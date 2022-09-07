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Новини Війна в Україні
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У лавах армії окупантів вкрай складна кадрова ситуація, - Маляр

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія,росія,арміярф

Російські окупанти відчувають проблеми з кадрами. Вони намагаються задіяти у війні проти України нових добровольців, яким пропонують короткострокові контракти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Ганни Маляр в ефірі телемарафону.

"Кадрова ситуація з особовим складом нашого ворога вкрай складна. З тих фактів, які нам відомі, ми можемо робити такі висновки", - сказала Маляр.

За її словами, зараз у Росії впроваджують короткострокові тримісячні контракти для того, щоб залучити більше добровольців. Водночас тривалі контракти росіяни підписувати в більшості випадків не хочуть.

"Хоча насправді контракт на війну в Україні - це квиток в один кінець. Більшість з них вже просто не повертаються додому", - зазначила заступниця міністра.

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Також військове керівництво РФ пропонує потенційним добровольцям поліпшення соціального пакету.

"Вони хочуть робити для них певні соціальні пільги, тому що у них не вистачає людей, які могли б тут воювати. І тут проблема для них не тільки в тому, що ми їх дуже активно і ефективно знищуємо, але і в тому, що росіяни просто бояться сюди йти, тому що вони вже добре обізнані, в тому числі завдяки і нашій інформаційній роботі, про те, що тут з ними відбувається - вони фактично тут гарматне м'ясо", - зауважила Маляр.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
"Самарский губернатор сдал банду путлера...на вопрос новобранца на войну.. сколько будут платить в месяц? Ответ был лаконичен...сразу получите 30 тысч...остальные после истечения 90 дней контракта...,если останетесь живы...
Реклама про 200 000 в месяц простая замануха от мавзолейных уродов..."
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07.09.2022 21:56
+9
Там вся страна один сплошной дурдом. Канатчикова дача
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07.09.2022 23:15
+8
Минутка юмора от засРашкинцев

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07.09.2022 21:56
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могут обещать и 1000000 но как получить.
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07.09.2022 21:53 Відповісти
Скот начал мыслить не хочет за маразм ху.ла подыхать.
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07.09.2022 21:54 Відповісти
Минутка юмора от засРашкинцев

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07.09.2022 21:56 Відповісти
нифига се у кого то фантазия буйная..
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07.09.2022 22:33 Відповісти
Хрень повна, у брата в підрозділі навіть 300-х нема, яка рукопашна.
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07.09.2022 23:27 Відповісти
20 человек осталось из 50 000 .
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08.09.2022 00:00 Відповісти
"Самарский губернатор сдал банду путлера...на вопрос новобранца на войну.. сколько будут платить в месяц? Ответ был лаконичен...сразу получите 30 тысч...остальные после истечения 90 дней контракта...,если останетесь живы...
Реклама про 200 000 в месяц простая замануха от мавзолейных уродов..."
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07.09.2022 21:56 Відповісти
Там голодранців отримати велике бабло з ризиком "зіграти в ящик" знайдеться багато(
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07.09.2022 22:01 Відповісти
социальный пакет:
-холодильник. не "розенлев", отечественный, марки "груз 200". ну и сам пакет. чёрный. бонусом.
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07.09.2022 22:01 Відповісти
Розенлев для них сильно жирно будет. Он стоит как чугунный мост
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07.09.2022 22:06 Відповісти
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07.09.2022 22:07 Відповісти
Выслать цветы их женам и шл...ам
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07.09.2022 23:14 Відповісти
Они уже зазывают в армию пациентов рашинских дурдомов. От это будут вояки под галоперидолом. Совсем бабуин обнищал на солдат , идиотов в армию призывать- это клиника..
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07.09.2022 22:13 Відповісти
а какая разница? психи со справкой или психи без справки.
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07.09.2022 22:24 Відповісти
Там вся страна один сплошной дурдом. Канатчикова дача
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07.09.2022 23:15 Відповісти
убитых 50к+, с раненными потери 200к+ уже, добро пожаловать в ад, кацапы. Это будет самый краткосрочный контакт в нашей тупой никчемной жизни.
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08.09.2022 09:54 Відповісти
 
 