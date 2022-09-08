В Івано-Франківській області України стався землетрус
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У середу, 7 вересня, в Україні стався землетрус магнітудою 2,2 за шкалою Ріхтера.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Головному центрі спеціального контролю.
"7 вересня 2022 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус з Івано-Франківської області, біля населеного пункту Надвірна, магнітудою 2,2 (за шкалою Ріхтера)", - йдеться у повідомленні.
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Страшно уявити що буде з отими 20-поверховими моднявими будинками що їх зараз понастроїли
Цитата
Сейсмическую активность Киева определяет очаг в регионе Вранча (Румыния). Сила последних землетрясений (XX-XXI вв.) не превышала 5 баллов. По мнению специалистов, максимальная возможная сила землетрясения в Киеве составляет 5.5…6 баллов.
За последние 250 лет землетрясения в Киеве были зафиксированы в 1790, 1793, 1802, 1829, 1838, 1908, 1940, 1977, 1986, 1990, 2004 годах.
27 октября 2004 года «тряхнуло» на четыре балла, 30 мая 1990 года - 5 баллов.