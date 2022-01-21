УКР
Новини
3 407 34

Землетрус магнітудою 3,3 бала зафіксували у районі Кривого Рогу

Сьогодні, 21 січня, на Дніпропетровщині, в районі Кривого Рогу було зафіксовано землетрус магнітудою 3,3 бала. За класифікацією землетрус належить до відчутних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головний центр спеціального контролю.

"Джерело землетрусу знаходиться на території Дніпропетровської області в районі м. Кривий Ріг, на глибині 5 км. За класифікацією землетрус відноситься до відчутних, відчувається небагатьма людьми, які знаходяться всередині приміщення, під відкритим небом - тільки в сприятливих умовах. Коливання подібні зі струсом, утвореним легкою вантажівкою. Уважні спостерігачі помічають легкі коливання легких предметів, трохи більш сильніше - на верхніх поверхах", - йдеться у повідомленні.

Землетрус зареєстрували о 06:17:15 за київським часом.

На території Дніпропетровської області найбільш потужні землетруси зареєстровані 29 липня 2017 року і 23 червня 2013 року з магнітудами 4,1 і 4,5 відповідно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Землетрус магнітудою 1,3 бала зафіксовано у Закарпатській області

землетрус (182) Кривий Ріг (1394) Дніпропетровська область (4144)
Топ коментарі
+30
родители домой вернулись с сейшел?
21.01.2022 09:54
+13
кривой рог начинает выпрямляться
21.01.2022 10:00
+7
Юзик приехал на родину!
21.01.2022 10:28
родители домой вернулись с сейшел?
21.01.2022 09:54
Переживают криворожане и кровороженицы за своего Гарри Поттера.

Воландоморт возродился и грозит бедному мальчику крышкой рояля.
21.01.2022 10:00
а Харі Похеру чому хвилюватись. На Бейкер Стріт в Лондоні не трусить
21.01.2022 10:03
Лондонскому да.
А криворожской харе сейчас причин для волнения хватает.

Пока лицемерный Запад распространяет фейки про агрессию братской России на него напал Порох.
21.01.2022 10:10
Швидше за все то синхронно упали два рейтинги - Зєлєнского і його "слуги". 😊
21.01.2022 11:11
А это уже очень близко к Крымскому мосту.
21.01.2022 09:57
Мабуть впали з верхньої полки штани тата Вови, коли від повертався із Сейшел і так заснув, що мама Вови його так таки будила.
21.01.2022 10:00
Вован
21.01.2022 10:17
Це з анекдоту. Їхав Іля на верхній полці, потяг шатнуло і щось загреміло на підлозі. Сара запитала: " Ізя, то ти?" Він відповів, що ні, то штани. "А чого так голосно?" - "Бо не встив вицибнути із штанів"!
21.01.2022 11:52
кривой рог начинает выпрямляться
21.01.2022 10:00
душі козаків зарухались, мабуть соромно за харі похера
21.01.2022 10:04
що з квартиркою батьків харанта, потріскала? здриснули вони на Бейкер Стріт?
21.01.2022 10:02
там до сих пор после инаугурации галабаротьки как рухнул памятник Хмельницкому так и пустой постамент и стоит и это все было на воне страшней бури по всему городу
21.01.2022 10:05
Радная падваротня вібріровала?
21.01.2022 10:05
преЗЕдент домой ездил?
21.01.2022 10:11
Він стався ще 19-го року, зараз пожинаємо наслідки.
21.01.2022 10:19
Слава богу, это второе испытание , начатое Порохом... Те пусте , шо мы подписали будапештский договор - те для официоза. Неофициально - Мы должны расчитывать только на свои силы.
21.01.2022 10:24
Довыкапывали руду, на радость олигархам, а земля под простым людом трясется.
21.01.2022 10:25
...проснись и пой х 2... на глубину в 5 км бурят шурф под яо испытания а не для добычи угля чи ж.руды... ЖГИ ИСЧО.
21.01.2022 11:28
И шурфы бурили, ясное дело, взорвать православный люд. Сказать кто?
21.01.2022 12:42
Отжиг засчитан.
21.01.2022 15:16
Юзик приехал на родину!
21.01.2022 10:28
Сколько ИДИОТОВ !
21.01.2022 10:29
Это ты о своих хозяевах зеленых тварях?! В зеркало смотришь?
21.01.2022 10:37
"Слідкуй за знаками" )))))
21.01.2022 10:37
то Юзик шел по улице, подскользнулся и упал...
21.01.2022 11:02
С такой силой грохнуться... народ бы одобрил, даже 73-ьох процентный.
21.01.2022 11:29
21.01.2022 11:43
Доведут ландшафт пустыни до лунного пейзажа?
21.01.2022 12:11
Дык, на такое способны тока коммуно-фашисты.
21.01.2022 12:12
Папі і мамі зе пукають !
21.01.2022 12:05
То не землетрус, а рейтинг слуг народу падає
21.01.2022 12:37
У Юзика пукан рвануло?
22.01.2022 15:56
 
 