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Зеленський призначив Костіна генеральним прокурором, - указ

костін

Президент України Володимир Зеленський призначив Андрія Костіна генеральним прокурором.

Відповідний указ №538/2022 сьогодні опубліковано на сайті Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ. 

"Призначити Костіна Андрія Євгеновича генеральним прокурором", - сказано в документі.

Також читайте: Костін виступає за невідкладне призначення керівника САП та невідворотність покарання для кожного російського воєнного злочинця

Як зазначалось, 19 липня ВР відправила Венедіктову у відставку.

Раніше президент Зеленський відсторонив Венедіктову з посади генерального прокурора України. Він пояснив це рішення тим, що багато співробітників прокуратури здійснили державну зраду, залишившись на окупованій території та співпрацюючи з ворогом. Про звільнення Венедіктової поки не йдеться, - казали раніше в ОП.

Джерела Цензор.НЕТ повідомляють, що Зеленський пропонував Венедіктовій написати заяву про звільнення за власним бажанням, але вона відмовилася це зробити.

Держдеп США зазначив, що стежить за кадровими перестановками в українській владі.

27 липня у Верховній Раді було зареєстровано проєкт постанови про надання згоди на призначення президентом України нардепа "Слуги народу" Андрія Костіна на посаду генерального прокурора.

Також 27 липня ВР підтримала призначення Костіна генпрокурором.

Автор: 
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Топ коментарі
+17
товарищ Костин отвечает на вопрос, что он делал в оккупированном Крыму....
очень интересно!
https://twitter.com/i/status/1552258428889812992
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28.07.2022 12:23
+11
Верховная Рада сегодня проголосовала за нового генерального прокурора. Им стал «слуга народа» глава парламентского комитета по правовым вопросам Андрей Костин.

Кандидат, некогда выбитый из конкурса на главу САП международными экспертами, и глава комитета,

под сукном которого год лежит законопроект президента о ликвидации «вовчьего суда» - ОАСК.
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28.07.2022 12:22
+10
Вся ця "зеленська братія" настільки зашкварена зрадою і корупцією що без "кишенькового", тобто продажного, прокурора існувати не може. "Зелений прокурор" з "ківалівської" Одеси взагалі нонсенс! Але це не дивно - всі призначення "зе" завжди смердять корумпованим лайном і замість вірішувати проблеми ще більше їх створюють. І це не дурість або випадковість. Це зрада.
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28.07.2022 12:39
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Це тут новина запізнилася чи прокурор уже не чекає на підпис президента, а сам рулить.
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28.07.2022 12:17 Відповісти
не пройшло і 2 роки.
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28.07.2022 12:19 Відповісти
Знов 100% свій Гпрокурор. А може і 200.
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28.07.2022 12:21 Відповісти
3 роки зеленого болота,а ви до сих пір про порохоботів. Немає у них часу,вони або на фронті,або допомагають ЗСУ. Це вам до 95,там часу море
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28.07.2022 12:22 Відповісти


Зебіли до ноги і знову жерти гавно Боневтіка - швидко!
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28.07.2022 12:29 Відповісти
Реєстрація:20.02.2022 В канун войны. **** скороспелая.
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28.07.2022 12:46 Відповісти
Верховная Рада сегодня проголосовала за нового генерального прокурора. Им стал «слуга народа» глава парламентского комитета по правовым вопросам Андрей Костин.

Кандидат, некогда выбитый из конкурса на главу САП международными экспертами, и глава комитета,

под сукном которого год лежит законопроект президента о ликвидации «вовчьего суда» - ОАСК.
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28.07.2022 12:22 Відповісти
Новая бенядиктовна, от козЕла (команда зЕлохского, или коломийский зЕлохский, один пу#ин)...
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28.07.2022 12:58 Відповісти
товарищ Костин отвечает на вопрос, что он делал в оккупированном Крыму....
очень интересно!
https://twitter.com/i/status/1552258428889812992
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28.07.2022 12:23 Відповісти
ватник, не інакше.

Кста: половину слуг уродів - з ригів та мертвечуківців законтрактовано
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28.07.2022 15:33 Відповісти
Новий генпрокурор відповідає на питання що він робив в Криму в 2015р
https://twitter.com/_tredecim_/status/1552258428889812992
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09.08.2023 09:28 Відповісти
Тут внимание! Законопроект о ликвидации ОАСК, который больше года лежит в комитете,
был внесен президентом как неотложный.

Такие рассматривают немедленно, и сбоев не бывает.

Следовательно Зеленский этого не хотел.

А Костин его прикрывал, даже понимая, что кейс резонансный и важен для партнеров.

