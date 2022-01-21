Землетрус магнітудою 3,3 бала зафіксували у районі Кривого Рогу

Сьогодні, 21 січня, на Дніпропетровщині, в районі Кривого Рогу було зафіксовано землетрус магнітудою 3,3 бала. За класифікацією землетрус належить до відчутних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головний центр спеціального контролю.

"Джерело землетрусу знаходиться на території Дніпропетровської області в районі м. Кривий Ріг, на глибині 5 км. За класифікацією землетрус відноситься до відчутних, відчувається небагатьма людьми, які знаходяться всередині приміщення, під відкритим небом - тільки в сприятливих умовах. Коливання подібні зі струсом, утвореним легкою вантажівкою. Уважні спостерігачі помічають легкі коливання легких предметів, трохи більш сильніше - на верхніх поверхах", - йдеться у повідомленні.

Землетрус зареєстрували о 06:17:15 за київським часом.

На території Дніпропетровської області найбільш потужні землетруси зареєстровані 29 липня 2017 року і 23 червня 2013 року з магнітудами 4,1 і 4,5 відповідно.

