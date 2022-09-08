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В Ивано-Франковской области Украины произошло землетрясение
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В среду, 7 сентября, в Украине произошло землетрясение магнитудой 2,2 по шкале Рихтера.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Главном центре специального контроля.
"7 сентября 2022 года Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение из Ивано-Франковской области, возле населенного пункта Надвирна, магнитудой 2,2 (по шкале Рихтера)", - говорится в сообщении.
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Страшно уявити що буде з отими 20-поверховими моднявими будинками що їх зараз понастроїли
Цитата
Сейсмическую активность Киева определяет очаг в регионе Вранча (Румыния). Сила последних землетрясений (XX-XXI вв.) не превышала 5 баллов. По мнению специалистов, максимальная возможная сила землетрясения в Киеве составляет 5.5…6 баллов.
За последние 250 лет землетрясения в Киеве были зафиксированы в 1790, 1793, 1802, 1829, 1838, 1908, 1940, 1977, 1986, 1990, 2004 годах.
27 октября 2004 года «тряхнуло» на четыре балла, 30 мая 1990 года - 5 баллов.