Чихать и на качество судебной системы, и на европейские требования.
Закулисное слово президента - вот закон.

https://zn.ua/internal/kto-takoj-i-budet-li-nezavisimym-novyj-henprokuror-andrej-kostin.html
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28.07.2022 12:26 Відповісти
"свида делает его короля". какая свита у нелоха-сброд ********, аферистов, дилетантов, ********, предателей и пдарасов. нелоха свита сделала лохом.
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28.07.2022 12:31 Відповісти
Зюзя всіма своїми призначеннями давно довів, що він не адекатний.
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28.07.2022 12:38 Відповісти
Вся ця "зеленська братія" настільки зашкварена зрадою і корупцією що без "кишенькового", тобто продажного, прокурора існувати не може. "Зелений прокурор" з "ківалівської" Одеси взагалі нонсенс! Але це не дивно - всі призначення "зе" завжди смердять корумпованим лайном і замість вірішувати проблеми ще більше їх створюють. І це не дурість або випадковість. Це зрада.
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28.07.2022 12:39 Відповісти
Ну что же - опять 100% свой прокурор?
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28.07.2022 12:41 Відповісти
13 мая прошлого года появилось расследование "Схем" (проект "Радио Свобода"),

которые https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-agenty-vplyvu-tatarova/31253292.html ВЫСВЕТИЛО СВЯЗИ МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ,

КОСТИНЫМ И ЗАМЕСТИТЕЛЕМ АНДРЕЯ ЕРМАКА

ОЛЕГОМ ТАТАРОВЫМ .

https://www.dsnews.ua/politics/kostin-vmesto-venediktovoy-dovolen-li-vashington-nashey-borboy-s-korrupciey-27072022-463345
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28.07.2022 12:44 Відповісти
Это , честный прокурор . А раньше был не честный. .
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28.07.2022 12:49 Відповісти
Ще один харчок від дерьмака-татарова, та їх підлеглого Боневтіка, в західних партнерів.
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28.07.2022 12:54 Відповісти
Каждый год новый ПРОКУРОР! На 100% свой мало, надо чтобы был на 200% свой. Ну этот наверное точно свой на 200%, кошерный....
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28.07.2022 12:57 Відповісти
Цей цирк закінчеться колись в Україні?
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28.07.2022 13:32 Відповісти
Самозванний псевдо-канцлер Єрмак з завзяттям захоплює всі владні посади, а його прес-секретар Зеленський не втомлюється підписувати призначення та подання. І це нам дуже скоро вилізе боком. Навіть не через створення в Україні авторитарного режиму білоруського зразка із таким самим самопроголошеним лідером. Білорусі в нас не буде - якоїсь миті все це вилетить з України, як пробка з шампанського.

Гірше те, що усі ці негативи відкладаються в шуфлядах європейських і американських політиків. Зараз жодного дня не проходить без обрання зашкварених персонажів із особливо лояльних до Єрмака осіб та ще й з грубим порушенням європейських і ширше - західних цивілізаційних принципів. Буквально вчора - кума Єрмака в генпрокурори із виключно політичними та приватними мотивами. Та ще й щодо особи, яка руйнувала основи судової реформи, на якій наполягали західні партнери, і з офіційним визнанням недоброчесності й політичної заангажованості.

Другий номер учора ж - нардепку-слугу Совгирю в Конституційний Суд. Мало того, що особа повністю політично заангажована, на неприпустимості чого наполягали партнери, не досить того, що латентна ватниця. Та ще й навіть дотриматися прямої норми закону не забажали, де слугам це взагалі ні на що не впливало.

До цього добавте бізнес-партнера Єрмака й особу, запідозрену в зв'язках з рф Дениса Шарапова, якого Єрмак призначив, а слухняний уряд не дивлячись затвердив заступником міністра оборони. Шарапову віддають особливо важливу сферу щодо забезпечення армії озброєннями. І навіть я, хто заперечував закиди Спартц про маніпуляцію з наданими нам озброєннями, зараз розгублено замовк. У мене не залишилося аргументів... https://t.me/s/Chornovil_official
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28.07.2022 13:57 Відповісти
Законопроект о ликвидации ОАСК, который больше года лежит в комитете,
был внесен президентом как неотложный.

Такие рассматривают немедленно, и сбоев не бывает.

Следовательно Зеленский этого не хотел.

А Костин его прикрывал, даже понимая, что кейс резонансный и важен для партнеров.

Чихать и на качество судебной системы, и на европейские требования.
Закулисное слово президента - вот закон.

https://zn.ua/internal/kto-takoj-i-budet-li-nezavisimym-novyj-henprokuror-andrej-kostin.html
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28.07.2022 14:03 Відповісти
ось воно і вспливло,хто це за ...
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28.07.2022 14:11 Відповісти
Кум крота теперь прокурор и теперь новый глава САП будет обложен со всех сторон.
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28.07.2022 15:26 Відповісти
 
 