В Ивано-Франковской области Украины произошло землетрясение

В среду, 7 сентября, в Украине произошло землетрясение магнитудой 2,2 по шкале Рихтера.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Главном центре специального контроля.

"7 сентября 2022 года Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение из Ивано-Франковской области, возле населенного пункта Надвирна, магнитудой 2,2 (по шкале Рихтера)", - говорится в сообщении.