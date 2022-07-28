Зеленский назначил Костина генеральным прокурором, – указ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Костина генеральным прокурором.

Соответствующий указ №538/2022 сегодня опубликован на сайте Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Назначить Костина Андрея Евгеньевича генеральным прокурором", – говорится в документе.

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Как отмечалось, 19 июля ВР отправила Венедиктову в отставку.

Ранее президент Зеленский отстранил Венедиктову от должности генерального прокурора Украины. Он объяснил это решение тем, что многие сотрудники прокуратуры совершили государственную измену, оставшись на оккупированной территории и сотрудничая с врагом. Об уходе Венедиктовой пока речь не идет, - говорили ранее в ОП.

Источники Цензор.НЕТ сообщают, что Зеленский предлагал Венедиктовой написать заявление об увольнении по собственному желанию, но она отказалась это сделать.

Госдеп США отметил, что следит за кадровыми перестановками в украинских властях.

27 июля в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления о согласии на назначение президентом Украины нардепа "Слуги народа" Андрея Костина на должность генерального прокурора.

Также 27 июля ВР поддержала назначение Костина генпрокурором.