидко!
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28.07.2022 12:29 Ответить
Реєстрація:20.02.2022 В канун войны. **** скороспелая.
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28.07.2022 12:46 Ответить
Верховная Рада сегодня проголосовала за нового генерального прокурора. Им стал «слуга народа» глава парламентского комитета по правовым вопросам Андрей Костин.

Кандидат, некогда выбитый из конкурса на главу САП международными экспертами, и глава комитета,

под сукном которого год лежит законопроект президента о ликвидации «вовчьего суда» - ОАСК.
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28.07.2022 12:22 Ответить
Новая бенядиктовна, от козЕла (команда зЕлохского, или коломийский зЕлохский, один пу#ин)...
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28.07.2022 12:58 Ответить
товарищ Костин отвечает на вопрос, что он делал в оккупированном Крыму....
очень интересно!
https://twitter.com/i/status/1552258428889812992
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28.07.2022 12:23 Ответить
ватник, не інакше.

Кста: половину слуг уродів - з ригів та мертвечуківців законтрактовано
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28.07.2022 15:33 Ответить
Новий генпрокурор відповідає на питання що він робив в Криму в 2015р
https://twitter.com/_tredecim_/status/1552258428889812992
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09.08.2023 09:28 Ответить
Тут внимание! Законопроект о ликвидации ОАСК, который больше года лежит в комитете,
был внесен президентом как неотложный.

Такие рассматривают немедленно, и сбоев не бывает.

Следовательно Зеленский этого не хотел.

А Костин его прикрывал, даже понимая, что кейс резонансный и важен для партнеров.

Чихать и на качество судебной системы, и на европейские требования.
Закулисное слово президента - вот закон.

https://zn.ua/internal/kto-takoj-i-budet-li-nezavisimym-novyj-henprokuror-andrej-kostin.html
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28.07.2022 12:26 Ответить
"свида делает его короля". какая свита у нелоха-сброд ********, аферистов, дилетантов, ********, предателей и пдарасов. нелоха свита сделала лохом.
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28.07.2022 12:31 Ответить
Зюзя всіма своїми призначеннями давно довів, що він не адекатний.
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28.07.2022 12:38 Ответить
Вся ця "зеленська братія" настільки зашкварена зрадою і корупцією що без "кишенькового", тобто продажного, прокурора існувати не може. "Зелений прокурор" з "ківалівської" Одеси взагалі нонсенс! Але це не дивно - всі призначення "зе" завжди смердять корумпованим лайном і замість вірішувати проблеми ще більше їх створюють. І це не дурість або випадковість. Це зрада.
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28.07.2022 12:39 Ответить
Ну что же - опять 100% свой прокурор?
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28.07.2022 12:41 Ответить
13 мая прошлого года появилось расследование "Схем" (проект "Радио Свобода"),

которые https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-agenty-vplyvu-tatarova/31253292.html ВЫСВЕТИЛО СВЯЗИ МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ,

КОСТИНЫМ И ЗАМЕСТИТЕЛЕМ АНДРЕЯ ЕРМАКА

ОЛЕГОМ ТАТАРОВЫМ .

https://www.dsnews.ua/politics/kostin-vmesto-venediktovoy-dovolen-li-vashington-nashey-borboy-s-korrupciey-27072022-463345
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28.07.2022 12:44 Ответить
Это , честный прокурор . А раньше был не честный. .
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28.07.2022 12:49 Ответить
Ще один харчок від дерьмака-татарова, та їх підлеглого Боневтіка, в західних партнерів.
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28.07.2022 12:54 Ответить
Каждый год новый ПРОКУРОР! На 100% свой мало, надо чтобы был на 200% свой. Ну этот наверное точно свой на 200%, кошерный....
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28.07.2022 12:57 Ответить
Цей цирк закінчеться колись в Україні?
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28.07.2022 13:32 Ответить
Самозванний псевдо-канцлер Єрмак з завзяттям захоплює всі владні посади, а його прес-секретар Зеленський не втомлюється підписувати призначення та подання. І це нам дуже скоро вилізе боком. Навіть не через створення в Україні авторитарного режиму білоруського зразка із таким самим самопроголошеним лідером. Білорусі в нас не буде - якоїсь миті все це вилетить з України, як пробка з шампанського.

Гірше те, що усі ці негативи відкладаються в шуфлядах європейських і американських політиків. Зараз жодного дня не проходить без обрання зашкварених персонажів із особливо лояльних до Єрмака осіб та ще й з грубим порушенням європейських і ширше - західних цивілізаційних принципів. Буквально вчора - кума Єрмака в генпрокурори із виключно політичними та приватними мотивами. Та ще й щодо особи, яка руйнувала основи судової реформи, на якій наполягали західні партнери, і з офіційним визнанням недоброчесності й політичної заангажованості.

Другий номер учора ж - нардепку-слугу Совгирю в Конституційний Суд. Мало того, що особа повністю політично заангажована, на неприпустимості чого наполягали партнери, не досить того, що латентна ватниця. Та ще й навіть дотриматися прямої норми закону не забажали, де слугам це взагалі ні на що не впливало.

До цього добавте бізнес-партнера Єрмака й особу, запідозрену в зв'язках з рф Дениса Шарапова, якого Єрмак призначив, а слухняний уряд не дивлячись затвердив заступником міністра оборони. Шарапову віддають особливо важливу сферу щодо забезпечення армії озброєннями. І навіть я, хто заперечував закиди Спартц про маніпуляцію з наданими нам озброєннями, зараз розгублено замовк. У мене не залишилося аргументів... https://t.me/s/Chornovil_official
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28.07.2022 13:57 Ответить
Законопроект о ликвидации ОАСК, который больше года лежит в комитете,
был внесен президентом как неотложный.

Такие рассматривают немедленно, и сбоев не бывает.

Следовательно Зеленский этого не хотел.

А Костин его прикрывал, даже понимая, что кейс резонансный и важен для партнеров.

Чихать и на качество судебной системы, и на европейские требования.
Закулисное слово президента - вот закон.

https://zn.ua/internal/kto-takoj-i-budet-li-nezavisimym-novyj-henprokuror-andrej-kostin.html
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28.07.2022 14:03 Ответить
ось воно і вспливло,хто це за ...
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28.07.2022 14:11 Ответить
Кум крота теперь прокурор и теперь новый глава САП будет обложен со всех сторон.
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28.07.2022 15:26 Ответить
 
 