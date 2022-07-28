Зеленский назначил Костина генеральным прокурором, – указ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Костина генеральным прокурором.
Соответствующий указ №538/2022 сегодня опубликован на сайте Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Назначить Костина Андрея Евгеньевича генеральным прокурором", – говорится в документе.
Как отмечалось, 19 июля ВР отправила Венедиктову в отставку.
Ранее президент Зеленский отстранил Венедиктову от должности генерального прокурора Украины. Он объяснил это решение тем, что многие сотрудники прокуратуры совершили государственную измену, оставшись на оккупированной территории и сотрудничая с врагом. Об уходе Венедиктовой пока речь не идет, - говорили ранее в ОП.
Источники Цензор.НЕТ сообщают, что Зеленский предлагал Венедиктовой написать заявление об увольнении по собственному желанию, но она отказалась это сделать.
Госдеп США отметил, что следит за кадровыми перестановками в украинских властях.
27 июля в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления о согласии на назначение президентом Украины нардепа "Слуги народа" Андрея Костина на должность генерального прокурора.
Также 27 июля ВР поддержала назначение Костина генпрокурором.
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Зебіли до ноги і знову жерти гавно Боневтіка - швидко!
Кандидат, некогда выбитый из конкурса на главу САП международными экспертами, и глава комитета,
под сукном которого год лежит законопроект президента о ликвидации «вовчьего суда» - ОАСК.
очень интересно!
https://twitter.com/i/status/1552258428889812992
Кста: половину слуг уродів - з ригів та мертвечуківців законтрактовано
https://twitter.com/_tredecim_/status/1552258428889812992
был внесен президентом как неотложный.
Такие рассматривают немедленно, и сбоев не бывает.
Следовательно Зеленский этого не хотел.
А Костин его прикрывал, даже понимая, что кейс резонансный и важен для партнеров.
Чихать и на качество судебной системы, и на европейские требования.
Закулисное слово президента - вот закон.
https://zn.ua/internal/kto-takoj-i-budet-li-nezavisimym-novyj-henprokuror-andrej-kostin.html
которые https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-agenty-vplyvu-tatarova/31253292.html ВЫСВЕТИЛО СВЯЗИ МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ,
КОСТИНЫМ И ЗАМЕСТИТЕЛЕМ АНДРЕЯ ЕРМАКА
ОЛЕГОМ ТАТАРОВЫМ .
https://www.dsnews.ua/politics/kostin-vmesto-venediktovoy-dovolen-li-vashington-nashey-borboy-s-korrupciey-27072022-463345
Гірше те, що усі ці негативи відкладаються в шуфлядах європейських і американських політиків. Зараз жодного дня не проходить без обрання зашкварених персонажів із особливо лояльних до Єрмака осіб та ще й з грубим порушенням європейських і ширше - західних цивілізаційних принципів. Буквально вчора - кума Єрмака в генпрокурори із виключно політичними та приватними мотивами. Та ще й щодо особи, яка руйнувала основи судової реформи, на якій наполягали західні партнери, і з офіційним визнанням недоброчесності й політичної заангажованості.
Другий номер учора ж - нардепку-слугу Совгирю в Конституційний Суд. Мало того, що особа повністю політично заангажована, на неприпустимості чого наполягали партнери, не досить того, що латентна ватниця. Та ще й навіть дотриматися прямої норми закону не забажали, де слугам це взагалі ні на що не впливало.
До цього добавте бізнес-партнера Єрмака й особу, запідозрену в зв'язках з рф Дениса Шарапова, якого Єрмак призначив, а слухняний уряд не дивлячись затвердив заступником міністра оборони. Шарапову віддають особливо важливу сферу щодо забезпечення армії озброєннями. І навіть я, хто заперечував закиди Спартц про маніпуляцію з наданими нам озброєннями, зараз розгублено замовк. У мене не залишилося аргументів... https://t.me/s/Chornovil_official
был внесен президентом как неотложный.
Такие рассматривают немедленно, и сбоев не бывает.
Следовательно Зеленский этого не хотел.
А Костин его прикрывал, даже понимая, что кейс резонансный и важен для партнеров.
Чихать и на качество судебной системы, и на европейские требования.
Закулисное слово президента - вот закон.
https://zn.ua/internal/kto-takoj-i-budet-li-nezavisimym-novyj-henprokuror-andrej-kostin.html