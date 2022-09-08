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землетрус (159) Івано-Франківська область (724)

В Івано-Франківській області України стався землетрус

Новини Цензор.НЕТ Події

У середу, 7 вересня, в Україні стався землетрус магнітудою 2,2 за шкалою Ріхтера.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Головному центрі спеціального контролю.

"7 вересня 2022 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус з Івано-Франківської області, біля населеного пункту Надвірна, магнітудою 2,2 (за шкалою Ріхтера)", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Землетрус магнітудою 3,3 бала зафіксували у районі Кривого Рогу

В Івано-Франківській області України стався землетрус 01
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Топ коментарі
+6
Це відлуння вибуху кацапських пердаків у Харківській і Херсонській областях.
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08.09.2022 09:35
+4
До 3-х балів людина навіть не відчує.
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08.09.2022 09:40
+3
шуфрич?)
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08.09.2022 09:32
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хто відчув його?
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08.09.2022 09:18 Відповісти
шуфрич?)
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08.09.2022 09:32 Відповісти
Ого, надіюся ніхто не постраждав, все-таки вночі, люди спали.
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08.09.2022 09:33 Відповісти
До 3-х балів людина навіть не відчує.
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08.09.2022 09:40 Відповісти
в Києві коли 6 було - люстри хитались і відчуття стану сп'яніння..у пса з котом були охрєнівші морди
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08.09.2022 09:59 Відповісти
коли це в Києві було 6. більше 4-х ніколи не бувало і не могло бути. основна частина України знаходиться на тектонічній плиті, вона важка і малорухлива, її розхитати не можливо.
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08.09.2022 10:30 Відповісти
було..у 70-х - 80-х..трухало дуже сильно, казали 6 було..може Ви й праві, особистого сейсмографа не маю))
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08.09.2022 10:35 Відповісти
було-було, і не один раз. Я пам'ятаю два рази за свої півста років. На п'ятому поверсі у хрущовці було страшно. Потім на 8 у дев'ятиповерхівці ще раз відчував, було навіть страшніше, бо штукатурка посипалась і скрипіло все.

Страшно уявити що буде з отими 20-поверховими моднявими будинками що їх зараз понастроїли
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08.09.2022 12:47 Відповісти
6 не було, тут ви праві, але оте в 1990 році на 8 поверсі було дуже страшно відчувати.

Цитата

Сейсмическую активность Киева определяет очаг в регионе Вранча (Румыния). Сила последних землетрясений (XX-XXI вв.) не превышала 5 баллов. По мнению специалистов, максимальная возможная сила землетрясения в Киеве составляет 5.5…6 баллов.

За последние 250 лет землетрясения в Киеве были зафиксированы в 1790, 1793, 1802, 1829, 1838, 1908, 1940, 1977, 1986, 1990, 2004 годах.

27 октября 2004 года «тряхнуло» на четыре балла, 30 мая 1990 года - 5 баллов.
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08.09.2022 12:52 Відповісти
Це відлуння вибуху кацапських пердаків у Харківській і Херсонській областях.
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08.09.2022 09:35 Відповісти
Ніт, то було успішне випробовування української ЯЗ.
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08.09.2022 09:57 Відповісти
Мой кот вчера ничего не почувствовал. Больше слушайте того Рихтера.
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08.09.2022 09:43 Відповісти
Пілять, вже все у нас є, от тільки землетрусу нам зараз не вистачало.
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08.09.2022 12:22 Відповісти
 
 