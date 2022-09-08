В Івано-Франківській області України стався землетрус

У середу, 7 вересня, в Україні стався землетрус магнітудою 2,2 за шкалою Ріхтера.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Головному центрі спеціального контролю.

"7 вересня 2022 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус з Івано-Франківської області, біля населеного пункту Надвірна, магнітудою 2,2 (за шкалою Ріхтера)", - йдеться у повідомленні.

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