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Новости Война в Украине
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В рядах армии оккупантов крайне сложная кадровая ситуация, - Маляр

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,армія,росія,арміярф

Российские оккупанты испытывают проблемы с кадрами. Они пытаются задействовать в войне против Украины новых добровольцев, которым предлагают краткосрочные контракты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины Анны Маляр в эфире телемарафона.

"Кадровая ситуация с личным составом нашего врага крайне сложная. Из тех фактов, которые нам известны, мы можем делать такие выводы", - сказала Маляр.

По ее словам, сейчас в России внедряют краткосрочные трехмесячные контракты для того, чтобы привлечь больше добровольцев. При этом продолжительные контракты россияне подписывать в большинстве случаев не хотят.

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"Хотя на самом деле контракт на войну в Украине - это билет в один конец. Большинство из них уже просто не возвращаются домой", - отметила замминистра.

Также военное руководство РФ предлагает потенциальным добровольцам улучшение социального пакета.

"Они хотят делать для них определенные социальные льготы, потому что у них не хватает людей, которые могли бы здесь воевать. И здесь проблема для них не только в том, что мы их очень активно и эффективно уничтожаем, но и в том, что россияне просто боятся сюда идти, потому что они уже хорошо осведомлены, в том числе благодаря и нашей информационной работе, о том, что здесь с ними происходит - они фактически здесь пушечное мясо", - сказала Маляр.
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Топ комментарии
+11
"Самарский губернатор сдал банду путлера...на вопрос новобранца на войну.. сколько будут платить в месяц? Ответ был лаконичен...сразу получите 30 тысч...остальные после истечения 90 дней контракта...,если останетесь живы...
Реклама про 200 000 в месяц простая замануха от мавзолейных уродов..."
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07.09.2022 21:56
+9
Там вся страна один сплошной дурдом. Канатчикова дача
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07.09.2022 23:15
+8
Минутка юмора от засРашкинцев

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07.09.2022 21:56
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могут обещать и 1000000 но как получить.
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07.09.2022 21:53 Ответить
Скот начал мыслить не хочет за маразм ху.ла подыхать.
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07.09.2022 21:54 Ответить
Минутка юмора от засРашкинцев

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07.09.2022 21:56 Ответить
нифига се у кого то фантазия буйная..
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07.09.2022 22:33 Ответить
Хрень повна, у брата в підрозділі навіть 300-х нема, яка рукопашна.
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07.09.2022 23:27 Ответить
20 человек осталось из 50 000 .
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08.09.2022 00:00 Ответить
"Самарский губернатор сдал банду путлера...на вопрос новобранца на войну.. сколько будут платить в месяц? Ответ был лаконичен...сразу получите 30 тысч...остальные после истечения 90 дней контракта...,если останетесь живы...
Реклама про 200 000 в месяц простая замануха от мавзолейных уродов..."
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07.09.2022 21:56 Ответить
Там голодранців отримати велике бабло з ризиком "зіграти в ящик" знайдеться багато(
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07.09.2022 22:01 Ответить
социальный пакет:
-холодильник. не "розенлев", отечественный, марки "груз 200". ну и сам пакет. чёрный. бонусом.
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07.09.2022 22:01 Ответить
Розенлев для них сильно жирно будет. Он стоит как чугунный мост
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07.09.2022 22:06 Ответить
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07.09.2022 22:07 Ответить
Выслать цветы их женам и шл...ам
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07.09.2022 23:14 Ответить
Они уже зазывают в армию пациентов рашинских дурдомов. От это будут вояки под галоперидолом. Совсем бабуин обнищал на солдат , идиотов в армию призывать- это клиника..
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07.09.2022 22:13 Ответить
а какая разница? психи со справкой или психи без справки.
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07.09.2022 22:24 Ответить
Там вся страна один сплошной дурдом. Канатчикова дача
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07.09.2022 23:15 Ответить
убитых 50к+, с раненными потери 200к+ уже, добро пожаловать в ад, кацапы. Это будет самый краткосрочный контакт в нашей тупой никчемной жизни.
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08.09.2022 09:54 Ответить
 
 